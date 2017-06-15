Проектировщик АЭС "Аккую" получил лицензию на генерацию электроэнергии

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС

АНКАРА, 15 июн — РИА Новости. Государственный орган регулирования энергетического рынка Турции выдал компании Akkuyu Nükleer по строительству АЭС по российскому проекту лицензию на генерацию электроэнергии сроком на 49 лет, передает в четверг агентство Anadolu. Сообщается, что лицензия действительна с 15 июня 2017 года.

Межправительственное соглашение РФ и Турции по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации первой турецкой атомной электростанции на площадке "Аккую" в районе города Мерсин на юге Турции было подписано в 2010 году.

АЭС "Аккую" — первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Российские инвестиции в проект составят 22 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.