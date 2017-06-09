На Ленинградскую АЭС доставили ядерное топливо для нового энергоблока

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Первый эшелон со свежим ядерным топливом для строящегося энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2 доставлен на его площадку, сообщает управление информации и общественных связей ЛАЭС.

Транспортно-упаковочные контейнеры с тепловыделяющими сборками помещены в комплекс по обращению с топливом действующей ЛАЭС.

Основными условиями для завоза свежего ядерного топлива на площадку сооружения новых энергоблоков являются, среди прочего, передача объектов первого энергоблока ЛАЭС-2 под охрану войск Национальной гвардии РФ и получение лицензии на эксплуатацию энергоблока.

Ленинградская АЭС — филиал электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом". Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС — первая в стране атомная станция с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый.

Ведется сооружение замещающих мощностей действующей атомной станции — строятся два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2.