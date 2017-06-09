Третий реактор японской АЭС "Такахама" начал работу после перезапуска

ТОКИО, 9 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Перезапущенный на этой неделе третий реактор АЭС "Такахама" начал давать электричество, сообщил оператор станции Kansai Electric Power в пятницу.

Реактор мощностью 870 тысяч киловатт был перезапущен в начале недели. Как ожидается, в первой декаде июля реактор начнет производить электричество в промышленных объемах. В середине мая был перезапущен четвертый реактор этой же станции. Оба реактора работают на смеси МОКС из урана и плутония, извлеченных из отработавшего ядерного топлива. В связи с перезапуском обоих реакторов компания рассматривает вопрос о снижении цен на электричество для своих клиентов.

В прошлом году после перезапуска при выработке первого электричества на четвертом реакторе произошел сбой, и реактор был остановлен в автоматическом режиме. После этого суд удовлетворил иск жителей префектуры Фукуи, где находится станция, и признал реакторы недостаточно безопасными, приостановив процесс их перезапуска. Однако весной этого года Высший окружной суд Осаки в Японии отменил это решение, что и дало возможность оператору станции начать процесс по перезапуску реакторов.

Таким образом, третий реактор АЭС "Такахама" стал пятым работающим атомным реактором в Японии после двух реакторов АЭС "Сэндай" в префектуре Кагосима, одного реактора АЭС "Иката" в префектуре Эхимэ и перезапущенного в мае четвертого реактора той же АЭС "Такахама".

До аварии на АЭС "Фукусима-1" атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей Японии. В 2011 году после землетрясения, магнитуда которого составила 9,0, гигантская волна высотой 15 метров обрушилась на АЭС в Фукусиме, вызвав крупнейшую атомную аварию после трагедии в Чернобыле. Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу, до сих пор ряд районов вблизи станции непригоден для проживания. Ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.