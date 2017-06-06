В Японии перезапустили третий реактор АЭС "Такахама"

ТОКИО, 6 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Компания-оператор Kansai Electric Power перезапустила третий реактор АЭС "Такахама", сообщило агентство Киодо.

Как ожидается, в среду начнется стабильная самоподдерживающаяся цепная реакция.

В середине мая был перезапущен четвертый реактор этой же станции. Оба реактора работают на смеси МОКС из урана и плутония, извлеченных из отработавшего ядерного топлива.

В прошлом году после перезапуска при выработке первого электричества на четвертом реакторе произошел сбой, и реактор был остановлен в автоматическом режиме. После этого суд удовлетворил иск жителей префектуры Фукуи, где находится станция, и признал реакторы недостаточно безопасными, приостановив процесс их перезапуска. Однако весной этого года Высший окружной суд Осаки в Японии отменил это решение, что и дало возможность оператору станции начать процесс по перезапуску реакторов.

Таким образом, третий реактор АЭС "Такахама" стал пятым работающим атомным реактором в Японии после двух реакторов АЭС "Сэндай" в префектуре Кагосима, одного реактора АЭС "Иката" в префектуре Эхимэ и перезапущенного в мае четвертого реактора той же АЭС "Такахама". Как ожидается, первое электричество третий реактор даст в пятницу, а в июле выйдет на промышленную мощность.