На Белорусской АЭС начался один из ключевых этапов строительства

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Один из ключевых этапов строительства, сварка главного циркуляционного трубопровода, начат на первом энергоблоке сооружаемой с участием РФ Белорусской АЭС, сообщила пресс-служба генподрядчика строительства, группы компаний ASE (входит в госкорпорацию "Росатом").

Главный циркуляционный трубопровод (ГЦТ) соединяет оборудование первого контура атомного энергоблока — реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы. По трубопроводу прокачивается теплоноситель — вода, которая отбирает тепло от активной зоны реактора.

Ранее строители второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2, на которой будет эксплуатироваться такая же, как Белорусской АЭС, реакторная установка ВВЭР-1200, смонтировали ГЦТ за рекордно короткое время — 72 дня. "Именно эти сроки и стали ориентиром в работе для специалистов ПАО "Энергоспецмонтаж", ведущих сварку главного трубопровода первого блока Белорусской АЭС", — отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что монтаж ГЦТ на первом блоке Белорусской АЭС будет идти с полным соблюдением всех требований к его качеству.

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной установленной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.