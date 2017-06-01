Россия выполняет передовые проекты атомной энергетики, считают в МАГАТЭ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Реализация проектов атомной энергетики на основе ядерных реакторов малой и средней мощности имеет большие перспективы, прежде всего для энергоснабжения в странах, имеющих ограничения по параметрам своих электросетей, и Россия выполняет передовые проекты в этой области, считает генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

В четверг в рамках своего участия в Петербургском международном экономическом форуме Амано посетил Балтийский завод, где идет строительство новых российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220.

"Надо отметить, что для будущего реакторные установки малого и среднего уровня мощности обладают большими перспективами", — сказал Амано журналистам по итогам визита на предприятие.

По критериям МАГАТЭ, к реакторам малой мощности относятся установки мощностью менее 300 МВт, а к реакторам средней — менее 700 МВт. Мощность стандартного современного блока АЭС составляет порядка 1000 МВт.

Амано отметил, что в общей сложности в мире реализуется порядка 50 проектов на основе ядерных реакторов малой и средней мощности, но только три страны, включая Россию, способны сейчас строить такие установки.

"Эти установки особенно хорошо подходят для атомных ледоколов", — отметил Амано. Мощность реакторной установки РИТМ-200 атомных ледоколов проекта 22220 составляет 175 МВт.

"Но это не единственная возможность применения реакторных установок такого типа. В настоящее время все большее количество развивающихся стран стремится развивать ядерную энергетическую мощность у себя, и в таких странах, где есть определенные ограничения с точки зрения мощности сетей, реакторные установки малого и среднего мощностного ряда являются наиболее приемлемыми. В вашей стране имеются очень продвинутые проекты в этом диапазоне мощностей, и я считаю, что у таких реакторных установок большое будущее", — сказал Амано.

Глава МАГАТЭ рассказал, что на Балтийском заводе ознакомился с ходом строительства атомных ледоколов "Арктика" и "Сибирь".

"Это действительно большие, прочные суда, которые обладают ядерными энергетическими установками. Следует отметить, что эти установки являются достаточно компактными и снабжены большим количеством систем, которые обеспечивают и ядерную, и физическую безопасность. Соответственно, в силу большой автономности они могут обеспечить длительный период навигации", — отметил Амано.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.