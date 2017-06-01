В Венгрии совместный с Россией проект АЭС "Пакш" назвали "сделкой века"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал проект по достройке с участием России венгерской АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2") одной из крупнейших бизнес-сделок XXI века.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков АЭС с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Россия даст Венгрии на проект кредит до 10 миллиардов евро.

"Не будет преувеличением сказать, что это одна из крупнейших бизнес-сделок в этом веке", — сказал Сийярто в четверг на сессии "Роль атомных технологий в создании "зеленой" энергетики" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Для Венгрии это очень важный проект", — отметил он, добавив, что Венгрия намерена со временем повысить долю атомной генерации в своей энергосистеме до 70%.

Сийярто отметил, что стоимость проекта "Пакш-2" составляет 12,5 миллиарда евро, 85% этой суммы приходится на российский кредит. Министр иностранных дел Венгрии сообщил, что 40% венгерских инвестиций обеспечат местные компании, будут созданы многочисленные новые рабочие места. "Это огромный стимул для нашей экономики", — подчеркнул Сийярто.

В марте текущего года строительство новых блоков АЭС "Пакш" было официально одобрено Еврокомиссией, а в апреле проект "Пакш-2" получил от Венгерского агентства по атомной энергии окончательную экологическую лицензию и лицензию на площадку АЭС. Получение этих документов свидетельствовало о соответствии проекта требованиям Венгрии и Евросоюза.

Единственная венгерская АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 километрах от города Пакша. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. АЭС производит более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Венгрии.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.