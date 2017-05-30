На Кольской АЭС началась уникальная процедура "омоложения" корпуса реактора

МУРМАНСК, 30 мая — РИА Новости. Специалисты Кольской АЭС (филиал Концерна "Росэнергоатом") и специализированных организаций начали уникальный комплекс работ по восстановлению физико-механических свойств металла корпуса реактора, изменяющихся в процессе эксплуатации за счет радиационного воздействия, — отжиг корпуса реактора энергоблока №1, сообщили в управлении общественных связей станции.

Печь для отжига заработала в ночь на вторник. "Процедура отжига займет около 15 дней. В процессе отжига металл корпуса реактора медленно нагревают до 475 градусов по Цельсию. Затем в течение 150 часов его выдерживают при этой температуре и далее постепенно охлаждают", — пояснили на станции.

Ранее в 2016 году из корпуса реактора были вырезаны и подвергнуты отжигу в лабораторных условиях на территории НИЦ "Курчатовский институт" образцы металла (так называемые темплеты) для определения его фактического состояния.

Параллельно в АО ОКБ "Гидропресс" идет работа по обоснованию возможности продления срока эксплуатации корпуса реактора с использованием результатов исследований темплетов, выполненных НИЦ "Курчатовский институт". По результатам прочностных расчетов АО ОКБ "Гидропресс" даст заключение о возможности и условиях продления.

"Процедура отжига, признанная во всем мире как эффективный способ обеспечения безопасной и надежной эксплуатации реакторных установок, была разработана Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", – говорится в сообщении.

На станции сообщили, что в 1989 году на энергоблоках №1 и №2 и в 2016 году на энергоблоке №2 Кольской АЭС подобная процедура отжига уже проводилась. Также восстановительные работы успешно выполнялись на реакторах ВВЭР-440 Ровенской, Нововоронежской, Армянской АЭС, АЭС "Грайфсвальд" (Германия) и АЭС "Козлодуй" (Болгария).

В работах по восстановительному отжигу корпуса реактора энергоблока №1 Кольской АЭС задействованы как специалисты самой атомной станции, так и персонал специализированных организаций: АО "Атомэнергоремонт", НИЦ "Курчатовский институт", АО ОКБ "Гидропресс", АО НПО "ЦНИИТМАШ".

Кольская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в 200 километрах к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.