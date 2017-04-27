Росатом: решение суда в ЮАР не повлияет на партнерство с Россией по атому

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Решение суда в ЮАР, признавшего незаконными предварительные договоренности с Россией и другими странами в области атомной энергетики, не повлияет на сотрудничество с "Росатомом" по строительству АЭС, сотрудничество будет развиваться "глубоко", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Это никак вообще (не угрожает сотрудничеству РФ и ЮАР — ред.), потому что соглашение еще не вступило в силу. С ЮАР сотрудничество будет развиваться глубоко", — сказал Лихачев журналистам, отвечая на вопрос, угрожает ли сотрудничеству РФ и ЮАР решение высокого суда провинции Кейп в ЮАР, согласно которому соглашение с РФ было аннулировано.

В среду Высокий суд южноафриканской провинции Западный Кейп вынес решение о том, что межправсоглашение РФ и ЮАР от 2014 года о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области атомной энергетики и промышленности является незаконным. Также суд признал незаконными аналогичные соглашения ЮАР с США и Южной Кореей. Мотивировкой этого решения стала необходимость предварительного прохождения сделок на строительство АЭС через парламент ЮАР.

В настоящее время в ЮАР действует только одна АЭС "Куберг", состоящая из двух энергоблоков мощностью по 930 МВт. Правительство ЮАР в 2010 году утвердило план строительства в стране новых атомных энергоблоков общей установленной электрической мощностью 9600 МВт.

Зимой 2017 года сообщалось, что российская госкорпорация "Росатом" подала материалы для участия в процедурах, предшествующих тендеру на строительство новых атомных энергоблоков в ЮАР.