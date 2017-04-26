В ЮАР суд признал договоренности об атомном сотрудничестве с РФ незаконными

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Верховный суд ЮАР признал незаконными предварительные договоренности с Россией относительно партнерства в области атомной энергетики, сообщает агентство Рейтер.

"Решение министра, принятое 10 июня 2015 года, вынести на обсуждение парламента межправительственное соглашение (между Россией и ЮАР — ред.) является неконституционным и незаконным, оно рассмотрено и отвергнуто", — цитирует агентство судью Ли Бозалек (Lee Bozalek).

Пока не известно, будет ли правительство подавать апелляцию на решение суда, отмечает агентство. Южноафриканская энергетическая компания Eskom и департамент энергетики страны не ответили на запрос комментария для Рейтер.

В настоящее время в ЮАР действует только одна АЭС "Куберг", состоящая из двух энергоблоков мощностью по 930 МВт. Правительство ЮАР в 2010 году утвердило план строительства в стране новых атомных энергоблоков общей установленной электрической мощностью 9600 МВт.

В сентябре 2014 года РФ и ЮАР подписали межправсоглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области атомной энергетики и промышленности.

Зимой 2017 года сообщалось, что российская госкорпорация "Росатом" подала материалы для участия в процедурах, предшествующих тендеру на строительство новых атомных энергоблоков в ЮАР.