СМИ: пакет контрактов на строительство Росатомом АЭС в Египте согласован

КАИР, 19 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Пакет из четырех контрактов на строительство российской стороной первой в Египте атомной электростанции эд-Дабаа на Средиземном море согласован, теперь он проходит юридическую проверку, сообщает сайт египетской газеты "Йоум7" со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта.

"Разработка всех четырех контрактов завершилась, сейчас идет их проверка с точки зрения соответствия законам", — сообщил источник.

Ранее Минэнерго Египта сообщало, что с российской стороной согласованы два из четырех контрактов: на строительство станции, ее запуск и подготовку египетских кадров. На стадии согласования находились еще два документа, регулирующие поставку ядерного топлива для станции и судьбу отработавшего топлива.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Ожидается, что подписание коммерческих контрактов состоится в текущем году, по данным египетских источников — предположительно, в мае-июне.

Делегация комитета по энергетике парламента Египта посетила РФ 3-7 апреля и провела переговоры с представителями "Росатома", ознакомилась с деятельностью ASE (группа компаний госкорпорации "Росатом"), положением в мировой атомной энергетике и ролью России на этом рынке. Гостям были продемонстрированы не только технические достижения, но также прозрачность и безопасность российских атомных технологий, что должно содействовать скорейшему старту сооружения первой египетской атомной электростанции.