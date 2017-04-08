Росатом обсудил в Японии проекты по ликвидации последствий "Фукусимы"

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" предложила японским атомщикам свои технологически и экономически эффективные разработки для ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1", в частности, обсуждена возможность совместных проектов по извлечению расплавленного ядерного топлива из реакторов пострадавших энергоблоков, сообщил в субботу департамент коммуникаций Росатома.

Делегация Росатома во главе с генеральным директором госкорпорации Алексеем Лихачевым 4-7 апреля посетила с рабочим визитом Японию, где в ходе переговоров обсуждались вопросы реализации подписанного в Токио в декабре 2016 года российско-японского меморандума о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии.

Особое внимание было уделено вопросу взаимодействия в преодолении последствий аварии на АЭС "Фукусима-1"с возможным использованием российских технологий в области обращения с радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов, отмечается в сообщении. В частности, обсуждены возможности реализации проектов, связанных с проблематикой извлечения расплавленного топлива и реабилитации радиационно-загрязненных территорий.

Авария на АЭС "Фукусма-1" произошла в марте 2011 года. После землетрясения магнитудой 9,0 возникло цунами, гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их энергоснабжения, что привело к остановке системы охлаждения нескольких реакторов. В реакторах первого, второго и третьего блоков ядерное топливо расплавилось и скопилось на дне защитной оболочки реактора. Несмотря на то, что после аварии прошло шесть лет, точной информации о масштабах, форме и расположении расплавленного ядерного топлива на дне защитных оболочек реакторов до сих пор нет.

По приглашению оператора АЭС "Фукусима-1", Токийской энергетической компании (ТЕPCО) делегация Росатома во главе Лихачевым посетила площадку этой атомной станции, где ознакомилась с текущей ситуацией и ведущимися работами по ликвидации последствий аварии. "Заметны успехи, которых наши японские партнеры достигли в борьбе с последствиями аварии. Мы предложили свои компетенции. Они не просто экономически обоснованы, но и технологически крайне эффективны", — отметил Лихачев, слова которого цитируются в сообщении.

В конце марта нынешнего года сообщалось, что предприятия Росатома "РосРАО" и "Техснабэкспорт" выбраны исследовательским институтом Mitsubishi (Япония) для выполнения технико-экономического обоснования проекта по созданию нейтронного детектора, необходимого для наиболее точного поиска и идентификации фрагментов ядерного топлива на АЭС "Фукусима-1".

В ходе визита также состоялись встречи, посвященные обсуждению потенциальных направлений сотрудничества, с руководством ряда крупнейших японских корпораций. "Конечно же, не только энергетикой ограничивается сотрудничество в применении мирного атома. И японские коллеги, и мы всерьез занимаемся ядерной медициной, ядерными технологиями, например, в сельском хозяйстве. Очень надеюсь, что и такое сотрудничество будет интересно нашим партнерам", — сказал Лихачев.