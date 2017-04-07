Первый блок иранской АЭС "Бушер" подключен к сети после планового ремонта

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Первый энергоблок иранской АЭС "Бушер", достроенный с участием России, подключен к сети после планово-предупредительного ремонта, который проводился с участием российских специалистов, сообщила в пятницу пресс-служба компании госкорпорации "Росатом" АО "Русатом Сервис".

"Энергоблок подключён к сети энергосистемы в 20:27 по местному времени 6 апреля 2017 года", — говорится в сообщении.

Планово-предупредительный ремонт (ППР) – это комплекс организационных и технических мероприятий, регулярно проводимых на энергоблоках любых атомных станций с целью диагностики состояния оборудования и профилактики дефектов. ППР направлен на предупреждение преждевременного износа деталей, узлов и механизмов и содержание их в работоспособном состоянии.

В ходе прошедшего ППР, который выполнялся с конца января нынешнего года, "Русатом Сервис" выполнил все запланированные ремонтные работы, включая ремонт основного оборудования — средний ремонт реактора с частичной перегрузкой топлива, капитальный ремонт главного циркуляционного насосного агрегата, ремонт турбоагрегата с вскрытием трех цилиндров низкого давления, а также большой комплекс ремонтных работ на оборудовании автоматизированной системы управления технологическим процессом и электрооборудовании, ремонт оборудования каналов системы безопасности.

АЭС "Бушер" — уникальный объект, аналогов которому нет в мире. Строительство этой первой на Ближнем Востоке атомной станции было начато в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В 1980 году правительство ФРГ присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана после Исламской революции 1979 года, и строительство было прекращено.

В августе 1992 года между правительствами России и Ирана было заключено соглашение о сооружении этой АЭС, а в январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока станции. Российскому "Атомстройэкспорту" и его подрядчикам удалось осуществить интеграцию российского оборудования в строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и, кроме того, применить около 12 тысяч тонн немецкого оборудования.

Первый блок АЭС "Бушер" был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию, это стало официальным завершением проекта его строительства. При этом "Росатом" в рамках своих обязательств продолжает сервисное обслуживание блока и обеспечение его ядерным топливом.