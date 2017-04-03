На первом блоке Белорусской АЭС установили корпус ядерного реактора

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Корпус ядерного реактора успешно установлен на первом энергоблоке сооружаемой с участием России Белорусской АЭС, это одно из ключевых событий в строительстве станции, сообщила в понедельник пресс-служба генерального подрядчика строительства группы компаний ASE госкорпорации "Росатом".

"Первого апреля в 20 часов 30 минут корпус реактора первого энергоблока установлен в проектное положение", — говорится в сообщении.

Перед установкой корпус реактора ВВЭР-1200 прошел входной контроль, соответствующий всем регламентным требованиям. Члены комиссии проверили комплектность и качество конструкторской и сопроводительной документации. При помощи соответствующего оборудования, был произведен визуальный, измерительный и иные виды контролей корпуса реактора. По результатам входного контроля подтверждено качество изделия и корпус был передан в монтаж.

Установка оборудования осуществлялась в два этапа. Сначала корпус реактора (вес — более 330 тонн, длина — 11 метров, диаметр — 4,5 метра) был поднят на транспортный портал и затем по рельсам перемещен в центральный зал. Далее полярным краном корпус реактора был перемещен в вертикальное положение и установлен на опорное кольцо в шахту реактора.

Российский проект АЭС-2006 с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", по которому сооружается Белорусская АЭС, – один из самых современных в мире, соответствует самым строгим международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Главная особенность проекта ВВЭР-1200 – комбинированное использование активных и пассивных систем безопасности. Применяемые в проекте решения соответствуют постфукусимским требованиям к надежности атомной станции, ее устойчивости к внешним воздействиям и внутренним отказам.

Первый энергоблок Белорусской АЭС намечено пустить в 2019 году, второй энергоблок — в 2020 году.