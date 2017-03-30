"Росатом" поможет искать фрагменты ядерного топлива на АЭС "Фукусима-1"

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Японский исследовательский институт Mitsubishi выбрал предприятия "Росатома" — ФГУП "РосРАО" и АО "Техснабэкспорт" для технико-экономического обоснования проекта по ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1", сообщили в госкорпорации.

Целью проекта станет разработка метода наиболее точного поиска и идентификации топливных фрагментов на АЭС.

Для этого консорциум во главе с ФГУП "РосРАО" предложил создать интегрированный детектор нейтронов высокой чувствительности с автоподстройкой в зависимости от мощности гамма дозы и температуры.

Отмечается, что проект предусматривает развитие методов исследования внутриреакторного пространства АЭС для идентификации топливных осколков по нейтронному излучению.

"По итогам выполнения проекта японская сторона хочет получить опытный образец системы поиска топливных фрагментов и провести тестирование на одном из блоков станции "Фукусима-1", — отметил руководитель проектного офиса инновационного развития "РосРАО" Сергей Флоря.

По его словам, сейчас начинаются предпроектные исследования, изучив которые японская сторона оценит дальнейшую судьбу проекта.

Решение о разработке системы нейтронных детекторов примут на основе техническо-экономического обоснования.