Россия и Иран подписали меморандум о транспортировке ядерных материалов

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. "Росатом" и Организация по атомной энергии Ирана подписали меморандум о взаимопонимании в области транспортировки ядерных материалов.

Документы были подписаны по итогам переговоров президентов РФ Владимира Путина и Ирана Хасана Роухани.

Как отмечается в сообщении Росатома, меморандум, в частности, предусматривает создание и поддержание в России и Иране необходимой инфраструктуры, а также получение лицензий и разрешений для транспортировки ядерных материалов (в том числе по Каспийскому морю), осуществляемой в рамках сотрудничества двух стран в области использования атомной энергии в мирных целях.

"В меморандуме особо подчеркнуто, что стороны намерены сотрудничать, строго соблюдая международные стандарты по безопасности обращения с ядерными материалами", — говорится в сообщении.