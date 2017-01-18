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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Сложная ледовая ситуация не помешала постройке объектов ПАТЭС на Чукотке

21:0018.01.2017
(обновлено: 21:01 18.01.2017)
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Берингово море. Чукотский автономный округ. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Лыскин
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сложная ледовая ситуация около берегов Чукотки не повлияла на ход строительства береговых сооружений для плавучей атомной теплоэлектростанции в районе порта Певек, сообщила пресс-служба электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом".

Караван судов с грузом, необходимым для продолжения строительства береговых гидротехнических сооружений плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), прибыл в город Певек на Чукотке в начале января. В состав колонны входят четыре судна — ледоколы "Адмирал Макаров" и "Капитан Драницын" и сухогрузы "Иоганн Махмасталь" и "Синегорск". Доставив груз и отправившись в обратный путь, суда остановились неподалеку от Певека из-за сложной ледовой обстановки. Правительство Чукотки выделило вертолет для разведки ледовой обстановки, однако во вторник погода была нелетная. По сообщениям с каждого из морских судов, экипажи полностью обеспечены топливом и всеми необходимыми ресурсами.

"Сложная ледовая обстановка никак не повлияла на ход сооружения строительства береговых гидротехнических сооружений ПАТЭС. Еще до ее возникновения сухогрузы доставили на объект запас материалов общим весом около 8,9 тысячи тонн для обеспечения безостановочного выполнения строительно-монтажных работ до середины 2017 года", — говорится в сообщении Росэнергоатома.

Отмечается, что лишь после полной разгрузки и выхода в обратный рейс 16 января судна вынужденно остановились в 50 километрах от порта Певек из-за возникшей преграды — мощного льда толщиной свыше одного метра и торосов высотой до 2,5 метров.

Согласно данным Росэнергоатома, к настоящему времени "Трест Запсибгидрострой" уже выполнил комплекс работ по устройству свайного основания берегоукрепления — на 100%, подходной дамбы для размещения ПАТЭС — на 92% и устройство свайного основания соединительного участка — на 15%.

"Караван стал последним в навигации-2016. Сезонного межнавигационного перерыва в работах на объекте не будет. Следующая поставка необходимого груза — материалов для строительства мола-причала — будет осуществлена в Певек строго в соответствии с графиком строительства в навигацию текущего года – в июле-августе", — говорится в сообщении.

Строительство первой (головной) ПАТЭС мощностью 70 МВт на базе плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" с двумя реакторными установками КЛТ-40С ведется в рамках договора, заключенного Росэнергоатомом и Балтийским заводом в 2012 году. Эта плавучая атомная теплоэлектростанция поможет заместить выбывающие к 2019 году на Чукотке генерирующие мощности — Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, что важно с точки зрения гарантированного и устойчивого энергообеспечения региона. Местом базирования ПАТЭС выбран город Певек.

В 2015 году полностью завершилось формирование корпуса с надстройками, выполнен монтаж судового и энергетического оборудования, технологических систем. В 2016 году начаты швартовные испытания систем и оборудования ПЭБ в соответствии с разработанными программам и методиками приемо-сдаточных испытаний. Окончание строительства береговых и гидротехнических сооружений, транспортировка плавучего энергоблока в Певек, а также ввод в эксплуатацию ПАТЭС планируются в 2019 году.

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