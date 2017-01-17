Росатом создаст в Москве опытный участок по производству бериллия

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Экспериментальный участок для отработки технологии получения в России стратегического материала бериллия будет создан в Москве на площадке АО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара" (ВНИИНМ, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации "Росатом"), сообщила пресс-служба института.

Бериллий — редкий металл, обладающий совокупностью уникальных физических и механических свойств, подходящих для широкого диапазона применений. Бериллий используется во многих отраслях промышленности. Он необходим в атомной и аэрокосмической отраслях, используется в производстве телекоммуникационного оборудования. В настоящее время потребности России в бериллии удовлетворяются за счет импорта.

"Перед нашими учеными стоит задача создания новых видов бериллиевой продукции, новых сортов бериллия, в том числе оптических сортов для изделий рентгеновской оптики, производством которой занимается институт", — отметил главный эксперт ВНИИНМ Александр Семенов, слова которого цитируются в сообщении.

Ранее сообщалось, что конца 2017 года предстоит создать и испытать экспериментальную установку для получения опытной партии гидроксида стратегически важного металла бериллия из концентрата крупнейшего в России Ермаковского бериллиевого месторождения. Полученные результаты будут необходимы для подготовки исходных данных для разработки технико-экономического обоснования организации производства гидроксида бериллия на этом месторождении.

К настоящему времени ВНИИНМ завершил разработку эскизной конструкторской документации для создания экспериментального участка для получения гидроксида бериллия. Уникальная технология получения этого продукта из минерального и техногенного сырья, разработанная специалистами АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" (ВНИИХТ, входит в научный дивизион Росатома), будет проверена и экспериментально обоснована на площадке ВНИИНМ. Сам участок для отработки технологии планируется создать в конце июня 2017 года. После этого в течение шести месяцев будут отрабатываться параметры и режимы технологического процесса получения гидроксида бериллия, отмечается в сообщении.

ВНИИНМ — ведущий научно-исследовательский институт Росатома по разработке технологий ядерного топливного цикла и по проблемам материаловедения. Институт с конца 1950-х годов принимал активное участие в разработке технологии получения бериллия и изделий из него, накопив в этой области знаний огромный опыт.