Росатом создаст в Москве опытный участок по производству бериллия

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Экспериментальный участок для отработки технологии получения в России стратегического материала бериллия будет создан в Москве на площадке АО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара" (ВНИИНМ, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации "Росатом"), сообщила пресс-служба института.
"Перед нашими учеными стоит задача создания новых видов бериллиевой продукции, новых сортов бериллия, в том числе оптических сортов для изделий рентгеновской оптики, производством которой занимается институт", — отметил главный эксперт ВНИИНМ Александр Семенов, слова которого цитируются в сообщении.
Ранее сообщалось, что конца 2017 года предстоит создать и испытать экспериментальную установку для получения опытной партии гидроксида стратегически важного металла бериллия из концентрата крупнейшего в России Ермаковского бериллиевого месторождения. Полученные результаты будут необходимы для подготовки исходных данных для разработки технико-экономического обоснования организации производства гидроксида бериллия на этом месторождении.
ВНИИНМ — ведущий научно-исследовательский институт Росатома по разработке технологий ядерного топливного цикла и по проблемам материаловедения. Институт с конца 1950-х годов принимал активное участие в разработке технологии получения бериллия и изделий из него, накопив в этой области знаний огромный опыт.