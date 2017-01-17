Компания ТВЭЛ в 2017 году начнет поставлять в Европу крупные партии титана

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ подписала с европейским дистрибьютером титановой продукции, название которого не раскрывается, первый контракт объемом свыше 2 миллиардов рублей на поставку крупной партии титанового проката, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.

В период действия контракта планируется поставить на европейский рынок более 1 тысячи тонн различной титановой продукции производства предприятия ТВЭЛ АО "Чепецкий механический завод" (Глазов, Удмуртская область). Первая партия титанового проката будет направлена европейскому партнеру в первом квартале этого года, отмечается в сообщении.

По условиям контракта объем поставок продукции будет ежегодно кратно возрастать, а их пик придется на 2021 год. "Утвержденный график поставок "по нарастающей" позволит предприятию планомерно увеличить выпуск продукции, существенно расширив действующее производство", — сказал генеральный директор Чепецкого механического завода Константин Вергазов, слова которого цитируются в сообщении.

Это первый крупный контракт ТВЭЛ на поставку титановой продукции с зарубежным партнером, отметил гендиректор ЧМЗ.

"Действующие договоры с индийскими, сингапурскими и американскими компаниями были в пределах 10-20 тонн. Европейский дистрибьютор принял решение о столь масштабном проекте после серии успешных поставок со стороны ЧМЗ опытных партий продукции в минувшем году", — сказал Вергазов.

За последние три года объемы производства титана на ЧМЗ выросли более чем в два раза. В освоение титанового направления Росатом инвестировал более одного миллиарда рублей. Титановая продукция АО ЧМЗ предназначена для различных сегментов промышленности, в том числе авиа- и автомобилестроения.

Ранее сообщалось, что комплектующие из титана и его сплавов производства ЧМЗ стали применяться ведущими автопроизводителями Jaguar, Land Rover, AMG, Ferrari и известным брендом "Формулы-1" McLaren. Поставки и продвижение титановой продукции на европейский рынок ЧМЗ осуществляет через крупнейшую германскую экспортную компанию Hermith GmbH.