Минск надеется на взвешенное решение ЕС о будущем электроэнергии с БелАЭС

МИНСК, 13 янв — РИА Новости. Минск надеется на взвешенное и неполитизированное решение Евросоюза по вопросу возможной покупки электроэнергии с будущей Белорусской АЭС, заявил в пятницу в Минске пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик.

С 16 по 20 января состоится миссия МАГАТЭ по оценке безопасности площадки и проекта с учетом внешних воздействий с целью анализа соответствия проектных параметров площадки для Белорусской АЭС (миссия SEED).

"Надеемся, что у ЕС хватит опыта принять неполитизированное и взвешенное решение по данному вопросу", — сказал Мирончик на брифинге, комментируя инициативу Литвы отказаться в ЕС от покупки электроэнергии от будущей БелАЭС.

По его словам, политизировать тему экологии и энергетики, сопровождая угрозами введения каких-то экономических санкций, непрофессионально и контрпродуктивно. Тем более, как заявил пресс-секретарь, это не должно происходить раньше выводов международных экспертов.

"Все должны уважать авторитет и мнение международных структур, профессионально работающих по данному направлению", — сказал Мирончик.

Литва еще в июне 2011 года обращалась с жалобой в комитет по реализации конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте о несоблюдении Белоруссией требований документа при планировании строительства БелАЭС. Литва несколько раз выражала обеспокоенность в связи с возможными инцидентами на АЭС. Вильнюс также инициировал введение запрета на покупку странами Балтии и ЕС электроэнергии от БелАЭС. Минск заявляет, что атомная электростанция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.