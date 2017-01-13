Минск надеется на взвешенное решение ЕС о будущем электроэнергии с БелАЭС

МИНСК, 13 янв — РИА Новости. Минск надеется на взвешенное и неполитизированное решение Евросоюза по вопросу возможной покупки электроэнергии с будущей Белорусской АЭС, заявил в пятницу в Минске пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик.
"Надеемся, что у ЕС хватит опыта принять неполитизированное и взвешенное решение по данному вопросу", — сказал Мирончик на брифинге, комментируя инициативу Литвы отказаться в ЕС от покупки электроэнергии от будущей БелАЭС.
По его словам, политизировать тему экологии и энергетики, сопровождая угрозами введения каких-то экономических санкций, непрофессионально и контрпродуктивно. Тем более, как заявил пресс-секретарь, это не должно происходить раньше выводов международных экспертов.
"Все должны уважать авторитет и мнение международных структур, профессионально работающих по данному направлению", — сказал Мирончик.
Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.