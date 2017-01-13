Ростехнадзор разрешил переработку топлива с АЭС на предприятии Росатома ГХК

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ростехнадзор разрешил проводить переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на предприятии госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край), сообщила пресс-служба предприятия.

На ГХК построен самый современный в мире пусковой комплекс опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) по радиохимической переработке ОЯТ реакторов АЭС, в котором будут применяться новейшие, экологически чистые технологии. Пусковой комплекс позволит отработать технологические режимы переработки ОЯТ в полупромышленном масштабе. В перспективе на базе ОДЦ планируется создать крупномасштабный завод по регенерации отработавшего топлива различных типов реакторов для атомной отрасли.

Особенностью технологий, которые применят на ОДЦ, будет полное отсутствие жидких низкоактивных радиоактивных отходов. Таким образом, у российских специалистов появится уникальная возможность впервые в мире доказать на практике, что переработка ядерных материалов возможна без ущерба для окружающей среды. По мнению специалистов, этими технологиями сейчас не обладает никакая другая страна, кроме России. Строительство центра стало технологически самым сложным проектом за всю новейшую историю ГХК.

После проведения комплекса соответствующих мероприятий и испытаний, новые производства изотопно-химического завода ГХК получили лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию ядерных установок и на эксплуатацию пункта хранения ядерных материалов. "В частности, технологическая линия пускового комплекса ОДЦ, ранее прошедшая отработку на "холодных" материалах, теперь имеет лицензию для переработки реального отработавшего ядерного топлива", — говорится в сообщении.

Также получены изменения к условиям действия лицензии на эксплуатацию пункта хранения ядерных материалов. В соответствии с данными изменениями, разрешается работа с ядерными материалами в новых зданиях "сухого" хранилища отработавшего ядерного топлива на ГХК (это хранилище охлаждается воздухом — такой способ гораздо безопаснее и экономически эффективнее технологий хранения ОЯТ, применяемых за рубежом).

"Таким образом, завершен важный этап ввода в действие новых производств Горно-химического комбината: ОДЦ и "сухого" хранилища ОЯТ в полном развитии", — отмечается в сообщении.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат" имеет статус федеральной ядерной организации. ГХК — ключевое предприятие "Росатома" по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения. На ГХК впервые в мире сосредоточены сразу три высокотехнологичных передела — хранение отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС, его переработка и производство нового ядерного МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах.