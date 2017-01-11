Эксперт: в Болгарии со временем будут построены новые атомные энергоблоки

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Болгария будет взвешенно решать вопрос о возможности реализации проекта строительства у себя АЭС "Белене", но со временем новые атомные энергоблоки в стране будут построены, считает главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров.

Ранее в среду парламент Болгарии проголосовал против предложения Социалистической партии об отмене решения по прекращению строительства АЭС "Белене". Против высказались 64 парламентария, предложение поддержали 50 человек, еще 24 воздержались.

"АЭС "Белене" — воистину многострадальный проект, который дважды начинался и дважды замораживался. Поэтому осторожность, с которой болгарское общество подходит к вопросу о его возможном новом старте, понятна", — сказал Уваров РИА Новости.

"Но приятен сам факт, что обсуждение вопроса о будущем "Белене" выносится на высокие трибуны. Это означает, что в Болгарии все-таки есть понимание необходимости сохранения в этой стране атомной энергетики. Думаю, что придет время, и новые атомные энергоблоки или даже новые АЭС в Болгарии будут построены", — добавил эксперт.

Сейчас в Болгарии эксплуатируются построенные с участием СССР два энергоблока (блоки №№5 и 6) единственной в стране АЭС "Козлодуй".

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА АЭС "БЕЛЕНЕ"

В 2006 году российский "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом) выиграл международный тендер на сооружение двух блоков АЭС "Белене". На станции планировалось установить российские реакторные установки ВВЭР-1000. Корпуса реакторов изготавливались на "Ижорских заводах" в Санкт-Петербурге.

В 2009 году после прихода к власти правительства Бойко Борисова проект АЭС "Белене" был заморожен. В 2010 году стороны подписали меморандум о создании проектной компании по строительству "Белене", которая удовлетворяла новым требованиям болгарского правительства.

В частности, фиксировалась твердая цена строительства двух блоков АЭС с реакторами ВВЭР-1000, средства на сооружение планировалось привлечь без участия болгарского бюджета — за счет российских и европейских инвесторов (финской Fortum и французской Altran Technologies), при этом 51% проектной компании должен был остаться у НЭК. Привлекательность проекта "Белене" для болгарской стороны была и в том, что до 30% оборудования для этой станции планировалось изготавливать на заводах в Болгарии.

Однако сроки, указанные в меморандуме, болгарской стороной соблюдены не были, а в 2012 году было заявлено, что проект остановлен по решению властей Болгарии. Отказ Софии от проекта "Белене" был сделан в пользу строительства седьмого блока болгарской АЭС "Козлодуй" с реактором АР-1000 по проекту американской Westinghouse. При этом выбор Westinghouse как поставщика реактора прошел без соответствующих тендерных процедур. Тогда отмечалось, что премьер Болгарии Бойко Борисов принял решение остановить проект "Белене" после визита в Софию работавшей тогда госсекретарем США Хиллари Клинтон.

Эксперты неоднократно предсказывали, что, отказавшись от сотрудничества с Росатомом по АЭС "Белене", Болгария попадет в очень сложную ситуацию. Так и произошло: у проекта Westinghouse по строительству "Козлодуя-7" возникли серьезные финансовые проблемы. Оказалось, что базовая стоимость этого блока составит 7,7 миллиарда долларов (для сравнения, Росатом предлагал построить оба блока АЭС "Белене" за существенно меньшую сумму). У Софии таких денег не нашлось.

Кроме того, эксперты подчеркивали, что в мире нет ни одного действующего (референтного) энергоблока с американским реактором AP-1000, хотя наличие такого объекта считается необходимым условием предложения той или иной компании, собирающейся строить атомные блоки за пределами своей страны.

В 2011 году "Атомстройэкспорт", который к тому времени уже понес существенные затраты на проектирование "Белене" и лицензирование проекта, подготовку площадки (в том числе демонтаж старых конструкций) и заказ оборудования длинного цикла изготовления, обратился с иском в международный арбитраж.

Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве 14 июня 2016 года вынес решение, по которому НЭК должна была выплатить "Атомстройэкспорту" 601,6 миллиона евро в качестве компенсации за ущерб от срыва проекта АЭС "Белене". Судьи тогда отдельно указали, что вплоть до полного погашения всей суммы ущерба в пользу "Атомстройэкспорта" начисляется неустойка в 167 тысяч евро ежедневно. НЭК полностью выплатила компенсацию в начале декабря 2016 года.

Сейчас в Болгарии идет обсуждение возможности строительства АЭС "Белене" на рыночных принципах, то есть без участия государства и без госгарантий. Сообщалось, что активы АЭС "Белене" намечено выделить в самостоятельную компанию, которая будет предложена для приватизации.