Эксперт: в Болгарии со временем будут построены новые атомные энергоблоки

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Болгария будет взвешенно решать вопрос о возможности реализации проекта строительства у себя АЭС "Белене", но со временем новые атомные энергоблоки в стране будут построены, считает главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров.
"АЭС "Белене" — воистину многострадальный проект, который дважды начинался и дважды замораживался. Поэтому осторожность, с которой болгарское общество подходит к вопросу о его возможном новом старте, понятна", — сказал Уваров РИА Новости.
"Но приятен сам факт, что обсуждение вопроса о будущем "Белене" выносится на высокие трибуны. Это означает, что в Болгарии все-таки есть понимание необходимости сохранения в этой стране атомной энергетики. Думаю, что придет время, и новые атомные энергоблоки или даже новые АЭС в Болгарии будут построены", — добавил эксперт.
Сейчас в Болгарии эксплуатируются построенные с участием СССР два энергоблока (блоки №№5 и 6) единственной в стране АЭС "Козлодуй".
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА АЭС "БЕЛЕНЕ"
В 2006 году российский "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом) выиграл международный тендер на сооружение двух блоков АЭС "Белене". На станции планировалось установить российские реакторные установки ВВЭР-1000. Корпуса реакторов изготавливались на "Ижорских заводах" в Санкт-Петербурге.
В 2009 году после прихода к власти правительства Бойко Борисова проект АЭС "Белене" был заморожен. В 2010 году стороны подписали меморандум о создании проектной компании по строительству "Белене", которая удовлетворяла новым требованиям болгарского правительства.
В частности, фиксировалась твердая цена строительства двух блоков АЭС с реакторами ВВЭР-1000, средства на сооружение планировалось привлечь без участия болгарского бюджета — за счет российских и европейских инвесторов (финской Fortum и французской Altran Technologies), при этом 51% проектной компании должен был остаться у НЭК. Привлекательность проекта "Белене" для болгарской стороны была и в том, что до 30% оборудования для этой станции планировалось изготавливать на заводах в Болгарии.
Эксперты неоднократно предсказывали, что, отказавшись от сотрудничества с Росатомом по АЭС "Белене", Болгария попадет в очень сложную ситуацию. Так и произошло: у проекта Westinghouse по строительству "Козлодуя-7" возникли серьезные финансовые проблемы. Оказалось, что базовая стоимость этого блока составит 7,7 миллиарда долларов (для сравнения, Росатом предлагал построить оба блока АЭС "Белене" за существенно меньшую сумму). У Софии таких денег не нашлось.
В 2011 году "Атомстройэкспорт", который к тому времени уже понес существенные затраты на проектирование "Белене" и лицензирование проекта, подготовку площадки (в том числе демонтаж старых конструкций) и заказ оборудования длинного цикла изготовления, обратился с иском в международный арбитраж.
Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве 14 июня 2016 года вынес решение, по которому НЭК должна была выплатить "Атомстройэкспорту" 601,6 миллиона евро в качестве компенсации за ущерб от срыва проекта АЭС "Белене". Судьи тогда отдельно указали, что вплоть до полного погашения всей суммы ущерба в пользу "Атомстройэкспорта" начисляется неустойка в 167 тысяч евро ежедневно. НЭК полностью выплатила компенсацию в начале декабря 2016 года.
Сейчас в Болгарии идет обсуждение возможности строительства АЭС "Белене" на рыночных принципах, то есть без участия государства и без госгарантий. Сообщалось, что активы АЭС "Белене" намечено выделить в самостоятельную компанию, которая будет предложена для приватизации.