В Финляндии начали проектировать ЛЭП для будущей АЭС "Ханхикиви-1"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Специалисты начали детальное проектирование линий электропередачи для выдачи электроэнергии с АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, которая будет построена с участием России, сообщил заказчик строительства станции компания Fennovoima (34% принадлежит структурам госкорпорации "Росатом").
В 2015 году Fennovoima и финская энергетическая компания Fingrid подписали контракт на оказание консультационных услуг, по которому Fingrid займется, в частности, проектированием линий электропередачи и проведением тендеров на строительство ЛЭП. Тендеры начнутся после того, как правительство Финляндии выдаст Fennovoima лицензию на строительство АЭС "Ханхикиви-1".
АЭС "Ханхикиви-1" будет построена с российской реакторной установкой ВВЭР-1200 (индекс В-522) по проекту АЭС-2006 на мысе Ханхикиви в районе Пюхяйоки и, как планируется, начнет производство электроэнергии в 2024 году.
В январе 2015 года правительство РФ внесло проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, софинансируемых Фондом национального благосостояния (ФНБ). Максимальный объем средств ФНБ, направляемых на его реализацию, составляет рублевый эквивалент 2,4 миллиарда евро, но не более 150 миллиардов рублей. Экономический эффект от реализации проекта АЭС "Ханхикиви-1" для России, по прогнозам, составит 17,5 миллиарда евро. Бюджет РФ, как ожидается, только налогами получит свыше 3 миллиардов евро.