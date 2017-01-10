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Ядерные технологии
Ядерные технологии

В Финляндии начали проектировать ЛЭП для будущей АЭС "Ханхикиви-1"

12:1510.01.2017
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Линии электропередачи. Архивное фото
© Fotolia/ sean824

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Специалисты начали детальное проектирование линий электропередачи для выдачи электроэнергии с АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, которая будет построена с участием России, сообщил заказчик строительства станции компания Fennovoima (34% принадлежит структурам госкорпорации "Росатом").

Атомная электростанция. Архивное фото
© Fotolia/ chalabala
Главу совдира финско-российской компании по АЭС "Ханхикиви" изберут в марте
К настоящему времени уже выбраны маршруты ЛЭП, а в начале нынешнего года начнутся полевые исследования, результаты которых будут необходимы для строительства линий электропередачи, отмечается в сообщении. Проектирование ЛЭП будет продолжаться до 2018 года, а само их строительство намечено на 2019-2023 годы.

В 2015 году Fennovoima и финская энергетическая компания Fingrid подписали контракт на оказание консультационных услуг, по которому Fingrid займется, в частности, проектированием линий электропередачи и проведением тендеров на строительство ЛЭП. Тендеры начнутся после того, как правительство Финляндии выдаст Fennovoima лицензию на строительство АЭС "Ханхикиви-1".

АЭС "Ханхикиви-1" будет построена с российской реакторной установкой ВВЭР-1200 (индекс В-522) по проекту АЭС-2006 на мысе Ханхикиви в районе Пюхяйоки и, как планируется, начнет производство электроэнергии в 2024 году.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Юха Сипиля во время встречи в Оулу. 9 декабря 2016
© РИА Новости
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Финский премьер отметил важность соблюдения графика проекта АЭС "Ханхикиви"
Международное подразделение Росатома компания "Русатом Оверсиз" (преобразованная в "Русатом Энерго Интернешнл") и Fennovoima в 2013 году подписали контракт на сооружение АЭС "Ханхикиви-1". Российская сторона в 2014 году получила 34% в проекте. Парламент Финляндии в декабре того же года большинством голосов одобрил этот проект. Fennovoima в июне 2015 года подала заявку на получение лицензии на строительство станции.

В январе 2015 года правительство РФ внесло проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, софинансируемых Фондом национального благосостояния (ФНБ). Максимальный объем средств ФНБ, направляемых на его реализацию, составляет рублевый эквивалент 2,4 миллиарда евро, но не более 150 миллиардов рублей. Экономический эффект от реализации проекта АЭС "Ханхикиви-1" для России, по прогнозам, составит 17,5 миллиарда евро. Бюджет РФ, как ожидается, только налогами получит свыше 3 миллиардов евро.

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