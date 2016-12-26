Наработку на БАЭС кобальта-60 для лечения рака могут начать в 2018 году

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Радиоактивный изотоп кобальт-60 (Со-60), востребованный в медицине для лечения рака, могут уже в 2018 году начать нарабатывать в реакторе на быстрых нейтронах БН-600 третьего энергоблока Белоярской АЭС, сообщило управление информации и общественных связей атомной станции.

Радиоактивный кобальт-60 имеет стабильно высокий коммерческий спрос на российском и мировом рынке. Этот изотоп нашел широкое применение, в частности, для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, для стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур, обеззараживания и очистки промышленных отходов, гамма-дефектоскопии различных изделий.

Важную роль кобальт-60 играет в ядерной медицине. Он применяется в "кобальтовых пушках", предназначенных для лучевой терапии рака, а также в установках "гамма-нож" для стереотаксической радиохирургии опухолей головного мозга.

Кобальт-60 получают искусственным путем, помещая так называемые облучающие устройства с исходным сырьем, кобальтом-59, в поток нейтронов ядерных реакторов или нейтронных генераторов.

Учитывая коммерческую привлекательность и устойчивый спрос, российские атомщики давно занимаются наработкой Со-60. Например, Ленинградская АЭС в облучающих устройствах канальных реакторов на тепловых нейтронах РБМК-1000 выполняет эту работу с 1995 года. Освоить технологию наработки Co-60 планируется на Курской и Смоленской АЭС, где работают реакторы такого же типа. Тенденция более полно использовать возможности реакторов АЭС, не ограничиваясь одной лишь выработкой электрической и тепловой энергии, находится в русле повышения эффективности предприятий российской атомной отрасли.

Однако реакторы на тепловых нейтронах, составляющие основу современной атомной энергетики, позволяют получать кобальт-60 с удельной активностью до 80 кюри на грамм, в то время как лучшим спросом на мировом рынке пользуется изотоп Co-60 с более высокой активностью. Такие характеристики можно получить, используя реакторы на быстрых нейтронах. Наработка пробных партий Со-60 ранее проводилась в реакторе БН-600. Было доказано, что в этом реакторе возможна наработка кобальта-60 с требуемой удельной активностью и большими партиями, в промышленных масштабах.

"В настоящее время ведутся подготовительные процедуры для перспективной наработки изотопа кобальта-60 в реакторах на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что проект по наработке Со-60 удельной активностью не менее 300 кюри на грамм в реакторе БН-600 будет выполняться под эгидой научного дивизиона госкорпорации "Росатом" АО "Наука и инновации".

"Главный конструктор реакторной установки – АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) до конца 2017 года разработает документацию, необходимую для выполнения данного проекта. Наработка кобальта-60 в реакторе БН-600 может начаться уже в 2018 году", — говорится в сообщении.