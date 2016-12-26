Каир пока не располагает данными о дате подписания контракта с Росатомом

КАИР, 26 дек — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Министерство электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта не располагает данными о назначении даты подписания контракта с российской компанией "Росатом" на строительство первой египетской АЭС, сообщил РИА Новости официальный представитель министерства Айман Хамза.

Ранее источник в госкорпорации сообщил РИА Новости, что контракт Росатома с Египтом по строительству АЭС может быть подписан в четверг.

"У меня нет данных о том, что подписание контракта на строительство АЭС в эд-Дабаа назначено на этот четверг", — сказал Хамза.

По его словам, для подписания документа "необходимо предварительно согласовать протокольные процедуры, но по состоянию на данный момент понедельника этого пока сделано не было".

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Объем кредита составит 25 миллиардов долларов. В настоящее время идет финальное согласование коммерческих контрактов на строительство станции и обслуживание. Представители российской и египетской сторон в последнее время заявляли о намерении подписать контракт до конца 2016 года, но отмечали, что работа над документами еще не завершена.