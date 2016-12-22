Минэнерго Литвы: надо обеспечить полную безопасность БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 22 дек — РИА Новости. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что, если невозможно остановить строительство Белорусской АЭС, то необходимо обеспечить высочайшие стандарты ядерной энергетики и защиты окружающей среды.

"Нашей целью в вопросе БелАЭС является следующий факт, если невозможно остановить строительство данного проекта, то необходимо обеспечить высочайшие стандарты ядерной энергетики и защиты окружающей среды. Пока у нас есть обоснованные сомнения, и мы воспользуемся всеми возможными инструментами международного влияния: как международным агентством по атомной энергетике, так и Еврокомиссией", — цитирует слова Вайчюнаса портал Delfi

Министр выразил опасения, что инстанция, обеспечивающая безопасность строящейся в городе Островец (Белоруссия) АЭС не является независимой. "Одним из самых больших наших опасений является то, что регуляторы атомной станции должны быть абсолютно независимы и компетентны в вопросах безопасности", — сказал он.

Литва еще в июне 2011 года обращалась с жалобой в комитет о несоблюдении Белоруссией конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте при планировании строительства БелАЭС. Вильнюс также инициировал введение запрета на покупку странами Балтии и ЕС электроэнергии от БелАЭС. Литва несколько раз выражала обеспокоенность в связи с возможными инцидентами на АЭС. Минск заявляет, что атомная электростанция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец (Гродненская область) в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт.