ГХК обеспечит Белоярскую АЭС "топливом будущего" до 2019 года

КРАСНОЯРСК, 22 дек — РИА Новости. Производство под Красноярском обеспечит "топливом будущего" Белоярскую АЭС до 2019 года, госзаказ на поставки уже расписан, сообщил на пресс-конференции гендиректор предприятия госкорпорации "Росатом" Горно-химический комбинат (ГХК, Железногорск, Красноярский край) Петр Гаврилов.

"До 2019 года все расписано. Мы должны полностью перейти на загрузку МОКС-топливом активной зоны реактора БН-800. На 2017 год заказ примерно вполовину мощности предприятия. В 2018 году выйдем на 100-процентную загрузку завода", — сказал Гаврилов.

На ГХК в 2015 году состоялось официальное открытие промышленного производства так называемого смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива для реактора на быстрых нейтронах БН-800, работающего на четвертом энергоблоке Белоярской АЭС. На этом энергоблоке будет отрабатываться ряд технологий для замыкания ядерного топливного цикла (ЯТЦ).

В замкнутом ЯТЦ за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) существенно увеличится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность значительно уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

Блок с реактором БН-800 должен стать прототипом более мощных коммерческих энергоблоков БН-1200, решение о целесообразности строительства которых будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.

ФГУП "Горно-химический комбинат" имеет статус федеральной ядерной организации, входит в дивизион ядерной и радиационной безопасности Росатома. ГХК — ключевое предприятие госкорпорации по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на основе инновационных технологий нового поколения.

На ГХК впервые в мире сосредоточены сразу три высокотехнологичных передела в сфере ЗЯТЦ: хранение отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС, его переработка и производство ядерного МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах. —0-