Северное сияние: что это, когда и где можно видеть в России, как образуется

Северное сияние в окрестностях реки Ура в Мурманской области

Северное сияние – одно из самых удивительных природных явлений, которое можно наблюдать в ночном небе северных широт. Оно выглядит как переливающиеся волны света или светящиеся занавеси, которые движутся по небу и меняют цвет. В чем суть северного сияния, как оно образуется, какие цвета может иметь и где его можно увидеть в России — в материале РИА Новости.

Что такое северное сияние

Северное сияние – это оптическое природное явление в верхних слоях атмосферы. Оно похоже на яркое свечение или цветные лучи, которые медленно движутся по ночному небу. Научное название явления – Aurora Borealis.

Северное сияние происходит в зоне аврорального овала – области вокруг магнитных полюсов Земли. В этих широтах частицы солнечного ветра чаще всего взаимодействуют с атмосферой планеты.

Происхождение северного сияние вызывало вопросы у людей с давних времен. У северных народов существовали легенды, согласно которым это огни духов или отблеск небесных воинов. Сегодня природа этого явления хорошо изучена: оно связано с космической погодой и активностью Солнца.

Как образуется северное сияние

Северное сияние образуется из-за взаимодействия солнечного ветра и магнитного поля Земли.

Солнце постоянно выбрасывает поток заряженных частиц. Когда они достигают нашей планеты, магнитное поле Земли направляет их к полюсам. Там частицы попадают в верхние слои атмосферы, где сталкиваются с атомами кислорода и молекулами азота.

В момент столкновения атомы получают дополнительную энергию и начинают светиться. Этот процесс называется люминесценцией. Именно это свечение и наблюдают люди как северное сияние.

"Северное (полярное) сияние – это космическое явление, происходящее в верхних слоях атмосферы. Оно возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Заряженные частицы, достигая полюсов, сталкиваются с атомами и молекулами атмосферы, возбуждают их и заставляют излучать свет. Цвета полярного сияния зависят от состава атмосферы и высоты явления: например, зеленый цвет связан с кислородом на высоте примерно 100-300 км. Несмотря на то что механизм явления изучен, оно продолжает привлекать внимание ученых – в 2016 году была обнаружена новая форма сияния, получившая название STEVE", – рассказала Александра Назарова, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ

Цвета северного сияния

Цвет северного сияния зависит от того, с какими газами сталкиваются солнечные частицы и на какой высоте это происходит. Разные химические элементы создают разные оттенки свечения.

Зеленое свечение

Зеленый – самый распространенный цвет. Он возникает, когда заряженные частицы сталкиваются с атомами кислорода на высоте примерно 100-300 километров.

Красное сияние

Красный цвет встречается реже. Он также связан с кислородом, но появляется на большей высоте – более 300 километров. Обычно красное сияние наблюдается во время сильных магнитных бурь.

Синее и фиолетовое сияние

Синие и фиолетовые оттенки возникают при взаимодействии солнечных частиц с молекулами азота. Они появляются в более низких слоях атмосферы и часто появляются вместе с зеленым свечением.

Когда можно увидеть северное сияние

Наблюдать северное сияние можно только при определенных условиях. Важно, чтобы небо было темным и ясным.

Лучший период наблюдений – с сентября по апрель. Пик сезона приходится на ноябрь-февраль, когда ночи самые длинные.

Чаще всего сияние появляется поздно вечером и ночью. Лучшее время для наблюдения приходится на промежуток между 22:00 и 03:00.

Также важную роль играет геомагнитная активность. Когда на Солнце происходят вспышки, поток солнечного ветра усиливается, и вероятность появления сияния возрастает.

Kp-индекс Уровень активности Видимость в России 0-2 Слабая Только в Заполярье 3-4 Умеренная Мурманск, Архангельск 5-6 Сильная Карелия, север России 7-8 Очень сильная Москва, Санкт-Петербург 9 Экстремальная Центральная Россия

Где можно увидеть северное сияние в России

Россия – хорошее место для наблюдения северного сияния, потому что большая часть страны находится далеко на севере, в высоких широтах.

Мурманская область

Это одно из самых популярных мест для наблюдения северного сияния. Особенно известны Териберка, Кольский полуостров и горы Хибины.

Архангельская область

Побережье Белого моря – еще один хороший вариант для наблюдения северного сияния..

Республика Карелия

Карелия находится немного южнее других точек, но во время высокой солнечной активности сияние здесь можно увидеть достаточно часто.

Республика Саха (Якутия)

В Якутии наблюдаются яркие сияния – не редкость. Холодный климат и ясное небо создают хорошие условия для наблюдений.

Республика Коми

Здесь лучшими местами для наблюдения будут северные районы региона, например Воркута.

Ямало‑Ненецкий автономный округ

Полуостров Ямал находится прямо в зоне полярного круга, поэтому северное сияние здесь можно увидеть довольно часто.

Красноярский край

В Красноярском крае сильные сияния наблюдаются на Таймыре, в районе Норильска и Хатанги.

Чукотка

На Чукотке сияние можно наблюдать уже с осени, а зимой оно становится особенно ярким.

Северное сияние за пределами России

Полярное сияние можно увидеть и в других странах северных широт. Самые популярные направления для путешествий:

Норвегия

Исландия

Финляндия

север Канады

Аляска

Эти регионы также находятся в зоне аврорального овала.

Как прогнозировать северное сияние

Появление сияния связано с солнечной активностью и геомагнитными бурями. Для прогнозирования используется Kp-индекс, который показывает уровень геомагнитной активности.

Следить за прогнозами можно на сайтах космической погоды, например:

Когда происходят вспышки на Солнце, сияние может появиться через 2-3 дня после выброса частиц.

Как фотографировать северное сияние

Для съемки северного сияния лучше использовать камеру с ручными настройками.

Параметр Рекомендуемое значение Примечание ISO 800-3200 зависит от яркости Выдержка 5-30 секунд не более 30 секунд Диафрагма f/2.8 – f/4 максимально открытая Фокус ручной, ∞ автофокус не работает Баланс белого 3500-4000K можно авто Формат RAW лучше для обработки

Интересные факты