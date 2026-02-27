Полнолуние в марте: когда можно будет наблюдать в небе Луну Червя

МОСКВА — РИА Новости. Полнолуние в марте 2026 года пройдет 3 числа и станет заметным астрономическим событием, связанным с переходом от зимы к весне. Где наблюдать Луну Червя, почему она так называется, что можно и чего нельзя делать — в материале РИА Новости.

Полнолуние в марте

В 2026 году полнолуние в марте придется на 3 марта. Мартовское полнолуние известно как Луна Червя (Worm Moon) — это традиционное название, связанное с пробуждением почвенных обитателей и началом сезона тепла. Это полнолуние придется на период, когда Луна, Солнце и Земля выстраиваются в одну линию, и естественный спутник полностью освещается солнечным светом. В момент максимального сияния Луна окажется в созвездии Льва, что делает событие интересным не только из астрономической, но и культурной точки зрения.

Полнолуние будет видимым несколько ночей — от вечера 2 марта до утра 4 марта — поскольку человеческий глаз воспринимает Луну полной до тех пор, пока ее диск остается полностью освещенным. Продолжительность фазы полного свечения составляет примерно сутки, хотя точная дата и время максимального освещения — 3 марта около 11:38 по универсальному времени (GMT).

В марте также пройдет новолуние — фаза, когда Луна не видна с Земли из-за своей позиции между Землей и Солнцем. В 2026 году новолуние будет 19 марта, что дает полный цикл лунных фаз от полного до отсутствия света и обратно за период около двух недель.

Когда и где наблюдать

Наблюдать это полнолуние можно на любой широте, где не закрыт горизонт облаками, сразу после восхода Луны в вечерние часы 2–3 марта. Лучший момент для наблюдений — время подъема луны над горизонтом после захода Солнца, когда диск кажется крупным и ярким. Наибольшую высоту Луна достигнет около полуночи местного времени, а пик полного освещения можно определить по лунным календарям своего региона.

Если на вашем местном лунном календаре указано восход луны до момента максимального освещения, наблюдение лучше планировать в вечерние часы. В северном полушарии это хорошо видно после 18:00–20:00 местного времени, а в южном — в вечерние и предрассветные часы, в зависимости от географической широты. Подключение астрономических приложений поможет уточнить точный момент и направление восхода.

Какие звезды будут рядом с Луной в марте

В момент полнолуния в марте Луна пройдет через созвездие Льва, что означает, что рядом на ночном небе будут видны звезды этого созвездия: Регул — одна из самых ярких звезд Льва, а также остальные фоновые светила, формирующие его очертания. Такое расположение делает наблюдение не только яркого лунного диска, но и рядом стоящих светил особенно эффектным.

Созвездие Льва традиционно хорошо видно в северном полушарии в марте: оно поднимается над горизонтом после заката и остается заметным большую часть ночи. Звезды здесь относительно яркие, и их легко наблюдать даже при частичном лунном свете, если небо достаточно прозрачно.

Полнолуние марта — важная точка в календаре фазы Луны 2026 года, которая не только завершает зимний цикл освещения, но и служит ориентиром для природных ритмов и сезонных изменений.

Мнение эксперта

“Настроение мартовского полнолуния формируется не только самой Луной, а еще и общей планетарной картиной, которая в этот период довольно многослойная”, — отмечает астролог Ирина Ряскина.

В конце февраля - начале марта, сразу несколько личных планет — Солнце, Меркурий, Венера и Марс — находятся в знаке Рыб. Это дополнительно создает мягкий, чувствительный и немного размытый фон: усиливается интуиция, эмоциональная восприимчивость, желание уйти от жестких рамок и действовать по ощущениям. На таком фоне полнолуние может восприниматься глубже обычного: как эмоциональная точка, где многое осознается не логикой, а внутренним чувством.

“Дополнительный оттенок дает ретроградный Меркурий: он возвращает внимание к прошлым темам, недосказанным разговорам и незавершенным решениям, — подчеркивает астролог. — Поэтому период вокруг полнолуния больше подходит для пересмотра, завершения и внутренних выводов, чем для резких шагов вперед”.