Полнолуние в апреле 2026: когда и где наблюдать за Розовой Луной
Полнолуние в апреле 2026 - дата и время события, объяснение что такое полнолуние и сколько оно длится, а также интересные факты про Розовую Луну и удобные ориентиры для наблюдения в России.
2026-03-30T13:50:00+03:00
Ирина Ряскина
Апрель 2026 года открывается одним из самых зрелищных астрономических событий месяца — полнолунием. В народе его называют Розовой Луной, и это название имеет неожиданное объяснение. Когда точно наступает пик фазы, сколько продлится полнолуние, как его наблюдать из России и какие звезды составят Луне компанию в эту ночь — в материале РИА Новости.
Когда будет полнолуние в апреле 2026
Астрономический момент полнолуния наступит в ночь со 1 на 2 апреля 2026 года.
Точное время по основным часовым поясам:
Часовой пояс | Дата и время UTC / GMT (всемирное)
МСК — московское время (UTC+3) | 2 апреля, 05:11
Екатеринбург (UTC+5) | 2 апреля, 07:11
Новосибирск (UTC+7) | 2 апреля, 09:11
Владивосток (UTC+10) | 2 апреля, 12:11
Жители Северной Америки увидят пик фазы вечером 1 апреля — по EDT это произойдет в 22:11. Жители Европы и России — уже в ранние утренние часы 2 апреля.
Ключевые фазы Луны в апреле 2026
Фаза
Дата
Время UTC
Время МСК (UTC+3)
Примечание
Полнолуние
2 апреля
02:12
05:12
Розовая Луна; Луна в созвездии Девы рядом со Спикой
Последняя четверть
10 апреля
~04:30*
~07:30
Убывающий полудиск; ориентир для посевного календаря
Новолуние
17 апреля
11:51
14:51
Луна в Овне; начало нового лунного цикла
Первая четверть
24 апреля
~22:30*
25 апр., 01:30
Растущий полудиск; хорошее время для наблюдений рельефа
*Точное время последней и первой четверти в минутах: данные astronomy.com и timeanddate.com доступны через интерактивные сервисы; значения приведены расчетным путем с точностью ±15 минут. Рекомендуем уточнять на timeanddate.com для вашего часового пояса.
Сколько будет длиться полнолуние
С астрономической точки зрения полнолуние — это не период, а конкретный миг: секунда, когда лунный диск освещен Солнцем ровно на 180° относительно Земли, то есть Луна и Солнце занимают противоположные позиции на небосводе. В этот момент освещенность видимой стороны Луны достигает максимума.
Однако для наблюдателя невооруженным глазом Луна выглядит полной в течение примерно трех ночей вокруг этой точки. Визуальная разница между Луной за сутки до и после пика практически неуловима. Поэтому полнолуние апреля 2026 года можно наблюдать с вечера 1 апреля по 3 апреля включительно.
Полный лунный цикл — 29,5 дней. Лунные сутки неодинаковы по продолжительности: они немного длиннее или короче солнечных в зависимости от положения Луны в орбите. Именно поэтому лунный день не совпадает с календарным.
Начало убывающей фазы приходится на 2 апреля сразу после пика. Луна начинает постепенно "таять": сначала убывающее гиббусное освещение, затем последняя четверть около 10 апреля и, наконец, новолуние 17 апреля.
Почему апрельское полнолуние называют Розовой Луной
Луна не становится розовой. Это важно сказать сразу: народные названия полнолуний не описывают цвет светила, а отражают природные события месяца.
Название "Розовая Луна" пришло из традиций коренных народов Северной Америки, прежде всего алгонкиноязычных племен. Апрель — время цветения дикого флокса: ярко-розовые цветки этого растения устилают луга восточного побережья США и Канады в начале весны. Флокс был одним из первых весенних цветков, и появление Луны в этот период стало устойчивой ассоциацией. Впоследствии название зафиксировал "Старый фермерский альманах" (Old Farmer's Almanac, издается с 1792 года), и оно вошло в широкий обиход.
Народные названия полнолуний у разных народов отличаются. У апрельского полнолуния есть и другие имена: Луна Пробуждения, Луна Яйца, Луна Льда (Breaking Ice Moon), Луна Почек. Пасхальная Луна — еще одно название: именно это полнолуние определяет дату западной Пасхи. В 2026 году Пасха приходится на 5 апреля — через три дня после полнолуния.
Что касается реального цвета: у горизонта Луна действительно может казаться оранжевой или желтоватой. Это эффект атмосферного рассеяния: лунный свет проходит через более толстый слой атмосферы, и короткие волны (синие) рассеиваются сильнее, а длинные (красные, оранжевые) достигают глаза. Чем ближе к горизонту, тем теплее оттенок. Розового цвета у Луны при этом нет.
Как наблюдать полнолуние в России
Апрельское полнолуние удобно для наблюдений по всей России: пик приходится на раннее утро 2 апреля, а значит, почти полная Луна будет видна уже вечером 1 апреля.
Восход Луны вечером 1 апреля по всей европейской части России произойдет около 19:00–20:00 по местному времени — примерно одновременно с заходом Солнца. Чем восточнее регион, тем позже по UTC, но принцип тот же: при полнолунии Луна всходит около заката.
Закат Луны состоится утром 2 апреля — около 06:00–07:00 по московскому времени. Видимость будет максимальной с вечера 1 апреля примерно до 03:00–04:00 МСК, когда Луна окажется высоко над горизонтом.
Практические советы для наблюдения:
- Выбирайте место с открытым горизонтом на востоке и юго-востоке — именно там взойдет Луна.
- Городская засветка снижает контрастность деталей на поверхности Луны, но не мешает самому наблюдению: полнолуние видно даже в центре мегаполиса.
- Облачность — главный враг наблюдателя. Проверьте прогноз погоды накануне.
- Телескоп откроет кратеры, горные цепи и "моря" — темные базальтовые равнины. Бинокль с увеличением 7–10x тоже дает хороший результат и удобен для начинающих.
- При фотосъемке Луны используйте ручные настройки камеры: ISO 100–200, диафрагма f/8–f/11, выдержка 1/250–1/500 с. Луна ярче, чем кажется, и автоматика часто дает пересветку.
- Лучшее время для астрономических наблюдений деталей поверхности — не пик полнолуния, а дни за 2–3 до и после: при полной освещенности тени исчезают, рельеф становится плоским.
Какие звезды будут рядом с Луной в апреле
Апрельское полнолуние происходит в созвездии Девы — одном из крупнейших на небе.
- Спика (α Девы) — ярчайшая звезда в созвездии Девы, одна из 20 самых ярких звезд всего неба. В ночь полнолуния она будет располагаться неподалеку от лунного диска, особенно заметна в начале ночи, когда Луна только взошла и Спика видна рядом. Это голубовато-белая двойная звезда на расстоянии около 250 световых лет.
- Арктур (α Волопаса) — ярчайшая звезда Северного полушария и вторая по яркости звезда ночного неба после Сириуса (в зимние месяцы). В апреле Арктур хорошо виден к востоку от Девы: теплый оранжево-желтый оттенок делает его легко узнаваемым. Расстояние от Земли — около 37 световых лет.
- Регул (α Льва) — ярчайшая звезда созвездия Льва. В апреле Лев располагается к западу от Луны. Созвездие Лев можно найти по характерному "вопросительному знаку" из звезд — серповидному узору, представляющему голову льва. В основании этого узора и находится Регул.
- Большая Медведица с характерным ковшом — высоко над горизонтом в апрельские ночи, хорошо видна даже в условиях городской засветки.
Растущая и убывающая Луна в апреле 2026
Период
Даты
Освещенность
Что видно по ночам
Практический смысл
Убывающая гиббусная
2–9 апреля
100% → 50%
Яркая Луна большую часть ночи, встает после заката
Хорошо для наблюдений, но лунная засветка мешает глубокому небу
Последняя четверть
10 апреля
~50%
Полудиск; Луна всходит около полуночи
Лучшее начало темных ночей для астрономов
Убывающий серп
11–16 апреля
50% → 0%
Тонкий серп перед рассветом
Темные ночи — идеально для наблюдений галактик и туманностей
Новолуние
17 апреля
~0%
Луна не видна
Темнейшие ночи месяца; посевной сезон — ориентир для старта
Растущий серп
18–23 апреля
0% → 50%
Тонкий серп на западе после заката
Первые дни растущей фазы; Луна садится рано
Первая четверть
24 апреля
~50%
Полудиск на юге в первой половине ночи
Резкие тени на рельефе Луны — лучший момент для фотосъемки деталей
Растущая гиббусная
25–30 апреля
50% → 100%
Луна яркая, встает после полудня
Нарастающая засветка; готовьтесь к майскому полнолунию 1 мая
Полнолуние 1-2 апреля 2026 года — это не просто зрелищное явление, а настоящий астрологический момент, когда каждый из нас может почувствовать мощный импульс для перемен. Это полнолуние случится в знаке Весов (гороскоп далеко не всегда совпадает с астрономическим созвездием), а значит, темой месяца станет баланс в отношениях и внутреннее уравновешивание. Весы — это всегда про гармонию, и если что-то в вашей жизни не в порядке, будь то отношения с близкими, друзьями или коллегами, полнолуние подскажет, куда нужно направить усилия.
Но тут есть важный момент: полнолуние в Весах требует от нас не только желания найти этот баланс, но и способности честно взглянуть на то, что в отношениях или жизни не работает. Полнолуние с его ярким светом как раз и служит тем самым моментом истины, когда мы видим вещи не через розовые очки, а по-настоящему. Вы почувствуете, как важна честность в общении, открытость и готовность к переменам.
Здесь важно помнить, что Весы — это знак, ориентированный на партнерство, и полнолуние в Весах поднимет вопросы, связанные с тем, как мы строим отношения. Готовы ли вы к пересмотру своих позиций и ожиданий от близких людей? Пришло ли время признаться себе, что вам нужно изменить? Если почувствуете необходимость, не бойтесь отпускать старые модели взаимодействия.
Но вот что я считаю особенно интересным в этом полнолунии: в апреле оно особенно важно на фоне других астрологических событий. Переход Сатурна в Овен который случился чуть ранее, и влияние других планет создадут на этом фоне новый, более решительный импульс. Мартовское полнолуние помогло завершить старое, а в апреле есть возможность построить что-то новое.
Так что если в вашем окружении есть что-то, что требует изменений или обсуждений, не откладывайте их на потом. Используйте этот момент, чтобы очистить пространство для настоящих перемен и улучшений. Ведь полнолуние в Весах дает нам шанс не только на гармонию, но и на внутреннюю силу для достижения ее.
Часто задаваемые вопросы о полнолунии
- Когда точно будет полнолуние в апреле 2026?
Астрономический момент полнолуния — 2 апреля 2026 года в 02:11 UTC, что соответствует 05:11 по московскому времени.
- Луна действительно станет розовой?
Нет. Розовая Луна — народное название, связанное с цветением флокса в апреле. Луна не меняет цвет. У горизонта она может казаться оранжево-желтой из-за атмосферного рассеяния — это обычный оптический эффект.
- Сколько длится полнолуние?
Астрономически — это мгновение. Визуально Луна выглядит полной около трех ночей: с 1 по 3 апреля.
- Нужен ли телескоп для наблюдения?
Нет. Наблюдение невооруженным глазом дает полное эстетическое впечатление. Бинокль улучшит видимость деталей поверхности. Телескоп позволит рассмотреть кратеры и горные цепи.
- Как полнолуние влияет на самочувствие?
В научных исследованиях связь полнолуния с поведением и самочувствием людей не получила устойчивого подтверждения. Мифы о полнолунии живут в народных традициях тысячелетия, но систематические наблюдения за статистикой происшествий, госпитализаций и рождаемости не выявили значимой корреляции с лунными фазами. Некоторые люди отмечают нарушения сна в полнолуние — возможно, это связано просто с более ярким ночным освещением.
- Будет ли затмение в апреле 2026?
Нет. Лунное затмение происходит, когда Луна попадает в тень Земли. В апреле 2026 года геометрия орбит не предполагает затмения. Лунное затмение произошло 3 марта 2026 года (полное лунное затмение, Луна Червей).
- Когда следующее полнолуние?
Следующее полнолуние после апрельского наступит 1 мая 2026 года в 17:23 UTC — это Луна Цветов (Flower Moon). А 31 мая 2026 года ожидается второе полнолуние в мае — так называемая Голубая Луна.
- Что такое растущая и убывающая фаза Луны?
Растущая фаза — период от новолуния до полнолуния, когда освещенность лунного диска увеличивается. Убывающая фаза — от полнолуния до следующего новолуния, когда она уменьшается. После 2 апреля начнется убывающая фаза, которая завершится новолунием 17 апреля.