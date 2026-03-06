Новолуние в марте 2026: какого числа будет и сколько продлится фаза Луны

Новолуние в марте — момент начала нового лунного цикла, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем и становится невидимой на небе. В марте 2026 года это явление произойдет 19 числа. Подробности этого события — в материале РИА Новости.

Новолуние в марте

Новолуние – это фаза луны, при которой она находится между Землей и Солнцем. Освещенная сторона в это время оборачивается к Солнцу, а к Земле – темная. Поэтому спутник практически не виден на небе.

Лунный цикл длится около 29,5 дней (от одного новолуния – к следующему). Момент соединения считается началом лунного месяца. Первые лунные сутки стартуют с астрономической точки отсчета.

В марте 2026 года новолуние произойдет в знаке Рыб на 28°26’.

Какого числа будет

Дата новолуния в марте 2026 года – 19 марта. Точное время определяется по астрономическим расчетам и зависят от часового пояса.

Согласно календарю фаз луны на март 2026 года:

11 марта – третья четверть

19 марта – новолуние

25 марта – первая четверть

После новолуния начинается растущая луна. Уже через 1-2 дня на вечернем небе появится тонкий серп – первая видимая стадия нового цикла.

Где наблюдать

В момент новолуния Луна находится слишком близко к Солнцу, поэтому наблюдать ее невозможно. На небе она практически сливается со светом Солнца.

Лучшее время для наблюдений – спустя день или два, когда начинается растущая луна. Молодой месяц можно увидеть сразу после захода Солнца низко над горизонтом.

Для наблюдения стоит выбирать открытые пространства вдали от городской засветки и следить за прогнозом погоды.

Что можно и нельзя делать в новолуние

С астрономической точки зрения новолуние — это краткий момент соединения. Однако в лунных традициях этот день считается периодом планирования и внутренней перезагрузки.

Новолуние в марте 2026 года пройдет в знаке Рыб. Луна в Рыбах усиливает чувствительность, воображение и восприимчивость к окружающей среде. В этот период может появляться ощущение пассивности или неуверенности, когда хочется больше наблюдать, чем действовать.

Что можно делать:

планировать новые проекты;

заниматься творчеством и духовными практиками;

подводить итоги прошедших дней;

уделять время отдыху.

Чего лучше избегать:

импульсивных решений;

эмоционально сложных разговоров;

перегрузок;

проведения хирургических операций.

Считается, что энергия в этот день направлена внутрь. Активные действия логичнее переносить на период растущей луны.

Мнение эксперта

Астролог Дарья Либра дает советы, как провести этот день эффективно: "19 марта в 04:23 по московскому времени нас ждет Новолуние в последних градусах знака Рыбы. Это финальная точка зодиакального круга, связанная с завершением большого годового цикла. Вблизи Новолуния события прошлого могут напомнить о себе, вызывав сомнения и эмоциональные колебания. Важно использовать этот момент как осознанный выбор: продолжать жить старыми сценариями или освободить пространство для изменений.

Энергия Рыб поднимает волну ностальгии и усиливает чувствительность, однако гармоничный аспект к Урану открывает возможность неожиданного прозрения и смены взгляда на ситуацию. Уже 20 марта наступает день весеннего равноденствия и астрономическое начало нового года, что подчеркивает переход от завершения процессов в Новолуние к старту нового цикла в жизни.