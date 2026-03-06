Рейтинг@Mail.ru
Новолуние в марте 2026: какого числа будет и сколько продлится эта фаза луны
17:09 06.03.2026 (обновлено: 17:24 06.03.2026)
Новолуние в марте 2026: какого числа будет и сколько продлится фаза Луны
Новолуние в марте 2026: какого числа будет и сколько продлится эта фаза луны
Новолуние в марте 2026: какого числа будет и сколько продлится фаза Луны
Новолуние в марте 2026 года произойдет 19 марта: рассказываем, какого числа наступит эта фаза Луны, точное время и когда начнется растущая Луна.
Дарья Либра
Дарья Либра
луна
Луна
Новолуние в марте 2026: какого числа будет и сколько продлится фаза Луны

© Javier_Art_PhotographyНоволуние
Новолуние - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Javier_Art_Photography
Новолуние. Архивное фото
Либра Дарья
Приглашенный эксперт
Дарья Либра
Астролог
Все материалы
Оглавление
Новолуние в марте — момент начала нового лунного цикла, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем и становится невидимой на небе. В марте 2026 года это явление произойдет 19 числа. Подробности этого события — в материале РИА Новости.

Новолуние в марте

Новолуние – это фаза луны, при которой она находится между Землей и Солнцем. Освещенная сторона в это время оборачивается к Солнцу, а к Земле – темная. Поэтому спутник практически не виден на небе.
Лунный цикл длится около 29,5 дней (от одного новолуния – к следующему). Момент соединения считается началом лунного месяца. Первые лунные сутки стартуют с астрономической точки отсчета.
В марте 2026 года новолуние произойдет в знаке Рыб на 28°26’.
Фазы Луны в марте 2026 годаФазы Луны в марте 2026 года

Какого числа будет

Дата новолуния в марте 2026 года – 19 марта. Точное время определяется по астрономическим расчетам и зависят от часового пояса.
Согласно календарю фаз луны на март 2026 года:
  • 11 марта – третья четверть
  • 19 марта – новолуние
  • 25 марта – первая четверть
После новолуния начинается растущая луна. Уже через 1-2 дня на вечернем небе появится тонкий серп – первая видимая стадия нового цикла.

Где наблюдать

В момент новолуния Луна находится слишком близко к Солнцу, поэтому наблюдать ее невозможно. На небе она практически сливается со светом Солнца.
Лучшее время для наблюдений – спустя день или два, когда начинается растущая луна. Молодой месяц можно увидеть сразу после захода Солнца низко над горизонтом.
Для наблюдения стоит выбирать открытые пространства вдали от городской засветки и следить за прогнозом погоды.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Луна на фоне Останкинской телебашни в Москве
Полнолуние над фоне Останкинской телебашни в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Луна на фоне Останкинской телебашни в Москве. Архивное фото

Что можно и нельзя делать в новолуние

С астрономической точки зрения новолуние — это краткий момент соединения. Однако в лунных традициях этот день считается периодом планирования и внутренней перезагрузки.
Новолуние в марте 2026 года пройдет в знаке Рыб. Луна в Рыбах усиливает чувствительность, воображение и восприимчивость к окружающей среде. В этот период может появляться ощущение пассивности или неуверенности, когда хочется больше наблюдать, чем действовать.
Что можно делать:
  • планировать новые проекты;
  • заниматься творчеством и духовными практиками;
  • подводить итоги прошедших дней;
  • уделять время отдыху.
Чего лучше избегать:
  • импульсивных решений;
  • эмоционально сложных разговоров;
  • перегрузок;
  • проведения хирургических операций.
Считается, что энергия в этот день направлена внутрь. Активные действия логичнее переносить на период растущей луны.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Луна
Суперлуние, наблюдаемое в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Луна. Архивное фото

Мнение эксперта

Астролог Дарья Либра дает советы, как провести этот день эффективно: "19 марта в 04:23 по московскому времени нас ждет Новолуние в последних градусах знака Рыбы. Это финальная точка зодиакального круга, связанная с завершением большого годового цикла. Вблизи Новолуния события прошлого могут напомнить о себе, вызывав сомнения и эмоциональные колебания. Важно использовать этот момент как осознанный выбор: продолжать жить старыми сценариями или освободить пространство для изменений.
Энергия Рыб поднимает волну ностальгии и усиливает чувствительность, однако гармоничный аспект к Урану открывает возможность неожиданного прозрения и смены взгляда на ситуацию. Уже 20 марта наступает день весеннего равноденствия и астрономическое начало нового года, что подчеркивает переход от завершения процессов в Новолуние к старту нового цикла в жизни.
19 марта благоприятно подводить итоги, закрывать долги и обещания, наводить порядок в доме, делах и мыслях. При желании – дайте волю своим эмоциям, чтобы освободить душу от переживаний. Особенно ярко это почувствуют Рыбы, Девы, Близнецы и Стрельцы. Вблизи Новолуния нежелательно запускать масштабные проекты и принимать важные решения из-за повышенной эмоциональности. Энергии Рыб и Урана дают возможность поблагодарить себя за проделанный путь и позволить себе начать новый жизненный этап с большей ясностью и готовностью к переменам".
 
Астрономия и космосЛуна
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
