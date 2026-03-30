Новолуние в апреле 2026: дата и сколько продлится
Новолуние в апреле 2026: когда будет, точное время и сколько продлится
Новолуние в апреле 2026: дата и сколько продлится
Новолуние в апреле 2026 наступит 17 апреля: точное время по Москве и UTC, ключевые фазы месяца, почему данные могут отличаться на минуты, как использовать лунный календарь для планов, здоровья и наблюдений.
2026-03-30T14:33:00+03:00
2026-03-30T14:33:00+03:00
2026-03-30T14:33:00+03:00
луна
земля
луна, наса, земля, российская академия наук
Луна, НАСА, Земля, Российская академия наук
Апрель 2026 года насыщен лунными событиями: месяц начинается с полнолуния, а заканчивается новым лунным циклом. Новолуние в апреле открывает свежую страницу лунного календаря, момент, когда ночное светило полностью скрывается с небосвода. Для одних это просто астрономическое событие, для других — точка отсчета при планировании дел, посевной, здоровья и духовных практик. Точные даты, время всех фаз луны, что принято делать в этот особый период лунного цикла — в материале РИА Новости.
Когда будет новолуние в апреле 2026
Астрономическое новолуние апреля 2026 года наступит 17 апреля.
Точное время по часовым поясам
Часовой пояс
Время UTC (всемирное координированное)
Москва (UTC+3)
14:54
Екатеринбург (UTC+5)
16:51
Новосибирск (UTC+7)
18:51
Владивосток (UTC+10)
21:51
Разные источники (астрономические программы, онлайн-сервисы, печатные лунные календари) могут показывать время с расхождением в 1–3 минуты. Это нормально: погрешность объясняется различиями в алгоритмах расчета и моделях движения Луны.
Новолуние 17 апреля 2026 — время в разных системах
Формат времени
Значение
Пояснение
UTC (всемирное)
11:51–11:52
Астрономическое время; источники дают 11:51 или 11:52 в зависимости от алгоритма
МСК (UTC+3)
14:51–14:52
Московское время; прибавить 3 часа к UTC
CEST (UTC+2)
13:51–13:52
Центральноевропейское летнее время
EDT (UTC−4)
07:51–07:52
Восточное время США (летнее)
Почему данные могут отличаться
1–2 минуты
Разные расчетные модели движения Луны и алгоритмы округления
Сколько будет длиться новолуние
С астрономической точки зрения новолуние — это не период, а мгновение: конкретная секунда, когда Луна занимает точно то же положение, что и Солнце, если смотреть с Земли. В этот момент ночное светило находится между Землей и Солнцем, и его видимая сторона не освещена, поэтому Луна фактически невидима.
Однако в бытовом и практическом понимании новолунием называют период в 1–3 дня вокруг этой точки: примерно с 16 по 18 апреля. В это время видимость Луны на небосводе близка к нулю — тонкий серп появляется лишь спустя 1–2 дня после астрономического новолуния, и то ненадолго после заката.
"На практике это как раз те самые дни, когда может ощущаться внутренняя “пауза”: меньше энергии, больше сомнений, — отмечает астролог Ирина Ряскина. — И это нормально. Новолуние не про результат, а про настройку. Чем спокойнее вы проживете этот период, тем устойчивее будет старт дальше".
Первый лунный день начинается в момент самого новолуния — 17 апреля в 14:54 по Москве — и продолжается до первого восхода Луны. Лунные сутки по продолжительности неравномерны: это связано с тем, что лунный цикл 29,5 дней не делится на равные отрезки.
Апрель 2026 года охватывает часть двух лунных циклов. Вот полная календарная сетка основных фаз.
Фаза
Дата
Время (МСК)
Луна в знаке
Полнолуние
2 апреля
05:13
Весы / созвездие Девы
Последняя четверть (убывающая Луна)
10 апреля
около 07:30
Козерог
Новолуние
17 апреля
14:54
Овен
Первая четверть (растущая Луна)
25 апреля
около 03:30
Лев
Луна в Овне. Апрельское новолуние происходит в знаке Овна — начале зодиака. В астрологии это считается особенно энергетическим импульсом для старта новых дел: Овен как знак символизирует инициативу, активность и первый шаг.
Новолуние в Овне всегда про первый импульс, но важно понимать: это не про “сразу сделать все”, а про задать направление, — подчеркивает Ирина Ряскина. — В 2026 году это особенно чувствуется: энергия есть, но ей нужна форма. Лучше не распыляться, а выбрать 1-2 приоритета и начать движение именно туда.
Убывающая и растущая Луна. С 2 по 17 апреля Луна убывает, лунная четверть постепенно уменьшается. С 17 апреля начинается новый лунный месяц, и Луна переходит в растущую фазу. Растущая Луна продолжится до следующего полнолуния — 1 мая.
Для садоводов и огородников посевной календарь апреля рекомендует высаживать культуры, дающие урожай над землей, в период растущей Луны — то есть после 17 апреля. Корнеплоды лучше высаживать в период убывающей Луны — до 17-го.
Лучшее время для астрономических наблюдений — дни вокруг новолуния. Луна не освещает небосвод, и темные ночи с 15 по 19 апреля дают наилучшую видимость для наблюдений глубокого неба: галактик, туманностей, звездных скоплений. Восход Луны и закат Луны в эти дни практически совпадают с восходом и закатом Солнца, что означает практически полное отсутствие лунного света ночью.
Что можно и нельзя делать в новолуние
Народные традиции, астрологический прогноз и современные практики сходятся в нескольких общих рекомендациях.
Благоприятно в новолуние:
- Начало новых проектов. Начало лунного месяца считается точкой отсчета для запуска дел, которые должны расти и развиваться. Энергия новолуния поддерживает первый шаг, намерение, постановку цели.
- Планирование. Расписать задачи на предстоящий лунный цикл, набросать план, определить приоритеты.
- Медитация и духовные практики. Новолуние традиционно связывается с внутренней работой: тишиной, намерением, сосредоточенностью.
- Ритуалы намерений. В разных традициях — от народных примет до современных практик осознанности — новолуние считается временем для формулирования желаний и целей.
- Посев и посадка. Садоводы по лунному посевному календарю сажают в новолуние семена быстрорастущих культур.
"Важно подчеркнуть: новолуние в Овне дает импульс, но может провоцировать импульсивные решения, — предупреждает астролог. — Поэтому здесь лучше сначала зафиксировать намерение и план, а уже активные действия начинать через 1-2 дня. Это снижает риск перегореть на старте".
- Хирургических вмешательств и стоматологических процедур — по народным поверьям и отдельным наблюдениям, кровоточивость и заживление в этот период хуже.
- Важных финансовых решений — энергетика новолуния считается нестабильной для сделок и переговоров.
- Чрезмерных нагрузок — самочувствие и нервная возбудимость в районе новолуния у чувствительных людей обостряются. Это особенно заметно за день до и день после точки новолуния.
- Заговоры на убыль (похудение, избавление от чего-либо) в новолуние не практикуются — это период для роста, а не уменьшения.
В дни новолуния и полнолуния фиксируется рост нервной возбудимости, нарушения сна и перепады настроения. Это признано даже вне астрологии — физиологическая связь лунного цикла с эмоциями изучается в хронобиологии. Новолуние 17 апреля в Овне может дополнительно усилить импульсивность и нетерпеливость — в эти дни полезны заземляющие практики.
"Чувствительность в это новолуние действительно выше обычного, но при этом есть и обратная сторона: при правильном режиме (сон, паузы, снижение нагрузки) появляется хороший ресурс. Это тот случай, когда энергия есть, но раскрывается она через бережное отношение к себе, а не через давление", — считает Ирина Ряскина.
Что обычно рекомендуют делать в новолуние
Сфера
Что делать
Чего избегать
Примечание
Дела и планы
Ставить цели, фиксировать намерения, составлять планы на лунный месяц
Крупных финансовых сделок, важных переговоров
Ряд лунных календарей считает само новолуние днем низкого ресурса — активный старт лучше отложить на 1–2 дня
Самочувствие
Щадящий режим, полноценный сон, легкая нагрузка
Перегрузок, травмоопасных активностей, плановых операций
Нервная возбудимость и утомляемость в этот период нередко повышены
Наблюдения космоса
Наблюдать слабые объекты: галактики, туманности, звездные скопления
Ничего специально избегать не нужно — лунной засветки нет
Лучшие ночи для глубокого неба: 15–19 апреля
Сад и огород
Планировать посадки, готовить инструменты, вносить органику в почву
Активных манипуляций с растениями непосредственно в день новолуния
После новолуния (с 18 апреля) начинается растущая Луна — время для посева культур, дающих урожай над землей
Частые вопросы о новолунии
- Когда именно наступит новолуние в апреле 2026?
17 апреля 2026 года. Точное астрономическое время — 11:51 UTC или 14:54 по московскому времени.
- Видно ли Луну в новолуние?
Нет. В момент астрономического новолуния Луна находится между Землей и Солнцем, и ее освещенная сторона повернута от нас. Видимость Луны равна нулю. Тонкий серп молодой Луны появляется на западном горизонте примерно через 1–2 дня после новолуния — около 18–19 апреля, ненадолго после заката Солнца.
- Сколько длится новолуние?
Астрономически — это мгновение. Практически — период "темной Луны" длится около 3 дней: 16–18 апреля, когда Луна почти или полностью не видна.
- В каком знаке зодиака пройдет новолуние?
В Овне. С точки зрения астрологии, это одно из самых активных и инициативных новолуний года — Овен открывает зодиакальный круг.
- Будет ли затмение в апреле 2026?
Нет. Солнечное затмение происходит только тогда, когда Луна оказывается точно на линии между Землей и Солнцем и полностью или частично закрывает его. В апреле 2026 года такого совпадения не произойдет, следующее затмение в 2026 году предстоит в другие месяцы.
- Как данные о новолунии могут различаться в разных источниках?
Из-за различий в расчетных моделях и системах округления время в разных лунных календарях может расходиться на 1–3 минуты. Это не ошибка, просто разные алгоритмы. Дата во всех источниках одна: 17 апреля.
- Когда следующее новолуние после апрельского?
Следующее новолуние после апрельского наступит 16 мая 2026 года. Луна в тот момент будет в знаке Тельца.