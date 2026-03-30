Новолуние в апреле 2026: дата и сколько продлится

Апрель 2026 года насыщен лунными событиями: месяц начинается с полнолуния, а заканчивается новым лунным циклом. Новолуние в апреле открывает свежую страницу лунного календаря, момент, когда ночное светило полностью скрывается с небосвода. Для одних это просто астрономическое событие, для других — точка отсчета при планировании дел, посевной, здоровья и духовных практик. Точные даты, время всех фаз луны, что принято делать в этот особый период лунного цикла — в материале РИА Новости.

Когда будет новолуние в апреле 2026

Астрономическое новолуние апреля 2026 года наступит 17 апреля.

Точное время по часовым поясам Часовой пояс Время UTC (всемирное координированное) Москва (UTC+3) 14:54 Екатеринбург (UTC+5) 16:51 Новосибирск (UTC+7) 18:51 Владивосток (UTC+10) 21:51

Разные источники (астрономические программы, онлайн-сервисы, печатные лунные календари) могут показывать время с расхождением в 1–3 минуты. Это нормально: погрешность объясняется различиями в алгоритмах расчета и моделях движения Луны.

Новолуние 17 апреля 2026 — время в разных системах Формат времени Значение Пояснение UTC (всемирное) 11:51–11:52 Астрономическое время; источники дают 11:51 или 11:52 в зависимости от алгоритма МСК (UTC+3) 14:51–14:52 Московское время; прибавить 3 часа к UTC CEST (UTC+2) 13:51–13:52 Центральноевропейское летнее время EDT (UTC−4) 07:51–07:52 Восточное время США (летнее) Почему данные могут отличаться 1–2 минуты Разные расчетные модели движения Луны и алгоритмы округления

Сколько будет длиться новолуние

С астрономической точки зрения новолуние — это не период, а мгновение: конкретная секунда, когда Луна занимает точно то же положение, что и Солнце, если смотреть с Земли. В этот момент ночное светило находится между Землей и Солнцем, и его видимая сторона не освещена, поэтому Луна фактически невидима.

Однако в бытовом и практическом понимании новолунием называют период в 1–3 дня вокруг этой точки: примерно с 16 по 18 апреля. В это время видимость Луны на небосводе близка к нулю — тонкий серп появляется лишь спустя 1–2 дня после астрономического новолуния, и то ненадолго после заката.

« "На практике это как раз те самые дни, когда может ощущаться внутренняя “пауза”: меньше энергии, больше сомнений, — отмечает астролог Ирина Ряскина. — И это нормально. Новолуние не про результат, а про настройку. Чем спокойнее вы проживете этот период, тем устойчивее будет старт дальше".

Первый лунный день начинается в момент самого новолуния — 17 апреля в 14:54 по Москве — и продолжается до первого восхода Луны. Лунные сутки по продолжительности неравномерны: это связано с тем, что лунный цикл 29,5 дней не делится на равные отрезки.

Фазы Луны в апреле 2026

Апрель 2026 года охватывает часть двух лунных циклов. Вот полная календарная сетка основных фаз.

Фаза Дата Время (МСК) Луна в знаке Полнолуние 2 апреля 05:13 Весы / созвездие Девы Последняя четверть (убывающая Луна) 10 апреля около 07:30 Козерог Новолуние 17 апреля 14:54 Овен Первая четверть (растущая Луна) 25 апреля около 03:30 Лев

Луна в Овне. Апрельское новолуние происходит в знаке Овна — начале зодиака. В астрологии это считается особенно энергетическим импульсом для старта новых дел: Овен как знак символизирует инициативу, активность и первый шаг.

Новолуние в Овне всегда про первый импульс, но важно понимать: это не про “сразу сделать все”, а про задать направление, — подчеркивает Ирина Ряскина. — В 2026 году это особенно чувствуется: энергия есть, но ей нужна форма. Лучше не распыляться, а выбрать 1-2 приоритета и начать движение именно туда.

Убывающая и растущая Луна. С 2 по 17 апреля Луна убывает, лунная четверть постепенно уменьшается. С 17 апреля начинается новый лунный месяц, и Луна переходит в растущую фазу. Растущая Луна продолжится до следующего полнолуния — 1 мая.

Для садоводов и огородников посевной календарь апреля рекомендует высаживать культуры, дающие урожай над землей, в период растущей Луны — то есть после 17 апреля. Корнеплоды лучше высаживать в период убывающей Луны — до 17-го.

Лучшее время для астрономических наблюдений — дни вокруг новолуния. Луна не освещает небосвод, и темные ночи с 15 по 19 апреля дают наилучшую видимость для наблюдений глубокого неба: галактик, туманностей, звездных скоплений. Восход Луны и закат Луны в эти дни практически совпадают с восходом и закатом Солнца, что означает практически полное отсутствие лунного света ночью.

Что можно и нельзя делать в новолуние

Народные традиции, астрологический прогноз и современные практики сходятся в нескольких общих рекомендациях.

Благоприятно в новолуние:

Начало новых проектов. Начало лунного месяца считается точкой отсчета для запуска дел, которые должны расти и развиваться. Энергия новолуния поддерживает первый шаг, намерение, постановку цели.

Планирование. Расписать задачи на предстоящий лунный цикл, набросать план, определить приоритеты.

Медитация и духовные практики. Новолуние традиционно связывается с внутренней работой: тишиной, намерением, сосредоточенностью.

Ритуалы намерений. В разных традициях — от народных примет до современных практик осознанности — новолуние считается временем для формулирования желаний и целей.

Посев и посадка. Садоводы по лунному посевному календарю сажают в новолуние семена быстрорастущих культур.

« "Важно подчеркнуть: новолуние в Овне дает импульс, но может провоцировать импульсивные решения, — предупреждает астролог. — Поэтому здесь лучше сначала зафиксировать намерение и план, а уже активные действия начинать через 1-2 дня. Это снижает риск перегореть на старте".

Чего принято избегать:

Хирургических вмешательств и стоматологических процедур — по народным поверьям и отдельным наблюдениям, кровоточивость и заживление в этот период хуже.

Важных финансовых решений — энергетика новолуния считается нестабильной для сделок и переговоров.

Чрезмерных нагрузок — самочувствие и нервная возбудимость в районе новолуния у чувствительных людей обостряются. Это особенно заметно за день до и день после точки новолуния.

Заговоры на убыль (похудение, избавление от чего-либо) в новолуние не практикуются — это период для роста, а не уменьшения.

В дни новолуния и полнолуния фиксируется рост нервной возбудимости, нарушения сна и перепады настроения. Это признано даже вне астрологии — физиологическая связь лунного цикла с эмоциями изучается в хронобиологии. Новолуние 17 апреля в Овне может дополнительно усилить импульсивность и нетерпеливость — в эти дни полезны заземляющие практики.

« "Чувствительность в это новолуние действительно выше обычного, но при этом есть и обратная сторона: при правильном режиме (сон, паузы, снижение нагрузки) появляется хороший ресурс. Это тот случай, когда энергия есть, но раскрывается она через бережное отношение к себе, а не через давление", — считает Ирина Ряскина.

Что обычно рекомендуют делать в новолуние Сфера Что делать Чего избегать Примечание Дела и планы Ставить цели, фиксировать намерения, составлять планы на лунный месяц Крупных финансовых сделок, важных переговоров Ряд лунных календарей считает само новолуние днем низкого ресурса — активный старт лучше отложить на 1–2 дня Самочувствие Щадящий режим, полноценный сон, легкая нагрузка Перегрузок, травмоопасных активностей, плановых операций Нервная возбудимость и утомляемость в этот период нередко повышены Наблюдения космоса Наблюдать слабые объекты: галактики, туманности, звездные скопления Ничего специально избегать не нужно — лунной засветки нет Лучшие ночи для глубокого неба: 15–19 апреля Сад и огород Планировать посадки, готовить инструменты, вносить органику в почву Активных манипуляций с растениями непосредственно в день новолуния После новолуния (с 18 апреля) начинается растущая Луна — время для посева культур, дающих урожай над землей

Частые вопросы о новолунии

Когда именно наступит новолуние в апреле 2026?

17 апреля 2026 года. Точное астрономическое время — 11:51 UTC или 14:54 по московскому времени.

Видно ли Луну в новолуние?

Нет. В момент астрономического новолуния Луна находится между Землей и Солнцем, и ее освещенная сторона повернута от нас. Видимость Луны равна нулю. Тонкий серп молодой Луны появляется на западном горизонте примерно через 1–2 дня после новолуния — около 18–19 апреля, ненадолго после заката Солнца.

Сколько длится новолуние?

Астрономически — это мгновение. Практически — период "темной Луны" длится около 3 дней: 16–18 апреля, когда Луна почти или полностью не видна.

В каком знаке зодиака пройдет новолуние?

В Овне. С точки зрения астрологии, это одно из самых активных и инициативных новолуний года — Овен открывает зодиакальный круг.

Будет ли затмение в апреле 2026?

Нет. Солнечное затмение происходит только тогда, когда Луна оказывается точно на линии между Землей и Солнцем и полностью или частично закрывает его. В апреле 2026 года такого совпадения не произойдет, следующее затмение в 2026 году предстоит в другие месяцы.

Как данные о новолунии могут различаться в разных источниках?

Из-за различий в расчетных моделях и системах округления время в разных лунных календарях может расходиться на 1–3 минуты. Это не ошибка, просто разные алгоритмы. Дата во всех источниках одна: 17 апреля.

Когда следующее новолуние после апрельского?

Следующее новолуние после апрельского наступит 16 мая 2026 года. Луна в тот момент будет в знаке Тельца.