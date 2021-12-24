Знаки зодиака по месяцам и датам: как узнать свой знак

Знаки зодиака помогают быстро определить "солнечный" знак по дате рождения и разобраться в базовых астрологических классификациях — стихиях, качествах и планетах-покровителях. Удобная таблица дат, краткие описания всех 12 знаков, принципы совместимости и ответы на частые вопросы — в материале РИА Новости.

Знаки зодиака по месяцам и датам

Знаки зодиака — это 12 расположенных вдоль эклиптики (круга, по которому Солнце проходит видимый с Земли путь в течение года) созвездий. В астрологии считается, что каждый человек относится к тому или иному знаку в соответствии с датой своего рождения. Эти данные используются для составления гороскопов.

Таблица знаков зодиака по датам

Самый простой способ узнать свой знак зодиака — найти дату рождения в таблице ниже.

Знак зодиака Даты рождения Овен 21 марта — 19 апреля Телец 20 апреля — 20 мая Близнецы 21 мая — 20 июня Рак 21 июня — 22 июля Лев 23 июля — 22 августа Дева 23 августа — 22 сентября Весы 23 сентября — 22 октября Скорпион 23 октября — 21 ноября Стрелец 22 ноября — 21 декабря Козерог 22 декабря — 19 января Водолей 20 января — 18 февраля Рыбы 19 февраля — 20 марта

Если родились на границе дат

Люди, рожденные в дни, когда меняется знак (примерно 19-24 число каждого месяца), часто сомневаются в правильности определения знака, так как даты в разных источниках могут расходиться. Это не ошибка, а норма: Солнце переходит в следующий знак в конкретную минуту, которая от года к году смещается из-за високосных циклов.

Астролог Ксения Шахова подчеркивает, что здесь также важную роль играет правильное время рождения. Например, вхождение Солнца в знак Тельца в 2026 году происходит 20 апреля в 04 часа 38 минут. Если человек родится в Москве в этот день в 03 часа ночи, он все еще будет Овном, хотя календарно это уже 20-е число, которое во многих таблицах приписывают Тельцу. Поэтому единственно правильный способ разрешить неопределенность – построить натальную карту.

Кроме того, важно и место рождения: одно и то же астрономическое событие наступает в разное местное время в зависимости от часового пояса. То, что в Лондоне происходит в 23:30 20-го числа, в Москве уже будет 02:30 ночи 21-го.

Солнечный знак по календарю

Тот знак зодиака, который обычно имеют в виду при ответе на вопрос "Кто ты по знаку зодиака?" — солнечный знак. Он определяется положением Солнца в момент рождения и дает общую характеристику личности: сознательные устремления, жизненный вектор, базовую энергию. Европейский астрологический круг начинается с Овна в марте и завершается Рыбами в конце зимы — это отражает природный цикл от пробуждения к растворению.

При этом два человека с одним и тем же солнечным знаком могут быть совершенно непохожи: полная картина складывается только при учете положения всех планет, Луны и Асцендента в момент рождения.

Что такое знак зодиака

Понятие "знак зодиака" часто смешивают с понятием "созвездие", хотя это разные вещи. Разграничение важно как для понимания того, как работает астрология, так и для корректного чтения любого гороскопа.

В астрологической традиции знак зодиака — это равный сектор эклиптики, то есть видимого пути Солнца, протяженностью ровно 30 градусов. Весь круг — 360° — делится на 12 равных частей, каждая из которых носит имя одного из знаков. Когда говорят, что человек родился под знаком Льва, это означает, что в момент его рождения Солнце находилось в соответствующем секторе эклиптики.

В более широком смысле знак зодиака в профессиональной астрологии — это положение одного из небесных тел в гороскопе человека. Как поясняет астролог Ксения Шахова, поверхностное знание лишь своего "знака зодиака" (положения Солнца) дает около 10% информации о человеке. Полная картина раскрывается через натальную карту и взаимодействие планет, светил и 12 домов гороскопа.

История возникновения знаков зодиака

Знаки зодиака берут свое начало в древней астрологии, которая возникла около 3000 лет назад в Вавилоне. Эмма Райман, психолог, астролог, основатель Академии “Arcane” рассказывает, что древние астрологи делили небесный свод на 12 равных частей, каждая из которых соответствовала созвездию. Эти созвездия стали основой зодиакального круга, который используется и сегодня. Знаки зодиака основываются на движении Солнца по эклиптике и делятся на 12 частей, каждая из которых соответствует месяцу года.

Характеры знаков складывались не произвольно — они отражали состояние природы в соответствующий период года. Как отмечает астролог Ксения Шахова, если отследить особенности каждого знака, можно увидеть, как они соответствуют состоянию окружающего мира в момент его "рождения". Овен открывает круг в день весеннего равноденствия: природа пробуждается, все устремляется вперёд — отсюда лидерский импульс знака. В период Близнецов природа яркая и разнообразная, как и сами Близнецы. Дева приходится на время сбора урожая, когда важны точность и результат — это трудолюбивый знак, который делает всё с пользой. Козерог — самый холодный, рациональный и расчетливый, как суровая зима.

Со временем система зодиака перешла от вавилонян к грекам, затем к римлянам и арабам, постепенно обогащаясь новыми интерпретациями. В западной астрологии используется тропический зодиак, привязанный к точкам равноденствий. В ведической традиции (джйотиш) применяется сидерический зодиак — с привязкой к фактическим созвездиям, из-за чего даты знаков там сдвинуты примерно на 24 дня.

Как узнать свой знак зодиака

Для большинства людей достаточно одного взгляда на таблицу дат в начале статьи. Однако точность описания характера и событий будущего зависит от того, что именно вы хотите узнать: только солнечный знак или полноценный астрологический портрет с учетом Луны и Асцендента.

По дате рождения

Так как каждый из 12 знаков соответствует определенному периоду в году, то определить свой знак можно по дате рождения. Найдите свои день и месяц рождения в таблице выше и определите, в какой диапазон она попадает. Если дата приходится на первые или последние дни периода, рекомендуется уточнить знак через натальную карту.

Что важно для точности: время и место рождения

Дата рождения позволяет определить солнечный знак, однако для полноценного гороскопа этого недостаточно.

"Земля совершает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа, что приводит к визуальному смещению небесной сферы на 1 градус каждые 4 минуты. Даже небольшая разница во времени рождения существенно меняет проекцию планет на земные координаты. В прогностической астрологии изменение на 4 минуты может дать погрешность в 1 год", — объясняет астролог.

Это особенно критично для двух показателей. Асцендент — знак, восходящий на восточном горизонте в момент первого вдоха, — меняет знак зодиака в среднем каждые два часа, а на некоторых географических широтах значительно быстрее. Без точного времени его невозможно вычислить. Луна проходит около 13 градусов в сутки: ошибка в несколько часов способна перевести её в совершенно другой знак, что полностью изменит описание эмоционального мира и подсознательных реакций человека.

Место рождения (географические широта и долгота) тоже принципиально важно: в одну и ту же секунду в разных точках планеты над горизонтом восходят разные знаки. Именно поэтому два человека, рожденные в одну минуту в разных городах, получат разные натальные карты. "Только синтез времени и места позволяет превратить общие зодиакальные характеристики в точный математический чертеж личности", — подчеркивает астролог.

Что еще влияет кроме солнечного знака

Солнечный знак — это точка входа в астрологию, но не ее полнота. Астрологи описывают личность через три ключевых показателя, которые называют "ядром" или "золотым треугольником": Солнце, Луна и Асцендент. Если Солнце определяет наш сознательный вектор и волю, а Луна — глубинные инстинкты и привязанность, то Асцендент служит механизмом, через который эти внутренние силы проявляются в реальном мире.

"Солнце — это "Я хочу". Это ваш внутренний бензин, источник жизненной силы и осознанных амбиций. Луна — это "Я чувствую". Это ваш автоматический режим, инстинкты и способ адаптации к миру. Асцендент — это "Я действую". Это ваш "интерфейс", способ взаимодействия с внешней средой и физическая оболочка", — объясняет Ксения Шахова.

Лунный знак

В астрологии Лунный знак отвечает за ночную, скрытую и подсознательную сторону человека:

Инстинкты и реакции: в то время как Солнце отвечает за осознанные действия, Луна управляет автоматизмами. Как человек ведет себя в стрессе (раздражителен либо склонен к депрессии)? Как он отдыхает? Что дает ему чувство безопасности?

Зона комфорта: знак Луны описывает бытовые привычки, потребности в питании, уюте и близости.

Образ матери и детства: Луна в карте отражает то, как ребенок воспринимал заботу и какая эмоциональная атмосфера окружала его в ранние годы.

Если человек по солнечному знаку Лев, но Луна и Асцендент находятся в других знаках, он будет нетипичным представителем своего знака. Именно этот внутренний диссонанс объясняет сложность человеческого характера, которую невозможно описать стандартными гороскопами.

Асцендент

Асцендент, или Восходящий знак – это градус зодиакального круга, который в момент вашего рождения пересекал линию восточного горизонта. С точки зрения небесной механики, это точка пересечения эклиптики с истинным горизонтом в месте рождения. Из-за вращения Земли Асцендент смещается на один градус каждые четыре минуты, что делает его самым индивидуальным показателем гороскопа.

В структуре личности Асцендент выполняет роль "социальной маски" и фильтра восприятия:

Имидж и внешность: он определяет первое впечатление, манеру держаться, стиль одежды и физическую конституцию.

Механизм адаптации: это "дверь", через которую человек выходит в мир. Если Солнце — это наше внутреннее содержание, то Асцендент — это форма, которую мы принимаем при взаимодействии с обществом.

Сетка домов: именно Асцендент является точкой отсчета для 12 астрологических домов. Без него натальная карта остается "плоской", лишенной привязки к конкретным земным обстоятельствам.

Натальная карта

Натальная карта — это проекция небесной сферы на плоскость эклиптики в момент первого вдоха человека, зафиксированная для конкретных географических координат. Это двухмерная схема, отображающая положение Солнца, Луны, восьми планет и фиктивных точек в 12 знаках зодиака и 12 домах.

В профессиональной астрологии натальная карта является фундаментальным и неизменным чертежом судьбы. Основной корень происходит от латинского natalis, что означает "родной" или "относящийся к рождению". "Она не просто описывает характер, но и фиксирует событийный потенциал: в каких сферах (карьера, финансы, партнерство) человека ждет естественный рост, а где — серьезные уроки. Карта — это база, на которую позже накладываются текущие движения планет (транзиты), определяющие периоды удач или кризисов", — объясняет астролог.

Стихии знаков зодиака

Стихии — одна из базовых классификаций в астрологии. Они описывают не столько конкретные черты характера, сколько способ реагирования на мир: темп, интенсивность, приоритеты. Стихии, как и планеты-покровители, показывают устойчивые черты характера и темперамент отдельной группы знаков зодиака. Всего их четыре, к каждой относится по три знака.

Огонь — Овен, Лев, Стрелец. Знаки огненной стихии обладают большими управленческими способностями, любят внимание и во всем проявляют лидерство. Им не столько нужны деньги, сколько важна популярность и ощущение того, что они в центре внимания. Их уязвимость — импульсивность и склонность к выгоранию.

Земля — Телец, Дева, Козерог. Земные знаки очень любят выгоду: для них материальное — это источник сил и энергии. Они практичны, надежны и ориентированы на долгосрочный результат. Их вызов — избыточный консерватизм и сопротивление переменам.

Воздух — Близнецы, Весы, Водолей. Воздушные знаки считаются самыми общительными: они не видят себя без общества и коммуникации, поэтому постоянно должны находиться в потоке информации. Легко адаптируются и находят общий язык с разными людьми. Их слабость — трудность с глубокой эмоциональной привязанностью.

Вода — Рак, Скорпион, Рыбы. Водные знаки руководствуются эмоциями и чувствами, нередко утопают в своих переживаниях. Они чувствительны, интуитивны и обладают развитой эмпатией. Их уязвимость — склонность к замкнутости и чрезмерной поглощенности внутренним миром.

Качества и модальности знаков

Если стихия описывает как человек определенного знака реагирует на мир, то модальность показывает как он действует. Это второй уровень классификации в астрологии, который объясняет принципиальные различия между знаками одной стихии. Именно он дает ответ на вопрос, почему два огненных знака — Овен и Лев — ведут себя в жизни совершенно по-разному.

Кардинальные, фиксированные, мутабельные

В астрологии все знаки делятся на 3 типа модальности:

кардинальные (кардинальный крест) — энергия прорыва, импульсивность;

фиксированные (фиксированный крест) — энергия концентрации, стабильность;

мутабельные (мутабельный крест) — энергия приспособления, адаптация.

К кардинальным знакам относятся Овен, Рак, Весы и Козерог. Это люди-двигатели, инициаторы. Они не ждут разрешения — они берут и делают. В жизни наиболее эффективны на коротких дистанциях и в моменты, когда нужно принять волевое решение. Их природа — захват пространства и запуск новых процессов.

Знаки фиксированного креста — Телец, Лев, Скорпион и Водолей. Люди, рожденные под этими знаками, отличаются выжидательной стратегией. Их невозможно сдвинуть с места ни просьбами, ни угрозами, пока они сами не решат измениться. Это самые надежные партнеры и самые последовательные в реализации своих целей. Их природа — сохранение формы.

Мутабельные — Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы — люди-хамелеоны. Они инстинктивно чувствуют, куда дует ветер, и умеют меняться. Незаменимы там, где нужно договориться, перевести с одного языка на другой, обучить или найти выход из тупика. Их природа — трансформация и связь.

Как это помогает понимать характер

Сочетание стихии и модальности дает 12 уникальных комбинаций — по одной на каждый знак зодиака. Именно здесь начинается дифференциация, которой нет в поверхностных описаниях. Например, Овен и Лев оба огненные, оба активны, но Овен кардинальный: он запускает и инициирует. Лев фиксированный: он удерживает позицию и с трудом меняет курс. Это принципиально разные стратегии при одном темпераменте.

Часто показатели стихии и модальности находятся в конфликтующих сочетаниях — например, огненное Солнце при земном Асценденте и воздушная Луна. Именно этот внутренний диссонанс объясняет сложность человеческого характера, которую невозможно описать стандартными гороскопами.

Планеты-покровители знаков зодиака

В астрологической традиции каждый знак связан с определенным небесным телом — управителем, или планетой-покровителем. Строго говоря, не все из них являются планетами с точки зрения современной науки: Солнце — звезда, Луна — спутник Земли. Однако в астрологии их относят к этой категории в силу многовековой традиции. Управитель задает базовые темы и качества своего знака: считается, что планеты-покровители оказывают влияние на характер и темперамент человека.

Помимо ежемесячного лунного цикла существуют периоды движения других небесных тел — Марса, Венеры, Меркурия, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, Плутона. Попадая в определенный цикл, каждая планета, согласно астрологической трактовке, оказывает влияние на свой знак.

Знаки зодиака Небесные тела — покровители Овен Марс Телец Венера Близнецы Меркурий Рак Луна Лев Солнце Дева Меркурий Весы Венера Скорпион Плутон Стрелец Юпитер Козерог Сатурн Водолей Уран Рыбы Нептун

В астрологии каждая планета несет определенный смысловой акцент:

Марс символизирует волю, действие и напор;

Венера — любовь, красота и ценности;

Меркурий — мышление, коммуникация и скорость;

Луна — эмоции, инстинкты и связь с прошлым;

Солнце — первоисточник большинства видов энергии, центр, вокруг которого выстраивается личность;

Юпитер — расширение, мудрость и удача;

Сатурн — дисциплина, ограничения и долгосрочные структуры;

Уран — оригинальность и неожиданные перемены;

Нептун — интуиция и духовный поиск.

Плутон связан с темами трансформации, власти и глубинных изменений.

Описание каждого знака зодиака

Каждый солнечный знак зодиака имеет свои характерные черты, которыми наделяет человека в момент его рождения. Однако, они могут проявляться по-разному в зависимости от полной натальной карты: Луны, Асцендента и положения остальных планет.

Овен (21 марта-20 апреля)

Стихия: Огонь. Модальность: Кардинальная. Планета-покровитель: Марс.

Архетипы: воин, амазонка.

Первый знак зодиака возникает в день весеннего равноденствия и воплощает принцип начала. Первыми в бой идут Овны. Они отличные зачинатели и инициаторы, но с трудом доводят дело до конца — им важно иметь команду, которая возьмет на себя обязанности завершать начатое. Энергия Марса дает колоссальный запас физических сил, позволяющий справляться с непреодолимыми, на первый взгляд, обстоятельствами.

Сильные стороны: отвага, откровенность, деятельность, готовность к нападению и стремление к новым возможностям, волевая личность.

Возможные сложности, вызванные принадлежностью огненной стихии: трудность с доведением начатого до конца, импульсивность и горячность, первичный напор, который создает препятствия для гармоничных долгосрочных отношений. Связь с кардинальным крестом сообщает быстроту реакции и радикальность.

"Главное, что должны развить представители этого знака — навык управления внутренней силой и непримиримостью. Чтобы не начинать каждый раз все сначала, научиться сдерживать свой пыл и горячность", — дополняет астролог.

Телец (21 апреля-20 мая)

Стихия: Земля. Модальность: Фиксированная. Планета-покровитель: Венера.

Архетипы: защитник, хранительница.

Трудолюбие и осмотрительность "вшиты" в представителей этого знака. Тельцы ценят порядок в окружающем пространстве и спокойствие в отношениях. Элемент предсказуемости их не пугает, потому что надежность определяет их жизнь. Здесь логика, как прием некой правильности, чрезвычайно важна — и в организации своего места, и в понимании законов взаимодействия людей.

Сильные стороны: практичность, надежность, терпение, умение распоряжаться ресурсами, верность и преданность.

Возможные сложности: упрямство, своенравие, непоколебимость — ярких представителей этого знака трудно переубедить, сбить с курса. Венера как планета любви приводит к ревнивости и ожиданию преданности от близких.

Телец принадлежит к земной стихии, поэтому ключевое значение имеет материальная сторона жизни. Им по душе не красивые слова, а реальные вещи -– то, что можно потрогать, пощупать. Представители этого знака реалисты, рассудительны и прагматичны.

Связь с фиксированным крестом наделяет Тельцов упрямством, своенравностью, непоколебимостью.

Близнецы (21 мая-21 июня)

Стихия: Воздух. Модальность: Мутабельная. Планета-покровитель: Меркурий.

Архетипы: исследователь, интеллектуалка.

В основе знака — дуализм: одновременное существование двух сил, несводимых друг к другу. Близнецы подвижны, изобретательны, любопытны и часто хватаются сразу за несколько дел. Из-за внутренней активности, которая ведет их к новому знанию, они едва успевают сохранить наработанное и нередко производят впечатление поверхностных и нестабильных. Талант Близнецов в посредничестве. Они умело лавируют между несколькими силами могут реализоваться в любых профессиях, требующих многозадачности.

Планета Меркурий наделяет представителей этого знака быстротой реакции, Сильные стороны: быстрота реакции, мобильность, гибкость в принципах, умение приспосабливаться к собеседнику, жизнелюбие, оптимизм.

Возможные сложности: из-за внутренней активности нередко производят впечатление поверхностных и нестабильных, в продолжительной работе не хватает заземления и воли довести дело до результата.

Связь с мутабельным крестом сообщает тенденцию к разрушению устоявшихся взглядов и схем, переход в новую форму.

Рак (22 июня-22 июля)

Стихия: Вода. Модальность: Кардинальная. Планета-покровитель: Луна.

Архетипы: психолог, заботливая мать.

Ключевая черта этого знака — крайняя степень чувствительности и потребность в защите. Раки способны своим телом диагностировать состояние окружающей среды. Это приводит к периодической замкнутости и скованности: если Рак не осознаёт эту сторону своей природы, он страдает от нервозности, ранимости, страхов. Раки обладают удивительной памятью, эмпатией и психологизмом.

Сильные стороны: развитая эмпатия, глубокая интуиция, способность создавать тепло и уют, психологическая глубина, творческие способности.

Возможные сложности: периодическая замкнутость как защитная реакция, зависимость от эмоциональной атмосферы вокруг, ранимость. Родители играют важную роль в становлении Рака.

Рак принадлежит к водной стихии, поэтому прекрасно "впитывает" информацию. Они любят перемещаться на дальние расстояния, расширять силу своего влияния.

Связь с кардинальным крестом помогает в целенаправленном развитии и генерации идей. Но импульс Рака, его резкий выброс реализуются, в первую очередь, как защитная реакция на возможные нападения со стороны.

Лев (23 июля-22 августа)

Стихия: Огонь. Модальность: Фиксированная. Планета-покровитель: Солнце.

Архетипы: артист, королева.

У представителей этого зодиакального знака базовые характеристики — важность, желание и умение привлекать к себе внимание. Острая потребность быть заметными, чтобы увидели, похвалили. Эмоциональная выразительность. Яркость и блистательность. Иногда излишняя гордость и самолюбование.

Сильные стороны: харизма, творческий потенциал, лидерские и организаторские способности, щедрость по отношению к тем, кого любит и кто ему предан.

Возможные сложности: излишняя гордость и самолюбование, эгоцентризм, болезненное отношение к критике. Фиксированная модальность рождает длительное зависание в своей позиции: постоянство может перейти в негибкость.

Лев принадлежит к огненной стихии, поэтому он очень интенсивен в своих выражениях. Огонь сразу захватывает пространство. Психологически Лев по своей природе более других знаков подготовлен быть в первых рядах, на обложке журнала. Они любят получать подарки и умело их дарят.

Связь с фиксированным крестом сообщает Льву надежность. Фиксированная модальность рождает длительное зависание в своей позиции: постоянство может перейти в негибкость.

Дева (23 августа-23 сентября)

Стихия: Земля. Модальность: Мутабельная. Планета-покровитель: Меркурий.

Архетипы: реалист, мастерица.

Представителям этого зодиакального знака причисляют чистоту и непорочность. Как сознательную мотивацию к порядку, опрятности на физическом и ментальном уровнях.

Сильные стороны: аналитические способности, практичность, внимание к деталям, ответственность, умение доводить начатое до результата.

Возможные сложности: склонность к избыточной критике — себя и окружающих, трудность с эмоциональным выражением (может не понимать своих эмоций и бурно реагировать на пустяки), тревожность. В худшем варианте — скупость на деньги и чувства.

Мутабельная модальность сообщает подвижность: во взаимоотношениях Дева умеет быстро переключаться и уходить от прямого давления через лавирование в смыслах. Однако, принадлежность к земной стихии, что создает дисбаланс. Она может не понимать своих эмоций и бурно реагировать на пустяки.

Весы (24 сентября-23 октября)

Стихия: Воздух. Модальность: Кардинальная. Планета-покровитель: Венера.

Архетипы: дипломат, красавица.

Весы — это символ движения к совершенству. Представителям этого знака характерна природная обаятельность, дипломатичность, умение соблюдать нейтралитет и при этом нормально существовать среди двух противоборствующих сил. В основе знака — аспект первичной неопределенности, которая с определёнными усилиями переходит в удивительную равновесность.

Сильные стороны: дипломатичность, умение разрешать конфликты, природное обаяние, чуткость к красоте и справедливости, способность слышать противоположные точки зрения.

Возможные сложности: нерешительность, зависимость от чужого мнения, много времени уходит на осмысление своей роли в обществе. Воздушная стихия создает дисбаланс через перевес важности партнерских отношений.

Связь с кардинальным крестом помогает держать свой вектор в споре и, несмотря на внешнюю любезность, не сходить с избранной тропы, стоять на своём, на своих аргументах.

Скорпион (24 октября-23 ноября)

Стихия: Вода. Модальность: Фиксированная. Планеты-покровители: Марс и Плутон.

Архетипы: маг, шаманка.

Природа толкает представителей этого знака сознательно идти на риск, даже на смерть. Не бояться опасности, быть готовыми к принятию нового трансформирующего воздействия. Здесь важно отметить особый интерес к интимной жизни, к слиянию мужского и женского начала, которые рассматриваются через призму интенсивности энергетических взаимодействий.

Сильные стороны: аналитическая глубина, психологическая проницательность, умение работать в условиях высокой сложности, способность к самотрансформации, управленческие способности.

Возможные сложности: собственнический инстинкт в отношениях — Скорпион растворяется в близком человеке и ждет такой же взаимной отдачи. Излишняя чувствительность и глубокая верность порождают специфическую реакцию на малейшие перемены. Склонность к управлению из-за кулис.

Связь с фиксированным крестом определяет устойчивость и упрямство в ситуации провокаций и стресса. Характерны медлительность, но последовательность шагов.

Стрелец (24 ноября-21 декабря)

Стихия: Огонь. Модальность: Мутабельная. Планета-покровитель: Юпитер.

Архетипы: миссионер, верховная жрица.

"Здесь с трудом мы можем прочитать свойства женского выражения. Слишком стремительный настрой, амбициозная и уверенная подача себя. Сущность выражается в процессе движения, причем не обязательного физического. Представителям этого знака свойственна ментальная подвижность, азартность и непредсказуемость", — рассказывает Ксения Шахова.

Сильные стороны: оптимизм, способность вдохновлять других, широта мышления, честность, умение ладить с разными людьми, притяжение к большому и значимому.

Возможные сложности: склонность к преувеличениям, прямолинейность, граничащая с бестактностью, трудность с соблюдением дисциплины и обязательств, вспыльчивость.

Связь с мутабельным крестом позволяет лавировать в противостоянии и конфликте, приспосабливаться к меняющейся обстановке при сохранении набранного темпа.

Козерог (22 декабря-19 января)

Стихия: Земля. Модальность: Кардинальная. Планета-покровитель: Сатурн.

Архетипы: аскет, железная леди.

Козерог — знак долгосрочного строительства и максимальной встроенности в реальность. Представители этого знака всерьез принимают внешние обстоятельства и стараются максимально эффективно в них встроиться. Умело предвидят грядущие сложности и контролируют происходящие процессы. Ориентируются на реальные физические параметры, видимые результаты, доказанные факты — нет домыслам и полутонам.

Сильные стороны: дисциплина, стратегическое мышление, надёжность, бережливость и исполнительность в работе, способность выдерживать давление. С годами набираются опыта и мудрости, становясь сильнее.

Возможные сложности: устойчивость переходит в консерватизм, неопределенность будущего создает дискомфорт. Чрезмерная жесткость к себе и окружающим, сложность с доверием.

Связь с кардинальным крестом помогает прерывать неэффективные связи и открыто протестовать против неприемлемых воззрений. Они не боятся первыми вступать в спор и также резко выходить из конфликта.

Водолей (20 января-19 февраля)

Стихия: Воздух. Модальность: Фиксированная. Планеты-покровители: Уран и Сатурн.

Архетипы: реформатор, гуманистка.

Талант Водолея заключается в умении накапливать информацию и удерживать свой поток значительное количество времени. Это особое состояние вовлеченности в знание, которое позволяет быть независимым от их противоречий. У представителей этого знака есть способности организовывать людей, чувствовать группу и привносить новые идеи в имеющиеся направления.

Сильные стороны: интеллект, умение работать с группой, нестандартный взгляд на проблемы, умение дружить и жертвовать своими интересами ради других.

Возможные сложности: эмоциональная холодность — несколько холодны к эмоциональному восприятию и выражению, могут производить впечатление великих теоретиков, отодвигая реальные отношения на второй план.

Связь с фиксированным крестом определяет основательность и непоколебимость позиций в споре. Нужно приложить немало усилий, чтобы в чем-то переубедить Водолея. Эти люди всеми силами держатся за свою идеологическую линию.

Рыбы (20 февраля-20 марта)

Стихия: Вода. Модальность: Мутабельная. Планеты-покровители: Нептун и Юпитер.

Архетипы: идеалист, чужестранка.

Рыбы очень тяготеют к секретам и сами становятся проводниками в мир тайн. В силу личной проницательности быстро осознают смысловые аспекты ситуаций, лавируют между ними, и как никто другой понимают форму знания, в которой не требуются слова.

Сильные стороны: развитая интуиция, эмпатия, творческий потенциал, способности к психологии, музыке, способность адаптироваться к переменам и жертвовать ради общего блага.

Возможные сложности: трудность с принятием четких решений, склонность к иллюзиям, уязвимость перед зависимостями — от людей или привычек. Нептун связан с психикой и коллективным бессознательным.

Связь с мутабельным крестом определяет быструю приспособляемость к меняющейся среде и способность жертвовать чем-либо ради общего блага и возможности перехода на новый уровень, в новую жизнь.

Совместимость знаков зодиака

Считается, что есть знаки зодиака, которые хорошо подходят друг другу в деловых, дружеских, романтических отношениях. Однако важно понимать, что астрологические принципы помогают обозначить общую динамику, но не могут ни гарантировать гармонию, ни предсказать разрыв.

Общие принципы совместимости

"В профессиональной астрологии совместимость (синастрия) – это не просто сравнение двух знаков, а резонанс двух сложных систем. Однако в основе лежат фундаментальные принципы стихий и крестов, которые определяют, насколько комфортно людям будет обмениваться энергией", — поясняет астролог Ксения Шахова.

Как правило, при составлении синастрии рассматриваются следующие ключевые аспекты:

Луна-Луна и Луна-Венера: совместимость в быту и привычках, важна для совместной жизни;

Венера/Луна-Марс/Солнце/Асцендент: сексуальное притяжение и "химия" чувств;

Меркурий-Меркурий: способность договариваться и понимать юмор друг друга.

Важно помнить: любые суждения о "лучших" и "худших" парах по солнечным знакам следует воспринимать как ориентировочные, а не окончательные. Для первичной оценки отношений астрологи также используют метод "символических домов": отсчитывают порядковый номер знака партнера от своего собственного, чтобы понять психологическую дистанцию и событийный сценарий отношений.

Совместимость по стихиям

Самая гармоничная совместимость возникает между знаками одной стихии. У них один "темперамент" и скорость реакций.

Огонь + Огонь (Овен, Лев, Стрелец): высокая страсть, общие идеи, но риск взаимного сгорания из-за борьбы за лидерство;

Земля + Земля (Телец, Дева, Козерог): стабильность, материальный уют, общие цели. Минус — возможная скука и застой;

Воздух + Воздух (Близнецы, Весы, Водолей): идеальное интеллектуальное общение, свобода. Минус – нехватка глубокой эмоциональной привязанности;

Вода + Вода (Рак, Скорпион, Рыбы): глубокая интуитивная связь, понимание без слов. Минус — риск "утонуть" в обоюдных обидах и драмах.

Наиболее перспективными можно считать союзы дополняющих стихий:

Огонь + Воздух: Воздух раздувает пламя идей Огня, а Огонь дает Воздуху энергию для реализации. Это союз вдохновения;

Земля + Вода: Вода питает Землю, делая ее плодородной, а Земля дает Воде форму и структуру (берега). Это союз созидания и безопасности.

Больших усилий требует взаимодействие противоположных стихий:

Огонь + Вода: Вода гасит пыл Огня, а Огонь заставляет Воду "кипеть" и нервничать. Это союз эмоциональных качелей;

Земля + Воздух: Воздуху скучно в земных рамках, а Земля считает Воздух слишком поверхностным и нестабильным.

Совместимость по качествам

Совместимость по крестам модальности определяет как пара будет решать проблемы: Например, два кардинальных знака (Овен и Рак) постоянно будут бороться за власть. Два фиксированных (Телец и Скорпион) — могут годами не прощать обид из-за упрямства. Мутабельные знаки в паре легче находят компромисс, но могут уклоняться от прямых решений.

Знаки, расположенные напротив друг друга в зодиакальном круге, работают по принципу зеркала — оппозиции, это Овен и Весы, Телец и Скорпион, Близнецы и Стрелец, Рак и Козерог, Лев и Водолей, Дева и Рыбы. Такие отношения могут быть как источником постоянного напряжения, так и взаимным дополнением — в зависимости от готовности принять противоположное в партнере. Это либо полная вражда, либо идеальное дополнение — "две половинки".

Влияние знаков зодиака на личность

Астрология рассматривает знак зодиака как один из факторов, формирующих личность, но не единственный. В любом случае на формирование характера человека влияют многие факторы: темперамент (с которым рождаются), генетика обоих родителей, среда, где человек рос и воспитывался. Знак зодиака описывает склонности и природные сильные стороны, но не предопределяет судьбу. Основа закладывается в дате рождения, а именно — в положении Солнца относительно созвездий в момент появления на свет.

Считается, что всем людям, рожденным под одним знаком зодиака, будут характерны общие черты. Однако это не совсем так: два человека с одним солнечным знаком могут быть абсолютно разными. Их лунные знаки, Асценденты и положения других планет могут принципиально различаться. То, что в гороскопе выглядит как противоречие или нетипичность, на деле отражает богатство индивидуальной натальной карты. Именно поэтому поверхностное знание лишь солнечного знака даёт весьма ограниченную картину.

Знаки зодиака и здоровье

В астрологической традиции каждый знак зодиака соотносится с определенными зонами тела. Эта классификация формировалась веками в рамках медицинской астрологии, которая долгое время существовала параллельно с практической медициной. Например:

Овен: склонность к головным болям и стрессу. Телец: проблемы с горлом и шеей. Близнецы: заболевания дыхательной системы. Рак: склонность к заболеваниям желудка и пищеварительной системы. Лев: проблемы с сердцем и спиной. Дева: заболевания кишечника и нервной системы. Весы: проблемы с почками и поясницей. Скорпион: уязвимость половой системы и горла. Стрелец: склонность к проблемам с бедрами и печенью. Козерог: проблемы с костями и кожей. Водолей: заболевания голеней и кровообращения. Рыбы: склонность к заболеваниям стоп и иммунной системы.

Эта интерпретация сохраняется как часть культурно-исторической традиции и справочный инструмент самопознания, но не как медицинский метод постановки диагноза.

Важный дисклеймер

Астрологические описания, связанные со здоровьем, носят исключительно справочный и культурно-исторический характер. Натальная карта не является медицинским инструментом и не может ставить диагнозы, назначать лечение или заменять консультацию специалиста. Карта не ставит диагноз, но в рамках астрологической традиции трактуется как указание на потенциальные "слабые места" организма и периоды снижения энергии. При любых вопросах, связанных со здоровьем, необходимо обращаться к врачу.

Благоприятные периоды для знаков

У каждого знака есть периоды повышенной природной активности — когда Солнце проходит через знаки той же стихии или образует благоприятные аспекты с управителем.

У Овнов пик энергии приходится на 21 марта – 20 апреля (Ваш месяц). Это время личных инициатив. Удача гармония: конец июля – август (Лев) и конец ноября – декабрь (Стрелец). Это периоды для творчества, любви и путешествий.

У Тельцов пик энергии: 21 апреля – 20 мая – время обновления ресурсов. Удача и гармония: конец августа – сентябрь (Дева) и конец декабря – январь (Козерог). Лучшее время для финансов и долгосрочного планирования.

У Близнецов пик энергии: 21 мая – 20 июня. Это время новых связей и обучения. Удача и гармония: конец сентября – октябрь (Весы) и конец января – февраль (Водолей). Идеально для переговоров и интеллектуальных прорывов.

У Раков пик энергии: 21 июня – 22 июля – время укрепления фундамента и семьи. Удача и гармония: конец октября – ноябрь (Скорпион) и конец февраля – март (Рыбы). Периоды глубокого интуитивного творчества и личного счастья.

У Львов пик энергии приходится на 23 июля – 22 августа. Это время максимальной реализации и признания..Удача и гармония: конец ноября – декабрь (Стрелец) и конец марта – апрель (Овен). Благоприятно для лидерства и ярких выступлений.

У Дев пик энергии: 23 августа – 22 сентября – время наведения порядка и укрепления здоровья. Удача и гармония: конец декабря – январь (Козерог) и конец апреля – май (Телец). Это лучшее время для карьеры и практических дел.

У Весов пик энергии: 23 сентября – 22 октября. Это время партнерства и дипломатии. Удача и гармония: конец января – февраль (Водолей) и конец мая – июнь (Близнецы). Периоды для любви, светской жизни и поездок.

У Скорпионов пик энергии приходится на 23 октября – 21 ноября. Это время глубокой трансформации и власти. Удача и гармония: конец февраля – март (Рыбы) и конец июня – июль (Рак). Идеально для работы с финансами и развития интуиции.

Пик энергии Стрельцов: 22 ноября – 21 декабря. Время расширения горизонтов и философии. Удача и гармония: конец марта – апрель (Овен) и конец июля – август (Лев). Лучшее время для путешествий, обучения и новых идей.

У Козерогов пик энергии: 22 декабря – 19 января. Время карьерных достижений и дисциплины. Удача и гармония: конец апреля – май (Телец) и конец августа – сентябрь (Дева). Периоды стабильного роста и земных радостей.

Пик энергии Водолеев: 20 января – 18 февраля. Это время инноваций, свободы и планов на будущее. Удача и гармония: конец мая – июнь (Близнецы) и конец сентября – октябрь (Весы). Благоприятно для коллективных проектов и креатива.

У Рыб пик энергии: 19 февраля – 20 марта. Время духовного обновления и вдохновения. Удача и гармония: конец июня – июль (Рак) и конец октября – ноябрь (Скорпион). Идеальные периоды для творчества, самопознания и романтики.

"Все эти периоды актуальны при хорошем расположении планет, которые управляют соответствующими знаками в личном гороскопе конкретного человека", — отмечает Ксения Шахова.

Ответы на вопросы о знаках зодиака

Ответы астролога Ксении Шаховой на популярные вопросы.

Как определить знак на границе дат

"Чтобы узнать свой истинный знак, необходимо построить натальную карту (персональный гороскоп), указав точное время рождения. Программа рассчитает положение Солнца до секунд. Бывает, что пренебрегая временем рождения человек может всю жизнь считать себя Овном, хотя Солнце уже перешло в первый градус Тельца за час до его рождения".

Почему даты иногда отличаются в источниках

"Расхождение дат объясняется тремя причинами. Во-первых, високосный сдвиг: каждые четыре года календарь "нагоняет" астрономическое время, из-за чего дата перехода Солнца в следующий знак может смещаться в пределах суток. Во-вторых, часовые пояса: то, что по Гринвичу произошло в 23:30 20-го числа, в Москве уже будет 02:30 ночи 21-го. В-третьих, разные системы: большинство западных астрологов используют тропический зодиак (привязан к равноденствиям), тогда как ведические астрологи (джйотиш) используют сидерический зодиак (привязан к реальным созвездиям), где разница в датах составляет около 24 дней".

Чем солнечный знак отличается от лунного

"Это две фундаментальные стороны человеческой психики. Солнечный знак (дух, сознание) — ваше "Я", воля, амбиции и творческая энергия. Это то, кем вы стремитесь стать, ваша осознанная жизненная цель, "двигатель" личности. Лунный знак (душа, подсознание) — ваши инстинкты, привычки, страхи и зона комфорта. Это то, как вы реагируете на стресс автоматически, и то, в какой обстановке чувствуете себя в безопасности. Луна — это "внутренний ребенок" и эмоциональный тыл".

Можно ли судить о здоровье/финансах только по гороскопу

"Нет — если речь идет о "гороскопе из газеты". Знак зодиака не дает оснований для медицинских или финансовых решений. Глубокий анализ натальной карты в астрологической традиции описывает потенциальные склонности: через какие сферы легче получать доход, склонны ли вы к накоплению или тратам, каковы потенциально уязвимые зоны организма. Но это карта возможностей, а не фатальность: ваши действия, среда и уровень осознанности определяют, реализуете ли вы лучший сценарий карты. Любые медицинские решения — только с врачом, финансовые — с учетом реальных обстоятельств".

Источники, редакция и обновления

Кто подготовил материал / проверка

Материал подготовлен редакцией при участии астролога Ксении Шаховой – https://ria.ru/author/ex_shakhova_kseniya/

Дата обновления и принцип обновления

Материал носит справочный характер и не привязан к конкретному году.

Источники и дисклеймер

Дисклеймер. Настоящий материал носит справочный и культурно-исторический характер. Астрология не является наукой, а ее описания — доказанными фактами. Любые медицинские решения принимаются исключительно совместно с врачом. Данный материал не заменяет консультации врача, психолога или иного специалиста.