МОСКВА — РИА Новости. Весы (23 сентября — 22 октября) — знак гармонии, баланса и эстетики. Рожденные под этим созвездием стремятся к справедливости и способны найти компромисс в любой ситуации. Что скрывается за их дипломатичностью, почему Весы так долго принимают решения и как устроен внутренний мир самого миролюбивого знака зодиака — в материале РИА Новости.

Характер и личность Весов

Из всех знаков зодиака именно Весы называют самым чутким и внимательным. Как правило, они обладают своим, совершенно особенным взглядом на мир. У них обостренное чувство справедливости и спокойный, уравновешенный характер.

Однако у Весов есть и некоторые негативные качества. Нередко представителям этого знака зодиака не хватает решительности и уверенности в себе. Им тяжело бывает принимать решения из-за постоянного страха совершить ошибку. Также нередко они бывают непрактичными и несколько оторванными от реальности.

Весы легко могут попасть под влияние окружающих людей. Им сложно бывает доверять своей интуиции, из-за чего они нередко оказываются в неприятных ситуациях.

© Getty Images / Allexxandar Весы © Getty Images / Allexxandar Весы

Сильные стороны Весов

Представителям этого знака зодиака свойственны некоторые сильные черты характера, которые способны помочь им достичь больших высот. Благодаря способности видеть во всем разные точки зрения, они обладают большим преимуществом перед другими знаками зодиака.

К сильным сторонам Весов обычно относят следующие:

дипломатичность;

умение обеспечивать гармонию;

обаяние и дружелюбие;

коммуникабельность;

эмпатия;

легкая адаптируемость;

справедливость;

доброта;

аналитический ум;

хороший вкус и тонкое чувство стиля.

© iStock.com / AntonioGuillem Весы: полная характеристика знака зодиака © iStock.com / AntonioGuillem Весы: полная характеристика знака зодиака. Архивное фото

Слабые стороны Весов

У представителей этого знака зодиака имеются и свои существенные недостатки. Из-за них многие относятся к ним с настороженностью.

В частности, среди изъянов, свойственных Весам, обычно называют следующие:

высокая чувствительность;

нерешительность;

желание сбежать от проблем;

тщеславие;

избыточная зависимость от других людей;

нетерпеливость;

неумение строить планы на будущее;

лицемерие.

Весы в любви и отношениях

В отношениях представители этого знака стремятся к душевному равновесию и гармонии. Однако найти идеальную пару им бывает крайне сложно. Дело в том, что при выборе второй половинки Весы проявляют крайнюю избирательность и нерешительность, из-за чего медлят. В самом начале романа каждые слово и поступок они тщательно взвешивают.

Однако к самим Весам найти подход не слишком сложно. Им нравятся неординарные и яркие личности, а первый контакт происходит именно на интеллектуальном и духовном уровнях. Впоследствии, в стабильном браке, представителям этого знака зодиака очень важны материальный достаток, высокий социальный статус и комфорт.

Представители этого знака способны любить по-настоящему, искренне.

“Весы стремятся к гармонии и взаимопониманию в отношениях. Они обаятельны, романтичны и делают всё возможное, чтобы удовлетворить партнёра. Однако их нежелание конфликтовать может приводить к подавлению эмоций, что важно открыто обсуждать для сохранения отношений”, - комментирует нумеролог и астролог Ксения Мигунова.

Весы в карьере и профессии

В карьерном вопросе Весов можно назвать дипломатами и эстетами. Для них будут успешны творческие профессии, а также те, которые связаны с коммуникацией и общением. Представители этого знака зодиака умеют хорошо сглаживать конфликты.

“Весы находят себя в сферах, связанных с искусством, правом, психологией и консалтингом. Их способность работать в команде и стремление к справедливости делают их ценными сотрудниками. Однако нерешительность и желание угодить окружающим могут мешать им реализовывать свой потенциал”, - подчеркивает Ксения Мигунова.

© Getty Images / RunPhoto Весы: полная характеристика знака зодиака © Getty Images / RunPhoto Весы: полная характеристика знака зодиака. Архивное фото

Лучшие профессии

Дипломат - идеальная профессия для представителей этого знака, которые умеют находить во всем компромиссы и уместно используют чувство врожденного такта.

Адвокат (особенно в сфере семейного права) - в решении деликатных вопросов Весы проявляют максимальные эмпатию и справедливость.

PR-специалист - Весы смогут идеальный баланс отношений между аудиторией и брендом.

HR-менеджер - профессия, в которой пригодятся коммуникативные навыки Весов.

Медиатор - Весы обладают хорошим талантом сглаживать конфликты.

Психолог-консультант - в этой работе представители данного знака зодиака смогут применить свои навыки слушания других людей и эмпатию.

Веб-дизайнер - идеальная профессия для Весов, в которой они смогут применить функциональность и эстетический вкус.

Дизайнер интерьера - в этой профессии идеально будут сочетаться аналитическое мышление и эстетические таланты представителей данного знака зодиака.

Искусствовед - Весы обладают врожденным чувством прекрасного, поэтому такая работа подходит для них идеально.

Организатор мероприятий - представители этого знака обладают хорошими организаторскими способностями, а также чувством вкуса.

Карьерные советы

Весы легко могут достичь успеха, если умело будут использовать свои сильные стороны. Так, на пользу представителям этого знака зодиака могут пойти даже свойственная им нерешительность. Например, она дает им воспользоваться их умением анализировать, что дает Весам фору в профессиях, где требуется проводить прогнозирование рисков и оценку перспективности, но при этом не нужна спешка.

© Depositphotos.com / GaudiLab Весы: полная характеристика знака зодиака © Depositphotos.com / GaudiLab Весы: полная характеристика знака зодиака. Архивное фото

Как в собственном бизнесе, так и в найме Весам пригодится их дипломатичность. Представителям этого знака зодиака можно обратить внимание на профессии, где необходимо много коммуницировать с другими людьми, уговаривая их согласиться на свои условия. Кроме того, коммуникабельность Весов помогает им легко находить новую работу и устраиваться на службу по знакомству.

Здоровье Весов

Среди частых проблем, с которыми сталкиваются Весы, выделяют проблемы с мочеполовой системой, нервной системой, а также болезни опорно-двигательного аппарата. Лучше всего помнить об этих уязвимых местах, чтобы не допустить развития серьезных заболеваний.

В целом представителям этого знака рекомендуется пить больше воды и следить за своим питанием. Не менее важно и избегать различных стрессов.

“Весам стоит обращать внимание на своё психоэмоциональное состояние, поскольку стресс может негативно сказаться на их здоровье. Регулярная физическая активность и занятия творчеством помогают поддерживать гармонию”, - советует Ксения Мигунова.

Совместимость Весов с другими знаками зодиака Уровень совместимости Знак зодиака Описание Отличная совместимость Близнецы Два воздушных знака создают легкий, интеллектуальный союз. Оба любят общение, искусство и социальную жизнь. Гармония и взаимопонимание. Водолей Идеальное сочетание дипломатичности и оригинальности. Весы ценят уникальность Водолея, Водолей — чувство справедливости Весов. Лев Весы умеют восхищаться Львом, Лев даёт Весам уверенность. Оба любят красоту, роскошь и социальное признание. Элегантная пара. Хорошая совместимость Стрелец Оба оптимистичны и социальны. Стрелец вдохновляет Весы на смелые решения, Весы учат Стрельца дипломатии. Веселый и приятный союз. Овен Противоположные знаки, которые притягиваются: Овен — действие, Весы — размышление. Овен решителен, Весы уравновешены. Дополняют друг друга. Весы Два Весов создают гармоничный союз, но им может не хватать решительности. Оба избегают конфликтов, что может привести к накоплению проблем. Телец Оба управляются Венерой и любят красоту, комфорт, искусство. Телец более приземлен, Весы — воздушны, но вместе ценят гармонию. Средняя совместимость Рак Весы интеллектуальны, Рак эмоционален. Весы избегают драм, Рак нуждается в глубоких чувствах. Разные способы выражения любви. Козерог Весы социальны и легки, Козерог серьезен и амбициозен. Весы тратят, Козерог копит. Требуется много компромиссов. Дева Весы нерешительны, Дева критична. Дева раздражается от колебаний Весов, Весы устают от придирчивости Девы. Низкая совместимость Скорпион Легкие Весы и интенсивный Скорпион плохо понимают друг друга. Скорпион слишком ревнив и собственничен для свободолюбивых Весов. Рыбы Разности характеров и стихий не позволят этому союзы долго просуществовать. Весы считают Рыб слишком мнительными, а Рыбы, в свою очередь, не получают от Весов нужную им стабильность.

© Getty Images / South_agency Весы: полная характеристика знака зодиака © Getty Images / South_agency Весы: полная характеристика знака зодиака. Архивное фото

Ребенок-Весы

Несмотря на то, что Весы считаются довольно непростым знаком, маленькие его представители довольно неприхотливы и дипломатичны. Однако такие дети могут быть очень чувствительны к критике, им важно чувствовать себя защищенными и находиться в максимально уютной семейной атмосфере.

“Дети-Весы — дружелюбные и дипломатичные. Они быстро находят общий язык с ровесниками и с удовольствием участвуют в коллективных играх. Важно развивать их самостоятельность и уверенность в своих решениях”, - комментирует астролог.

Мужчина-Весы

Мужчины-Весы способны произвести впечатление и легко влюбляют в себя женщин. Однако нередко за их маской скрывается настоящий хаос. Такие мужчины нередко боятся взять на себя ответственность или принять важное решение. Однако когда они все же делают это, удача в большинстве случаев оказывается на их стороне, так что все складывается наиболее благоприятным образом.

“Мужчины-Весы — это романтики с тонким чувством вкуса. Они ценят женщину за её интеллектуальные и эстетические качества. Их нерешительность может сыграть злую шутку в отношениях, поэтому им важно находить баланс между собственным мнением и мнением партнёрши”, - делится специалист.

Женщина-Весы

Женщины, рожденные под этим знаком, как правило, являются очень яркими и артистичными натурами. Их поведение и взгляды могут меняться даже в течение дня, что создает сложности как для спутников таких дам, так и для них самих. Также они прямолинейны, и это часто выходит им боком. При всем этом женщины-Весы очень женственны и грациозны.

© Getty Images / Connect Images Девушка-весы © Getty Images / Connect Images Девушка-весы