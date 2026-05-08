Какой знак зодиака в сентябре: кто рождается в начале и конце месяца

Сентябрь — месяц перехода: лето уходит, осень вступает в свои права, и небо над головой тоже меняется. Именно в этом месяце Солнце проходит сразу через два знака зодиака, и знак человека полностью зависит от того, в какой день сентября он появился на свет. Точные даты, характеристики обоих знаков, разбор пограничных чисел и подробная таблица по каждому дню месяца — в материале РИА Новости.

Какой знак зодиака в сентябре

В сентябре рождаются представители двух знаков зодиака — Девы и Весов. Какой знак получит человек, определяется исключительно датой рождения: Солнце в течение месяца переходит из одного знака в другой, и этот момент приходится примерно на 22–23 сентября.

Таким образом, если вас интересует, какой знак рождается в сентябре, ответ зависит от числа: первая большая часть месяца принадлежит Деве, последняя неделя — Весам.

Знак зодиака в начале сентября

Знак зодиака в начале сентября — Дева. Он охватывает период с 1 по 22 сентября. Именно в эти дни Солнце находится в знаке Девы, и все рожденные в этот период получают его влияние.

Дева — шестой знак зодиака, относится к стихии земли и управляется планетой Меркурий. Это знак анализа, точности и практичности.

Характеристика людей, рожденных в начале сентября

Люди, появившиеся на свет в начале сентября, обладают характерным набором черт, которые выделяют их среди других. Главное в Деве — стремление к порядку и логике. Они замечают детали, которые остальные просто не видят, и умеют выстраивать системы там, где другие видят лишь хаос.

Рожденные под знаком Девы, как правило, трудолюбивы, ответственны и требовательны — прежде всего к себе. Им важно делать все правильно, и эта установка пронизывает все сферы жизни: работу, быт, отношения. Эмоции у Девы, как правило, скрыты за рационализмом: они редко демонстрируют переживания на публике, предпочитая анализировать ситуацию, а не поддаваться чувствам.

Сильные стороны: внимательность, аналитический склад ума, надежность, практичность, умение доводить дело до конца. Слабые стороны: склонность к избыточной самокритике, тревожность, перфекционизм, иногда излишняя придирчивость к окружающим.

В отношениях Дева верный и внимательный партнер, хотя открыться эмоционально ей бывает непросто. Зато если Дева приняла человека в свой круг, она будет поддерживать его последовательно и надежно.

“Начало сентября проходит под знаком Девы, и это чувствуется сразу: такие люди обычно собранные, наблюдательные и очень адекватно смотрят на жизнь. Они не любят хаос, умеют замечать детали и часто становятся теми, на кого можно положиться, — отмечает астролог Ирина Ряскина. — У них сильный внутренний стержень, даже если внешне они скромные и спокойные. Это люди качества: если делают, то хорошо. Минус в том, что они бывают слишком строги к себе, долго сомневаются и могут обесценивать свои успехи. Их главный ресурс — научиться видеть не только ошибки, но и свои сильные стороны”.

Знак зодиака в конце сентября

Знак зодиака в конце сентября — Весы. Период Весов начинается 23 сентября и продолжается до 22 октября. Таким образом, все рожденные с 23 по 30 сентября принадлежат к этому знаку.

Весы — седьмой знак зодиака, стихия воздуха, планета-управитель — Венера. Это знак гармонии, баланса и красоты во всех ее проявлениях.

Характеристика людей, рожденных в конце сентября

Рожденные в конце сентября — люди, для которых равновесие является не просто ценностью, а настоящей жизненной потребностью. Весы ищут гармонию везде: в отношениях, в пространстве вокруг себя, в принятых решениях. Именно поэтому их нередко называют прирожденными дипломатами.

Главная черта характера Весов — умение видеть разные стороны ситуации. Это делает их объективными и справедливыми, но иногда оборачивается мучительной нерешительностью: взвесив все "за" и "против", Весы порой так и не могут сделать окончательный выбор. Им важно, чтобы решение было правильным, и это желание иногда превращается в затяжной внутренний конфликт.

В общении Весы открыты, обаятельны и умеют расположить к себе людей. Они ценят красоту — в искусстве, в словах, в поступках. Эмоциональная жизнь у них богатая, но в отличие от водных знаков Весы стараются сохранять внешнее спокойствие.

Сильные стороны: дипломатичность, чувство справедливости, способность к компромиссу, эстетический вкус, общительность. Слабые стороны: нерешительность, зависимость от чужого мнения, избегание конфликтов даже там, где они необходимы.

“Конец сентября — это уже энергия Весов, а значит больше легкости, красоты и ориентации на отношения, — подчеркивает астролог. — Такие люди умеют чувствовать атмосферу, располагать к себе и создавать гармонию вокруг. У них часто хороший вкус, развитое чувство справедливости и талант договариваться. При этом в них может сохраняться практичность Девы, поэтому это не просто мечтатели, а люди, которые умеют соединять эстетику и здравый смысл. Важный урок для них — выбирать себя, а не жить только ожиданиями окружающих”.

Таблица: знак зодиака по датам сентября

Дата Знак зодиака 1 сентября Дева 2 сентября Дева 3 сентября Дева 4 сентября Дева 5 сентября Дева 6 сентября Дева 7 сентября Дева 8 сентября Дева 9 сентября Дева 10 сентября Дева 11 сентября Дева 12 сентября Дева 13 сентября Дева 14 сентября Дева 15 сентября Дева 16 сентября Дева 17 сентября Дева 18 сентября Дева 19 сентября Дева 20 сентября Дева 21 сентября Дева 22 сентября Дева / Весы* 23 сентября Весы 24 сентября Весы 25 сентября Весы 26 сентября Весы 27 сентября Весы 28 сентября Весы 29 сентября Весы 30 сентября Весы

*22 сентября — переходная дата. Знак зависит от времени рождения и года (подробнее — в разделе ниже).

Кто родился в сентябре: какой знак зодиака

Чтобы понять, какой знак зодиака у человека, рожденного в сентябре, достаточно знать точную дату. Алгоритм прост: если день рождения приходится на период с 1 по 21 сентября, это Дева без каких-либо оговорок. Если на период с 23 по 30 сентября, Весы. Единственный случай, когда однозначно ответить сложнее, — 22 сентября.

Астрология использует систему тропического зодиака, в которой моменты вхождения Солнца в новый знак привязаны к астрономическим точкам — в данном случае к осеннему равноденствию. Именно поэтому точная дата перехода от Девы к Весам может незначительно сдвигаться от года к году: в одни годы это 22 сентября, в другие — 23-е.

© Depositphotos.com / AntonMatyukha Астролог © Depositphotos.com / AntonMatyukha Астролог

Пограничные даты: 22–23 сентября

Если ваш день рождения приходится на 22 или 23 сентября, определить знак чуть сложнее. Солнце переходит из Девы в Весы не в полночь, а в конкретный астрономический момент, который в разные годы приходится на разное время суток.

Например, в один год Солнце может войти в Весы в 14:00 по московскому времени 22 сентября, и тогда рожденные до этого часа будут Девами, а после — Весами. В другой год переход состоится 23 сентября утром.

В астрологии переходную зону между двумя знаками называют куспидом. Люди, рожденные на куспиде Девы и Весов, нередко ощущают в себе черты обоих знаков: аналитический ум Девы сочетается у них с дипломатичностью и стремлением к гармонии, характерным для Весов. Это особый тип личности — с богатым внутренним миром и непростым, но интересным характером.

“Куспид — это переходная зона между двумя знаками. Вокруг нее много мифов, будто человек сразу два знака в одном. На деле Солнце всегда находится в одном конкретном знаке, но если оно близко к границе, человек действительно может ощущать качества соседнего знака. Потому что в карте могут быть сильны другие планеты в этом знаке, — объясняет астролог Ирина Ряскина. — Поэтому куспид — это не путаница, а глубина характера. Такие люди часто более многослойные, интересные и не вписываются в шаблонные описания гороскопов”.

Чтобы определить знак точно, нужно знать не только дату, но и время рождения, а также год. Самый надежный способ — проверить положение Солнца на конкретный момент через астрологический калькулятор или составить натальную карту.

Чем отличаются Дева и Весы

Характеристика Дева Весы Даты 24 августа — 22 сентября 23 сентября — 22 октября Стихия Земля Воздух Планета-управитель Меркурий Венера Основная черта Точность и анализ Баланс и гармония Характер Рациональный, методичный Дипломатичный, общительный Эмоции Скрытые, контролируемые Открытые, но уравновешенные Поведение Практичное, системное Гибкое, ориентированное на отношения Отношение к жизни Через логику и порядок Через красоту и справедливость Сильные стороны Внимательность, надежность, трудолюбие Обаяние, справедливость, умение слушать Слабые стороны Перфекционизм, тревожность Нерешительность, зависимость от оценок

Несмотря на очевидные различия, у Девы и Весов есть кое-что общее: оба знака тяготеют к порядку и не любят хаоса, оба ценят интеллект в общении и стараются избегать грубых конфликтов. Разница в том, как они достигают желаемого: Дева — через анализ и контроль, Весы — через дипломатию и поиск компромисса.

Как определить свой знак зодиака точно

В большинстве случаев для определения знака зодиака достаточно знать дату рождения. Однако если вы родились на стыке знаков — 22 или 23 сентября — потребуется больше данных.

Дата рождения — базовый ориентир. Для подавляющего большинства людей, рожденных в сентябре, она однозначно указывает на Деву (1–21 сентября) или Весы (23–30 сентября).

Время рождения — ключевой параметр для пограничных дат. Зная час и минуты появления на свет, можно точно определить, в каком знаке находилось Солнце в тот момент.

Натальная карта — наиболее полный инструмент. Она рассчитывается по дате, времени и месту рождения и показывает не только солнечный знак, но и положение всех планет на момент рождения. Это дает гораздо более точное и детальное представление о личности, чем один лишь знак зодиака.

Онлайн-калькуляторы — быстрый и доступный способ уточнить знак для пограничных дат. Достаточно ввести дату, время и место рождения, и система автоматически определит точное положение Солнца.

© Depositphotos.com / AndrewLozovyi Астролог, держащий камни со знаками зодиака © Depositphotos.com / AndrewLozovyi Астролог, держащий камни со знаками зодиака

“Время рождения — это то, что делает гороскоп по-настоящему личным, — подчеркивает астролог. — Оно определяет восходящий знак, дома карты и точное положение Луны. Именно поэтому два человека, рожденные в один день, могут быть совершенно разными: один яркий и открытый, другой закрытый и осторожный. Время показывает, как человек проявляется в мире, как строит отношения, где его таланты и какие сценарии жизни выходят на первый план”.