Какой знак зодиака в октябре: кто рождается в начале и конце месяца

В октябре Солнце проходит через два зодиакальных созвездия — Весы и Скорпион. Так как месяц делится двумя знаками зодиака, дата рождения играет ключевую роль. Оба знака относятся к разным стихиям, поэтому обладают разными чертами характера. Какой знак зодиака рождается в начале, а какой — в конце месяца, их черты характера, а также таблица по дням — в материале РИА Новости.

Какой знак зодиака в октябре

Солнце, центральное небесное тело в западной астрологии, движется по созвездиям с определенной скоростью. В октябре оно начинает месяц в созвездии Весов, а ближе к концу переходит в Скорпиона. Знание своего знака помогает лучше понять мотивы поведения, сильные стороны и зоны роста.

Знак зодиака в начале октября

Люди, рожденные в начале октября, относятся к седьмому знаку зодиакального круга — Весам.

Какой знак зодиака в начале октября

К Весам относятся те, кто был рожден в период с 1 по 22 число. Представители этого знака зодиака принадлежат к стихии Воздуха.

Любопытная деталь: Весы — единственный знак зодиака, символ которого неодушевленный предмет — чаши весов. Это произошло неслучайно, ведь главными ценностями для Весов являются баланс, справедливость и гармония в отношениях с окружающим миром.

Характеристика людей, рожденных в начале октября

Венера, планета-управитель этого знака, символизирует любовь, красоту и гармонию. Венера дарит обаяние и эстетический вкус тем, кому покровительствует.

Весы — дипломаты по природе. Они умеют слушать, чувствуют чужое настроение и почти никогда не идут на открытый конфликт. Они всегда могут найти компромисс там, где другие видят только противостояние.

"Весы — этап, где человек учится взаимодействию с людьми, поиску баланса, учету чужой позиции и поддержки равновесия". — Дарья Либра, астролог.

Среди ярких черт характера людей, рожденных в начале октября:

Предрасположенность к эстетике.

Весы тяготеют к искусству, литературе и музыке. У них, как правило, безупречный вкус и способность видеть красоту в деталях. Общительность.

Это один из самых социальных знаков зодиака. Весы легко заводят знакомства и умеют выстраивать долгосрочные отношения. Обостренное чувство справедливости.

Они болезненно реагируют на несправедливость — как по отношению к себе, так и к другим.

Есть у Весов и слабые стороны. Например, нерешительность, зависимость от чужого мнения и склонность откладывать важные решения. Желание нравиться всем нередко мешает им следовать собственным интересам.

Знак зодиака в конце октября

Восьмой знак зодиакального круга — Скорпион, один из самых мощных и неоднозначных.

Какой знак зодиака в конце октября

Период Скорпиона начинается 23-24 октября и продолжается до 31 числа. Представители этого знака зодиака принадлежат к водной стихии, а их планетами-управителями являются Марс и Плутон. Марс дает энергию, волю и боевой дух, а Плутон — глубокие внутренние изменения, контроль и магнетизм. За внешней сдержанностью скрывается огромная внутренняя сила и интенсивность переживаний.

Характеристика людей, рожденных в конце октября

Скорпионы — личности яркие и запоминающиеся. Они не терпят поверхностности ни в чем: ни в работе, ни в отношениях, ни в своих суждениях.

Ключевые черты характера октябрьских Скорпионов:

Сила воли.

Скорпионы редко отступают от намеченной цели. Препятствия их не останавливают, а скорее раззадоривают. Интуиция.

Этот знак зодиака буквально "считывает" людей. Скорпионы мгновенно чувствуют ложь и фальшь. Страстность.

Во всем, что они делают, есть глубина и интенсивность. Скучать рядом со Скорпионом не получится. Верность.

При всей своей сложности Скорпионы — один из самых надежных партнеров и друзей, если вам повезет оказаться в их близком кругу.

К слабым сторонам относятся ревность, склонность к манипуляциям, а также злопамятность. Скорпионам бывает сложно прощать и отпускать.

Таблица: знак зодиака по датам октября

Для удобства определения мы составили таблицу соответствия конкретной даты знаку зодиака:

Дата Знак зодиака 1 октября Весы 2 октября Весы 3 октября Весы 4 октября Весы 5 октября Весы 6 октября Весы 7 октября Весы 8 октября Весы 9 октября Весы 10 октября Весы 11 октября Весы 12 октября Весы 13 октября Весы 14 октября Весы 15 октября Весы 16 октября Весы 17 октября Весы 18 октября Весы 19 октября Весы 20 октября Весы 21 октября Весы 22 октября Весы 23 октября Весы/Скорпион (переходный день) 24 октября Скорпион 25 октября Скорпион 26 октября Скорпион 27 октября Скорпион 28 октября Скорпион 29 октября Скорпион 30 октября Скорпион 31 октября Скорпион

Кто родился в октябре: какой знак зодиака

Определить свой знак зодиака, если вы родились в октябре, несложно, достаточно знать дату рождения. Если вы родились с 1 по 22 октября — ваш знак зодиака Весы. Если с 24 по 31 октября — Скорпион. Для 23 октября нужно уточнение: важно время рождения.

Солнце переходит из Весов в Скорпиона примерно 23 октября, хотя точная минута перехода варьируется год от года. Именно поэтому астрологи рекомендуют не ограничиваться только датой, а учитывать полное время и место рождения.

Пограничные даты: 22-23 октября

Переход между знаками зодиака никогда не происходит ровно в полночь и не закреплен за одним и тем же числом навсегда. Каждый год Солнце входит в Скорпиона в разное время суток. Именно поэтому люди, рожденные 22 или 23 октября, нередко оказываются в двойственном положении. Для того чтобы точно определить свой знак зодиака, необходимо знать, что такое куспид.

В астрологии куспид — это граница перехода между двумя знаками зодиака. Людей, рожденных вблизи этой границы, иногда называют "куспидальными". Существует мнение, что куспидальные люди сочетают в себе черты обоих знаков. Однако большинство астрологов придерживаются более строгой позиции: в каждый конкретный момент Солнце находится либо в одном знаке, либо в другом — никакого "промежутка" не существует.

"Идея куспидальных людей — родившихся на границе двух знаков — пришла из популярной журнальной астрологии, однако исторически астрологи всегда работали с точными астрономическими координатами планет. Планета находится либо в одном знаке, либо в другом. Путаница возникает из-за того, что Солнечный переход в новый знак каждый год проходит в разное время; разница от нескольких часов до суток", — указывает Дарья Либра, астролог.

Тем не менее на практике люди, рожденные 22-23 октября, действительно часто ощущают в себе черты и Весов, и Скорпиона. Это может быть связано с тем, что другие планеты в их натальной карте находятся в соседних знаках, создавая смешанное влияние.

Чтобы точно определить свой знак зодиака, необходимо знать не только дату, но и время рождения и место. Именно эти данные позволяют астрологу с точностью установить, под каким знаком зодиака вы родились. Онлайн-калькуляторы натальных карт также могут помочь в этом вопросе.

Чем отличаются Весы и Скорпион

Несмотря на то, что оба знака делят октябрь, по своей природе они полные противоположности. Весы — воздушный знак зодиака, ориентированный на отношения, красоту и эстетическую составляющую. Скорпион — водный, погруженный в глубины эмоций, трансформации и силы.

"Весы работают с внешней гармонией и договоренностями, в то время как Скорпион вскрывает то, что находится под этой гармонией. Весы создают связь, контакт, а Скорпион эту связь либо углубляет до максимальной близости, либо разрушает, если там нет опоры", — пояснила астролог Дарья Либра.

Наглядное сравнение:

Характеристика Весы Скорпион Даты 1-22 октября 23-31 октября Стихия Воздух Вода Планета-управитель Венера Плутон и Марс Основная черта Гармония и баланс Воля и страсть Характер Дипломатичный, мягкий Решительный, интенсивный Эмоции Уравновешенные, сдержанные Скрытые, глубокие Поведение Старается найти компромисс До конца стоит на своем Отношение к жизни Идеализм, поиск эстетики во всем Прагматизм, трансформация Сильные стороны Обаяние, такт, интеллект Интуиция, сила воли, верность Слабые стороны Нерешительность, зависимость от чужого мнения Ревность, мстительность, закрытость

При всем различии у этих двух знаков есть и общее: оба умеют выстраивать отношения с людьми, оба чувствуют партнера и способны на глубокую привязанность — просто выражают ее по-разному.

Как определить свой знак зодиака точно

Определить свой знак зодиака нетрудно, если знать, как это сделать. Вот три способа определения:

По дате рождения

Самый простой способ — воспользоваться таблицей выше. Найдите свое число и посмотрите, какой знак зодиака ему соответствует. По времени рождения

Особенно важно для тех, кто родился 22-23 октября. Точное время позволяет установить, в каком созвездии находилось Солнце в момент вашего появления на свет. Онлайн-калькуляторы натальных карт

Некоторые сервисы позволяют составить полную натальную карту по дате, времени и месту рождения. Это самый точный метод, который также покажет влияние Луны, асцендента и других планет.