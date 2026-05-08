Какой знак зодиака в мае: кто рождается в начале и конце месяца

Последний месяц весны делят между собой сразу два знака зодиака — “земные” Тельцы и “воздушные” Близнецы. Первые занимают начало месяца, а ближе к концу мая Солнце переходит в знак Близнецов. Какие даты соответствуют каждому из этих знаков, ключевые характеристики для каждого из них, что такое “куспид” — в материале РИА Новости.

Какой знак зодиака в мае

Знак зодиака для каждого человека определяется по дате его рождения. Если человек появился на свет в мае, он может быть либо Тельцом, либо Близнецами.

“До 20 мая включительно чаще всего рождаются Тельцы. Это знак земной стихии, связанный с устойчивостью, практичностью, терпением, чувственностью и умением строить прочную жизненную основу, — говорит астролог Юлия Рольник. — С 21 мая обычно начинается период Близнецов. Это воздушный знак, связанный с общением, интеллектом, любопытством, переменами, обучением и быстрой реакцией на происходящее. Но для людей, которые родились в переходный период (20-21 мая), знак лучше уточнять по точному времени и месту рождения”.

Знак зодиака в начале мая

Если человек отмечает свой день рождения в первые недели мая, то его знаком зодиака является Телец. Их стихия — земля, а сами Тельцы считаются одним из самых устойчивых и практичных знаков зодиака.

Какой знак зодиака в начале мая

К Тельцам относятся те, кто появились на свет в период с 1 по 20 мая включительно.

Характеристика людей, рожденных в начале мая

Рожденные в конце весны Тельцы не любят хаос, спешку и неопределенность. В любом деле им важно понимать, на что они опираются: это актуально и в работе, и в отношениях, а также в финансах и личной жизни. При этом представители данного знака прекрасно умеют доводить начатое до победного конца и сохраняют спокойствие даже в очень непростых ситуациях.

“Тельцы, рожденные в начале мая — это люди внутренней устойчивости и силы, которые умеют создавать прочную основу в жизни. Они ценят комфорт, стабильность и красоту, при этом обладают сильной волей и редко отступают от своих целей”, — говорит Юлия Рольник.

Среди известных представителей данного знака, которые отмечают день рождения именно в начале мая:

футболист Дэвид Бекхэм (2 мая);

актриса Одри Хепберн (4 мая);

певица Адель (5 мая);

актер и режиссер Джордж Клуни (6 мая);

художник Сальвадор Дали (11 мая) и другие.

Знак зодиака в конце мая

Люди, рожденные в последние недели мая, относятся уже к знаку Близнецов. Их стихия — воздух, а сами Близнецы считаются знаком легкости, подвижности, общения и информации.

Какой знак зодиака в конце мая

К Близнецам принято относить всех людей, которые родились с 21 по 31 мая включительно.

Характеристика людей, рожденных в конце мая

Среди ключевых характеристик Близнецов — способность быстро схватывать все новое, легко переключаться между задачами, живой ум и необходимость постоянно быть в движении (как социальном, так и интеллектуальном, эмоциональном).

“Они любят узнавать новое, знакомиться, обсуждать, спорить, путешествовать, менять планы и пробовать разные варианты. Близнецы редко ограничиваются одной темой, им интересно сразу многое, — добавляет эксперт. — Близнецы, рожденные в конце мая — это люди живого ума, гибкости и высокой адаптивности, которые быстро ориентируются в информации и легко находят общий язык с окружающими. Они редко стоят на месте и постоянно развиваются”.

Яркими представителями майских Близнецов являются:

модель Наоми Кэмпбелл (22 мая);

исполнитель Боб Дилан (24 мая);

актриса Хелена Бонем Картер (26 мая);

певица Кристина Орбакайте (25 мая) и другие.

Таблица: знак зодиака по датам мая

Если судить по календарю, то большая часть месяца принадлежит Тельцам, в то время как Близнецам отведена финальная часть последнего весеннего месяца.

Дата Знак зодиака 1 мая Телец 2 мая Телец 3 мая Телец 4 мая Телец 5 мая Телец 6 мая Телец 7 мая Телец 8 мая Телец 9 мая Телец 10 мая Телец 11 мая Телец 12 мая Телец 13 мая Телец 14 мая Телец 15 мая Телец 16 мая Телец 17 мая Телец 18 мая Телец 19 мая Телец 20 мая Телец 21 мая Близнецы 22 мая Близнецы 23 мая Близнецы 24 мая Близнецы 25 мая Близнецы 26 мая Близнецы 27 мая Близнецы 28 мая Близнецы 29 мая Близнецы 30 мая Близнецы 31 мая Близнецы

Кто родился в мае: какой знак зодиака

Так как май словно делят между собой сразу два знака (Телец и Близнецы), то определить знак зодиака конкретного человека, рождённого в последний месяц весны, нужно смотреть дату рождения. Так, период с 1 по 20 мая — это время Тельцов, а 21–31 мая — Близнецов.

“Но есть важный нюанс: если человек родился 20 или 21 мая, знак может зависеть от конкретного года и точного времени рождения. Солнце не переходит из Тельца в Близнецы строго в полночь каждый год. Иногда переход происходит 20 мая, иногда 21 мая”, — добавляет астролог.

Пограничные даты: 20–21 мая

В астрологии существует понятие “куспид”, которым обозначают границу между двумя знаками зодиака. Соответственно, людей, рожденных на такой границе, часто называют рожденными “на куспиде” (а в данном случае — рожденными на куспиде Тельца и Близнецов).

“Однако с точки зрения точной астрологии человек все равно имеет конкретный солнечный знак: либо Телец, либо Близнецы. Чтобы определить его точно, нужно знать дату рождения, точное время рождения и место рождения, — поясняет Юлия Рольник. — Например, один человек, родившийся 21 мая утром, может ещё быть Тельцом, а другой, родившийся 21 мая вечером в другом часовом поясе, уже может быть Близнецами”.

Чем отличаются Телец и Близнецы

Несмотря на то, что Телец и Близнецы делят между собой один месяц, люди, рожденные под каждым из этих знаков зодиака, во многих моментах совершенно не похожи друг на друга. Ключевые характеристики обоих знаков можно представить в виде таблицы:

Характеристика Телец Близнецы Даты 20 апреля — 20 мая 21 мая — 20 июня Стихия Земля Воздух Планета-управитель Венера Меркурий Основная черта Стабильность Подвижность Характер Спокойный, упорный, надежный Общительный, любознательный, быстрый Эмоции Глубокие, но сдержанные Быстрые и переменчивые Поведение Последовательное Переменчивое, гибкое Отношение к жизни Практичное, реалистичное Легкое, интеллектуальное Сильные стороны Терпение, верность, трудолюбие Ум, коммуникабельность, адаптивность Слабые стороны Упрямство, медлительность, привязанность к комфорту Непостоянство, поверхностность, нервозность

Как определить свой знак зодиака точно