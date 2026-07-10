Какой знак зодиака в июле: кто рождается в начале и конце месяца

Какой знак зодиака в июле, чем отличаются Раки и Львы, почему люди, рожденные в начале и конце месяца, часто обладают совершенно разным характером. Об этих и других особенностях июльских знаков — в материале РИА Новости.
Какой знак зодиака в июле
В июле действуют сразу два знака зодиака:
- Рак — с 22 июня по 22 июля;
- Лев — с 23 июля по 22 августа.
Июль считается одним из самых контрастных месяцев зодиакального круга, поскольку в этот период встречаются два совершенно разных по энергетике знака — Рак и Лев. Люди, рожденные в первой и второй половине месяца, нередко отличаются не только темпераментом, но и отношением к эмоциям, общению, карьере и личным границам.
Знак зодиака определяется датой рождения и положением Солнца в момент рождения человека. Когда Солнце переходит из одного знака в другой, начинается новый астрологический период.
Люди, рожденные:
- с 1 по 22 июля — Раки;
- с 23 июля по 31 июля — Львы.
При этом даты перехода между знаками могут незначительно меняться в зависимости от года и времени рождения. Особенно это важно для тех, кто родился 22 или 23 июля — в так называемые пограничные даты.
Раки обычно ассоциируются с эмоциональностью, чувствительностью, интуицией и сильной привязанностью к близким людям. Львы, напротив, чаще связаны с уверенностью, яркостью, стремлением к самовыражению и лидерству.
Таким образом, июль объединяет два разных типа энергии: более закрытый и эмоциональный Рак сменяется активным, открытым и харизматичным Львом.
© Shutterstock/FOTODOM / maxbelchenkoРадостная девушка
© Shutterstock/FOTODOM / maxbelchenko
Радостная девушка
Знак зодиака в начале июля
Начало июля проходит под влиянием знака Рака — одного из самых эмоциональных и интуитивных знаков зодиака. Люди, рожденные в этот период, обычно тонко чувствуют атмосферу вокруг, ценят эмоциональную близость и сильнее других реагируют на отношения, настроение и ощущение безопасности.
Какой знак зодиака в начале июля
С 1 по 22 июля действует знак зодиака Рак. Это период, связанный с чувствительностью, внутренней глубиной и сильной эмоциональной вовлеченностью в происходящее.
Рак относится к стихии Воды, а его управителем считается Луна. В астрологии этот знак часто связывают с интуицией, заботой о близких, привязанностью к дому и способностью глубоко переживать события.
Характеристика людей, рожденных в начале июля
Люди, рожденные в начале июля под знаком Рака, обычно производят впечатление спокойных, внимательных и эмоционально глубоких людей. Для них особенно важны доверие, стабильность и ощущение эмоционального комфорта.
Среди типичных черт Раков, рожденных в начале июля, чаще выделяют:
- чувствительность;
- интуитивность;
- эмоциональность;
- заботливость;
- привязанность к семье;
- наблюдательность;
- осторожность в общении.
Многие представители этого периода долго присматриваются к людям и редко сразу открываются окружающим. При этом Раки могут быть очень преданными, внимательными и надежными в близких отношениях.
Люди, рожденные в начале июля, часто обладают развитой интуицией и хорошо чувствуют настроение других. Они нередко тяжело переживают конфликты, болезненно воспринимают холодность и нуждаются в ощущении эмоциональной безопасности.
В работе Раки обычно ценят стабильность, спокойную атмосферу и доверительные отношения с окружающими. В личной жизни для них особенно важны искренность, забота и эмоциональная близость.
"Это "классические" Раки с максимальной концентрацией водных качеств. Они живут эмоциями — буквально. Если человек, рожденный в первой декаде июля, чувствует, что за окном дождь, у него самого может испортиться настроение безо всякой причины. Они невероятно чувствительны к интонациям, взглядам, паузам в разговоре.
Главное их примечательное качество — феноменальная память на прошлое. Они помнят запах бабушкиных пирожков, обиду, которую им нанесли в детском саду, и счастливый момент, когда им подарили первую мягкую игрушку. Прошлое для них — не просто история, а живая ткань, которая греет или болит до сих пор. Именно рожденные в начале июля дольше всех хранят старые письма, билеты из кино и засохшие цветы.
Второе важное качество — заботливость, граничащая с удушением. Если Рак начала июля вас полюбил, он будет кормить вас, лечить вас, переживать, надели ли вы шарф, и звонить 15 раз в день просто "проверить, как ты". Устать от такой заботы легко, но стоит помнить: Рак делает это не из-за контроля, а из-за искреннего страха, что с близким что-то случится", — дополняет астропсихолог Александра Курникова.
© Shutterstock/FOTODOM / PerfectWaveЗабота
© Shutterstock/FOTODOM / PerfectWave
Забота
Знак зодиака в конце июля
Конец июля проходит под влиянием знака Льва — яркого, энергичного и эмоционально открытого знака зодиака. Люди, рожденные в этот период, обычно стремятся проявлять себя, любят ощущение движения и нередко обладают выраженной харизмой.
Какой знак зодиака в конце июля
С 23 по 31 июля действует знак зодиака Лев. Этот период в астрологии связывают с уверенностью, творческой энергией и желанием быть заметным.
Лев относится к стихии Огня, а его управителем считается Солнце. Именно поэтому представители этого знака часто ассоциируются с ярким темпераментом, лидерскими качествами и стремлением к самореализации.
Характеристика людей, рожденных в конце июля
Люди, рожденные в конце июля под знаком Льва, обычно отличаются эмоциональной выразительностью, внутренней уверенностью и стремлением влиять на происходящее вокруг. Для них важно чувствовать собственную значимость и видеть результат своих усилий.
Среди типичных черт Львов, рожденных в конце июля, часто выделяют:
- харизматичность;
- уверенность в себе;
- щедрость;
- эмоциональность;
- инициативность;
- амбициозность;
- творческий подход.
Многие представители этого периода любят внимание, яркие впечатления и возможность проявлять лидерские качества. Им сложно долго оставаться в тени или заниматься тем, что не вызывает эмоционального интереса.
При этом люди, рожденные в конце июля, могут быть достаточно чувствительными к критике и остро реагировать на недостаток признания. Для Львов особенно важны уважение, поддержка и ощущение, что их ценят.
В отношениях они часто проявляют инициативу, эмоциональную щедрость и желание заботиться о близких. В работе для них важны возможность расти, проявлять себя и чувствовать вдохновение от того, чем они занимаются.
© Shutterstock/FOTODOM / DimaBerlinОтношения
© Shutterstock/FOTODOM / DimaBerlin
Отношения
"Здесь уже начинается переходная зона. Рожденные 20-22 июля — это Раки с "львиными" нотками: они все так же глубоко чувствуют, но уже начинают тянуться к признанию и яркости. А с 23 июля в свои права вступает Лев — полностью огненный, солнечный и царственный.
Львы конца июля — это люди-сцена, люди-праздник. Они физически не выносят быть на вторых ролях. Даже если Лев молчит в углу, вы все равно его заметите — у него особая стать, осанка, взгляд. Они рождаются с ощущением, что мир должен им аплодировать, и знаете что? Часто мир действительно аплодирует.
Главная черта рожденных в конце июля — великодушие и щедрость. Лев будет тратить последние деньги на подарок другу, организовывать вечеринку для коллег и заступаться за того, кого обижают. Они не умеют быть мелкими. Их темная сторона — нарциссизм и обидчивость. Лев не прощает, когда его не замечают, не хвалят или ставят под сомнение его лидерство. Сказать Льву "ты неправ" — все равно что плюнуть в солнце", — описывает астропсихолог Александра Курникова.
Таблица: знак зодиака по датам июля
Дата
Знак зодиака
1-22* июля
Рак
23-31 июля
Лев
* Для рожденных 22 июля знак иногда зависит от точного времени рождения и года, поскольку Солнце может переходить из знака Рака в знак Льва именно в этот период.
Кто родился в июле: какой знак зодиака
Люди, рожденные в июле, могут относиться к двум разным знакам зодиака — Раку или Льву. Все зависит от даты рождения и положения Солнца в момент появления человека на свет.
В большинстве случаев:
- с 1 по 22 июля рождаются Раки;
- с 23 по 31 июля — Львы.
Чтобы определить знак зодиака, в астрологии ориентируются на то, в каком знаке находилось Солнце в день рождения человека. Когда Солнце переходит из одного знака в другой, начинается новый астрологический период.
Именно поэтому люди, рожденные в начале и конце июля, часто заметно отличаются по характеру, темпераменту и поведению. Раки обычно более чувствительны, эмоциональны и ориентированы на близкие отношения, тогда как Львы чаще проявляют уверенность, инициативность и стремление к самовыражению.
Особое внимание в астрологии уделяют пограничным датам — 22 и 23 июля. В эти дни знак зодиака иногда невозможно определить только по числу рождения, поскольку многое зависит от точного времени появления человека на свет.
© Shutterstock/FOTODOM / JoyisjoyfulНатальная карта
© Shutterstock/FOTODOM / Joyisjoyful
Натальная карта
Пограничные даты: 22-23 июля
Период 22-23 июля считается переходным, потому что именно в это время Солнце переходит из знака Рака в знак Льва.
Каждый год переход происходит в разное время суток. Иногда Солнце остается в знаке Рака почти весь день 22 июля, а иногда уже утром начинает движение по знаку Льва. Поэтому для людей, рожденных в эти даты, знак может меняться в зависимости от:
точного времени рождения;
города рождения;
конкретного года рождения.
В астрологии такой переход между знаками называют "куспидом". Куспид — это граница двух знаков зодиака, когда человек может ощущать в характере черты сразу обеих энергий.
Люди, рожденные на куспиде Рака и Льва, нередко сочетают:
- эмоциональность и чувствительность Рака;
- яркость и уверенность Льва;
- потребность в близости и желание быть заметным;
- интуитивность и лидерские качества одновременно.
При этом в классической астрологии человек никогда не считается представителем сразу двух знаков. Солнце в момент рождения всегда находится только в одном знаке зодиака. Но близость к переходной дате действительно может делать характер более многогранным.
Именно поэтому для рожденных 22-–23 июля астрологи обычно рекомендуют проверять знак по натальной карте или специальным онлайн-калькуляторам с учетом времени рождения.
© Shutterstock/FOTODOM / My PortfolioНатальная карта
© Shutterstock/FOTODOM / My Portfolio
Натальная карта
Чем отличаются Рак и Лев
Рак и Лев — два совершенно разных по темпераменту знака зодиака, хотя они идут друг за другом в астрологическом календаре. Рак чаще связан с эмоциональной глубиной, осторожностью и потребностью в безопасности, тогда как Лев ассоциируется с яркостью, уверенностью и стремлением активно проявлять себя.
Люди, рожденные в июле, нередко ощущают эту разницу особенно сильно: начало месяца проходит под более спокойной и чувствительной энергией Рака, а конец июля — под влиянием открытого и энергичного Льва.
Характеристика
Рак
Лев
Даты
22 июня — 22 июля
23 июля — 22 августа
Стихия
Вода
Огонь
Планета-управитель
Луна
Солнце
Основная черта
Чувствительность и интуиция
Уверенность и самовыражение
Характер
Эмоциональный, осторожный, заботливый
Яркий, открытый, харизматичный
Эмоции
Глубоко переживает чувства
Проявляет эмоции открыто и активно
Поведение
Предпочитает стабильность и доверие
Любит движение, внимание и инициативу
Отношение к жизни
Ценит эмоциональную безопасность
Стремится к признанию и самореализации
Сильные стороны
Интуиция, преданность, эмпатия
Лидерство, щедрость, уверенность
Слабые стороны
Обидчивость, тревожность, закрытость
Импульсивность, чувствительность к критике
Раки обычно внимательнее относятся к эмоциональной стороне жизни и чаще ориентируются на внутренние ощущения. Для них особенно важны близкие отношения, чувство безопасности и доверительная атмосфера.
Львы, напротив, чаще стремятся к активности, ярким впечатлениям и возможности проявить себя. Им важно чувствовать признание, уважение и эмоциональный отклик со стороны окружающих.
Несмотря на разницу характеров, оба знака могут быть очень эмоциональными — просто выражают чувства по-разному: Рак чаще переживает их внутри, а Лев проявляет более открыто и заметно.
"Разница колоссальная. Рак — интроверт. Лев — экстраверт. Рак копит энергию в тишине дома. Лев черпает энергию из внимания и аплодисментов.
Рак говорит шепотом, намеками, паузами. "Ты сам должен догадаться, почему я обиделась" — это чисто водная логика. Лев говорит громко, прямо и с пафосом. Он не намекает, он заявляет. Лев никогда не будет ходить вокруг да около, если хочет комплимент, он скажет: "Ну похвали же меня наконец!"
Раки живут прошлым. Они хранят обиды и радости годами. Львы живут настоящим и будущим. Вчерашние ссоры они забывают через пять минут, потому что их внимание занято сегодняшним триумфом. Рак помнит, как вы не поздравили его с днем рождения три года назад. Лев не помнит, что было три дня назад, зато помнит, как ему сегодня подарили цветы.
В отношениях Рак дает тепло, уют, бесконечную заботу и... эмоциональные качели. Лев дает защиту, щедрость, праздник и... потребность в постоянном восхищении.
Конфликт Рака и Льва выглядит так: Рак обижается молча, Лев не замечает. Рак уходит в свою раковину, Лев искренне недоумевает: "Что случилось? Я же ничего не сделал!" Союз возможен, если Лев научится чувствовать "рачьи" настроения, а Рак — говорить прямо, а не молча дуться. Но это работа, которая нравится далеко не каждому", — дополняет астропсихолог Александра Курникова.
© Shutterstock/FOTODOM / DimaBerlinОбида
© Shutterstock/FOTODOM / DimaBerlin
Обида
Как определить свой знак зодиака точно
В большинстве случаев знак зодиака определяют по дате рождения. Для июля это обычно выглядит так:
- с 1 по 22 июля — знак Рак;
- с 23 июля — знак Лев.
Однако для людей, рожденных в пограничные даты, одной только даты рождения бывает недостаточно. Особенно это касается 22 и 23 июля, когда Солнце переходит из знака Рака в знак Льва.
Чтобы определить знак зодиака максимально точно, астрологи учитывают:
- дату рождения;
- точное время рождения;
- место рождения.
Главное значение имеет положение Солнца в конкретный момент рождения человека. Если рождение произошло в день перехода между знаками, даже разница в несколько часов может изменить знак зодиака.
Например, человек, рожденный поздно вечером 22 июля, в одном году может относиться к Раку, а в другом — уже ко Льву. Именно поэтому пограничные даты требуют более точного расчета.
Для проверки знака зодиака обычно используют:
- натальную карту;
- астрологические сервисы;
- таблицы движения Солнца;
- онлайн-калькуляторы.
Онлайн-калькуляторы помогают быстро определить знак, если указать:
- дату рождения;
- время рождения;
- город рождения.
На основе этих данных программа рассчитывает положение Солнца и показывает точный знак зодиака на момент рождения.
Особенно полезно это для людей, которые:
- родились 22-23 июля;
- замечают у себя черты сразу двух знаков;
- интересуются натальной картой;
- хотят точнее понять особенности своего характера и совместимости.