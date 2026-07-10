Какой знак зодиака в июле: кто рождается в начале и конце месяца

Какой знак зодиака в июле, чем отличаются Раки и Львы, почему люди, рожденные в начале и конце месяца, часто обладают совершенно разным характером. Об этих и других особенностях июльских знаков — в материале РИА Новости.

Какой знак зодиака в июле

В июле действуют сразу два знака зодиака:

Рак — с 22 июня по 22 июля;

Лев — с 23 июля по 22 августа.

Июль считается одним из самых контрастных месяцев зодиакального круга, поскольку в этот период встречаются два совершенно разных по энергетике знака — Рак и Лев. Люди, рожденные в первой и второй половине месяца, нередко отличаются не только темпераментом, но и отношением к эмоциям, общению, карьере и личным границам.

Знак зодиака определяется датой рождения и положением Солнца в момент рождения человека. Когда Солнце переходит из одного знака в другой, начинается новый астрологический период.

Люди, рожденные:

с 1 по 22 июля — Раки;

с 23 июля по 31 июля — Львы.

При этом даты перехода между знаками могут незначительно меняться в зависимости от года и времени рождения. Особенно это важно для тех, кто родился 22 или 23 июля — в так называемые пограничные даты.

Раки обычно ассоциируются с эмоциональностью, чувствительностью, интуицией и сильной привязанностью к близким людям. Львы, напротив, чаще связаны с уверенностью, яркостью, стремлением к самовыражению и лидерству.

Таким образом, июль объединяет два разных типа энергии: более закрытый и эмоциональный Рак сменяется активным, открытым и харизматичным Львом.

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Знак зодиака в начале июля

Начало июля проходит под влиянием знака Рака — одного из самых эмоциональных и интуитивных знаков зодиака. Люди, рожденные в этот период, обычно тонко чувствуют атмосферу вокруг, ценят эмоциональную близость и сильнее других реагируют на отношения, настроение и ощущение безопасности.

Какой знак зодиака в начале июля

С 1 по 22 июля действует знак зодиака Рак. Это период, связанный с чувствительностью, внутренней глубиной и сильной эмоциональной вовлеченностью в происходящее.

Рак относится к стихии Воды, а его управителем считается Луна. В астрологии этот знак часто связывают с интуицией, заботой о близких, привязанностью к дому и способностью глубоко переживать события.

Характеристика людей, рожденных в начале июля

Люди, рожденные в начале июля под знаком Рака, обычно производят впечатление спокойных, внимательных и эмоционально глубоких людей. Для них особенно важны доверие, стабильность и ощущение эмоционального комфорта.

Среди типичных черт Раков, рожденных в начале июля, чаще выделяют:

чувствительность;

интуитивность;

эмоциональность;

заботливость;

привязанность к семье;

наблюдательность;

осторожность в общении.

Многие представители этого периода долго присматриваются к людям и редко сразу открываются окружающим. При этом Раки могут быть очень преданными, внимательными и надежными в близких отношениях.

Люди, рожденные в начале июля, часто обладают развитой интуицией и хорошо чувствуют настроение других. Они нередко тяжело переживают конфликты, болезненно воспринимают холодность и нуждаются в ощущении эмоциональной безопасности.

В работе Раки обычно ценят стабильность, спокойную атмосферу и доверительные отношения с окружающими. В личной жизни для них особенно важны искренность, забота и эмоциональная близость.

"Это "классические" Раки с максимальной концентрацией водных качеств. Они живут эмоциями — буквально. Если человек, рожденный в первой декаде июля, чувствует, что за окном дождь, у него самого может испортиться настроение безо всякой причины. Они невероятно чувствительны к интонациям, взглядам, паузам в разговоре.

Главное их примечательное качество — феноменальная память на прошлое. Они помнят запах бабушкиных пирожков, обиду, которую им нанесли в детском саду, и счастливый момент, когда им подарили первую мягкую игрушку. Прошлое для них — не просто история, а живая ткань, которая греет или болит до сих пор. Именно рожденные в начале июля дольше всех хранят старые письма, билеты из кино и засохшие цветы.

Второе важное качество — заботливость, граничащая с удушением. Если Рак начала июля вас полюбил, он будет кормить вас, лечить вас, переживать, надели ли вы шарф, и звонить 15 раз в день просто "проверить, как ты". Устать от такой заботы легко, но стоит помнить: Рак делает это не из-за контроля, а из-за искреннего страха, что с близким что-то случится", — дополняет астропсихолог Александра Курникова.

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Знак зодиака в конце июля

Конец июля проходит под влиянием знака Льва — яркого, энергичного и эмоционально открытого знака зодиака. Люди, рожденные в этот период, обычно стремятся проявлять себя, любят ощущение движения и нередко обладают выраженной харизмой.

Какой знак зодиака в конце июля

С 23 по 31 июля действует знак зодиака Лев. Этот период в астрологии связывают с уверенностью, творческой энергией и желанием быть заметным.

Лев относится к стихии Огня, а его управителем считается Солнце. Именно поэтому представители этого знака часто ассоциируются с ярким темпераментом, лидерскими качествами и стремлением к самореализации.

Характеристика людей, рожденных в конце июля

Люди, рожденные в конце июля под знаком Льва, обычно отличаются эмоциональной выразительностью, внутренней уверенностью и стремлением влиять на происходящее вокруг. Для них важно чувствовать собственную значимость и видеть результат своих усилий.

Среди типичных черт Львов, рожденных в конце июля, часто выделяют:

харизматичность;

уверенность в себе;

щедрость;

эмоциональность;

инициативность;

амбициозность;

творческий подход.

Многие представители этого периода любят внимание, яркие впечатления и возможность проявлять лидерские качества. Им сложно долго оставаться в тени или заниматься тем, что не вызывает эмоционального интереса.

При этом люди, рожденные в конце июля, могут быть достаточно чувствительными к критике и остро реагировать на недостаток признания. Для Львов особенно важны уважение, поддержка и ощущение, что их ценят.

В отношениях они часто проявляют инициативу, эмоциональную щедрость и желание заботиться о близких. В работе для них важны возможность расти, проявлять себя и чувствовать вдохновение от того, чем они занимаются.

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"Здесь уже начинается переходная зона. Рожденные 20-22 июля — это Раки с "львиными" нотками: они все так же глубоко чувствуют, но уже начинают тянуться к признанию и яркости. А с 23 июля в свои права вступает Лев — полностью огненный, солнечный и царственный.

Львы конца июля — это люди-сцена, люди-праздник. Они физически не выносят быть на вторых ролях. Даже если Лев молчит в углу, вы все равно его заметите — у него особая стать, осанка, взгляд. Они рождаются с ощущением, что мир должен им аплодировать, и знаете что? Часто мир действительно аплодирует.

Главная черта рожденных в конце июля — великодушие и щедрость. Лев будет тратить последние деньги на подарок другу, организовывать вечеринку для коллег и заступаться за того, кого обижают. Они не умеют быть мелкими. Их темная сторона — нарциссизм и обидчивость. Лев не прощает, когда его не замечают, не хвалят или ставят под сомнение его лидерство. Сказать Льву "ты неправ" — все равно что плюнуть в солнце", — описывает астропсихолог Александра Курникова.

Таблица: знак зодиака по датам июля Дата Знак зодиака 1-22* июля Рак 23-31 июля Лев

* Для рожденных 22 июля знак иногда зависит от точного времени рождения и года, поскольку Солнце может переходить из знака Рака в знак Льва именно в этот период.

Кто родился в июле: какой знак зодиака

Люди, рожденные в июле, могут относиться к двум разным знакам зодиака — Раку или Льву. Все зависит от даты рождения и положения Солнца в момент появления человека на свет.

В большинстве случаев:

с 1 по 22 июля рождаются Раки;

с 23 по 31 июля — Львы.

Чтобы определить знак зодиака, в астрологии ориентируются на то, в каком знаке находилось Солнце в день рождения человека. Когда Солнце переходит из одного знака в другой, начинается новый астрологический период.

Именно поэтому люди, рожденные в начале и конце июля, часто заметно отличаются по характеру, темпераменту и поведению. Раки обычно более чувствительны, эмоциональны и ориентированы на близкие отношения, тогда как Львы чаще проявляют уверенность, инициативность и стремление к самовыражению.

Особое внимание в астрологии уделяют пограничным датам — 22 и 23 июля. В эти дни знак зодиака иногда невозможно определить только по числу рождения, поскольку многое зависит от точного времени появления человека на свет.

© Shutterstock/FOTODOM / Joyisjoyful Натальная карта © Shutterstock/FOTODOM / Joyisjoyful Натальная карта

Пограничные даты: 22-23 июля

Период 22-23 июля считается переходным, потому что именно в это время Солнце переходит из знака Рака в знак Льва.

Каждый год переход происходит в разное время суток. Иногда Солнце остается в знаке Рака почти весь день 22 июля, а иногда уже утром начинает движение по знаку Льва. Поэтому для людей, рожденных в эти даты, знак может меняться в зависимости от:

точного времени рождения;

города рождения;

конкретного года рождения.

В астрологии такой переход между знаками называют "куспидом". Куспид — это граница двух знаков зодиака, когда человек может ощущать в характере черты сразу обеих энергий.

Люди, рожденные на куспиде Рака и Льва, нередко сочетают:

эмоциональность и чувствительность Рака; яркость и уверенность Льва; потребность в близости и желание быть заметным; интуитивность и лидерские качества одновременно.

При этом в классической астрологии человек никогда не считается представителем сразу двух знаков. Солнце в момент рождения всегда находится только в одном знаке зодиака. Но близость к переходной дате действительно может делать характер более многогранным.

Именно поэтому для рожденных 22-–23 июля астрологи обычно рекомендуют проверять знак по натальной карте или специальным онлайн-калькуляторам с учетом времени рождения.

© Shutterstock/FOTODOM / My Portfolio Натальная карта © Shutterstock/FOTODOM / My Portfolio Натальная карта

Чем отличаются Рак и Лев

Рак и Лев — два совершенно разных по темпераменту знака зодиака, хотя они идут друг за другом в астрологическом календаре. Рак чаще связан с эмоциональной глубиной, осторожностью и потребностью в безопасности, тогда как Лев ассоциируется с яркостью, уверенностью и стремлением активно проявлять себя.

Люди, рожденные в июле, нередко ощущают эту разницу особенно сильно: начало месяца проходит под более спокойной и чувствительной энергией Рака, а конец июля — под влиянием открытого и энергичного Льва.

Характеристика Рак Лев Даты 22 июня — 22 июля 23 июля — 22 августа Стихия Вода Огонь Планета-управитель Луна Солнце Основная черта Чувствительность и интуиция Уверенность и самовыражение Характер Эмоциональный, осторожный, заботливый Яркий, открытый, харизматичный Эмоции Глубоко переживает чувства Проявляет эмоции открыто и активно Поведение Предпочитает стабильность и доверие Любит движение, внимание и инициативу Отношение к жизни Ценит эмоциональную безопасность Стремится к признанию и самореализации Сильные стороны Интуиция, преданность, эмпатия Лидерство, щедрость, уверенность Слабые стороны Обидчивость, тревожность, закрытость Импульсивность, чувствительность к критике

Раки обычно внимательнее относятся к эмоциональной стороне жизни и чаще ориентируются на внутренние ощущения. Для них особенно важны близкие отношения, чувство безопасности и доверительная атмосфера.

Львы, напротив, чаще стремятся к активности, ярким впечатлениям и возможности проявить себя. Им важно чувствовать признание, уважение и эмоциональный отклик со стороны окружающих.

Несмотря на разницу характеров, оба знака могут быть очень эмоциональными — просто выражают чувства по-разному: Рак чаще переживает их внутри, а Лев проявляет более открыто и заметно.

"Разница колоссальная. Рак — интроверт. Лев — экстраверт. Рак копит энергию в тишине дома. Лев черпает энергию из внимания и аплодисментов.

Рак говорит шепотом, намеками, паузами. "Ты сам должен догадаться, почему я обиделась" — это чисто водная логика. Лев говорит громко, прямо и с пафосом. Он не намекает, он заявляет. Лев никогда не будет ходить вокруг да около, если хочет комплимент, он скажет: "Ну похвали же меня наконец!"

Раки живут прошлым. Они хранят обиды и радости годами. Львы живут настоящим и будущим. Вчерашние ссоры они забывают через пять минут, потому что их внимание занято сегодняшним триумфом. Рак помнит, как вы не поздравили его с днем рождения три года назад. Лев не помнит, что было три дня назад, зато помнит, как ему сегодня подарили цветы.

В отношениях Рак дает тепло, уют, бесконечную заботу и... эмоциональные качели. Лев дает защиту, щедрость, праздник и... потребность в постоянном восхищении.

Конфликт Рака и Льва выглядит так: Рак обижается молча, Лев не замечает. Рак уходит в свою раковину, Лев искренне недоумевает: "Что случилось? Я же ничего не сделал!" Союз возможен, если Лев научится чувствовать "рачьи" настроения, а Рак — говорить прямо, а не молча дуться. Но это работа, которая нравится далеко не каждому", — дополняет астропсихолог Александра Курникова.

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Как определить свой знак зодиака точно

В большинстве случаев знак зодиака определяют по дате рождения. Для июля это обычно выглядит так:

с 1 по 22 июля — знак Рак;

с 23 июля — знак Лев.

Однако для людей, рожденных в пограничные даты, одной только даты рождения бывает недостаточно. Особенно это касается 22 и 23 июля, когда Солнце переходит из знака Рака в знак Льва.

Чтобы определить знак зодиака максимально точно, астрологи учитывают:

дату рождения;

точное время рождения;

место рождения.

Главное значение имеет положение Солнца в конкретный момент рождения человека. Если рождение произошло в день перехода между знаками, даже разница в несколько часов может изменить знак зодиака.

Например, человек, рожденный поздно вечером 22 июля, в одном году может относиться к Раку, а в другом — уже ко Льву. Именно поэтому пограничные даты требуют более точного расчета.

Для проверки знака зодиака обычно используют:

натальную карту;

астрологические сервисы;

таблицы движения Солнца;

онлайн-калькуляторы.

Онлайн-калькуляторы помогают быстро определить знак, если указать:

дату рождения;

время рождения;

город рождения.

На основе этих данных программа рассчитывает положение Солнца и показывает точный знак зодиака на момент рождения.

Особенно полезно это для людей, которые: