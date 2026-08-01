Какой знак зодиака в августе: кто рождается в начале и конце месяца

Август находится на стыке двух знаков зодиака — Льва и Девы. Люди, рожденные в разные периоды месяца, относятся к разным стихиям и обладают заметно отличающимися чертами характера, темпераментом и жизненными приоритетами. Кто рождается под знаком Льва и Девы, как определить знак зодиака точно, что происходит в пограничные даты 22-23 августа и почему время рождения может влиять на результат — в материале РИА Новости.

Какой знак зодиака в августе

В августе рождаются два знака зодиака:

Лев — с 23 июля по 22 августа;

Дева — с 23 августа по 22 сентября.

Это означает, что большинство людей, рожденных в первой и второй декаде августа, относятся к знаку Льва, а рожденные в конце месяца — к знаку Девы.

Главный фактор, от которого зависит знак зодиака, — дата рождения. В астрологии знак определяется положением Солнца в момент рождения человека. Когда Солнце переходит из одного знака в другой, начинается новый зодиакальный период.

Люди, родившиеся:

с 1 по 22 августа — Львы;

с 23 августа и позже — Девы.

При этом дата перехода может немного смещаться в зависимости от года и точного времени рождения. Особенно это касается тех, кто появился на свет в пограничные даты — 22 или 23 августа. В таких случаях точный знак лучше уточнять по натальной карте или астрологическому календарю конкретного года.

Августовские Львы обычно ассоциируются с яркостью, уверенностью, харизмой и стремлением быть в центре внимания. Девы, напротив, чаще связаны с внимательностью к деталям, практичностью, сдержанностью и аналитическим мышлением.

Таким образом, август объединяет два совершенно разных по характеру знака зодиака — эмоционального и яркого Льва и более спокойную, рациональную Деву.

Знак зодиака в начале августа

Начало августа проходит под влиянием знака Льва — одного из самых ярких и заметных знаков зодиака. Люди, рожденные в этот период, обычно отличаются эмоциональностью, уверенностью в себе и стремлением проявлять индивидуальность.

Какой знак зодиака в начале августа

С 1 по 22 августа действует знак зодиака Лев. Это период солнечной энергии, активности и выраженного стремления к самореализации.

Лев относится к стихии Огня, а его покровителем считается Солнце. В астрологии этот знак традиционно связывают с лидерскими качествами, харизмой, творческим подходом и желанием быть заметным.

Характеристика людей, рожденных в начале августа

Люди, рожденные в начале августа под знаком Льва, часто производят яркое впечатление и обладают сильной внутренней энергетикой. Для них важны признание, возможность проявлять себя и ощущение собственной значимости.

Среди типичных черт Львов, рожденных в начале августа, обычно выделяют:

уверенность в себе;

эмоциональность;

щедрость;

харизматичность;

творческий подход;

умение вдохновлять окружающих;

желание быть лидером.

Многие представители этого периода любят внимание, ценят красивую атмосферу, стремятся к ярким впечатлениям и не любят ощущать ограничения.

При этом августовские Львы могут быть достаточно чувствительными к критике и тяжело воспринимать недостаток внимания или признания. Для них особенно важны уважение, эмоциональная поддержка и ощущение собственной ценности.

В отношениях люди, рожденные в начале августа, часто проявляют инициативу, щедрость и эмоциональную открытость. В работе им важно чувствовать интерес к своему делу и возможность реализовывать амбиции.

"Это "чистые" Львы с максимальной концентрацией солнечной энергии. Люди, рожденные в первой декаде августа, буквально излучают свет — даже когда молчат, их трудно не заметить. У них особая стать, громкий голос и привычка занимать центр любого пространства. Если Лев начала августа зашел в комнату, вы это почувствуете: стало как будто теплее и громче.

Главное их качество — невероятная щедрость и великодушие. Они дарят подарки от души, угощают друзей в ресторанах, помогают деньгами и связями, даже когда сами остаются без копейки. Им не жалко — им радостно делать другим приятно. Обратная сторона этой щедрости — наивность. Львы начала августа часто попадают в ситуации, когда их добротой пользуются, потому что они не умеют говорить "нет" тем, кого любят.

Вторая важная черта — уязвимое самолюбие. Кажется, что Лев неуязвим, но на самом деле он остро нуждается в похвале и признании. Если его игнорируют или не замечают его достижений, он может искренне страдать. "Как они могли не оценить?" — типичный вечерний монолог Льва. При этом сами они редко просят похвалу вслух — им кажется, что их величие очевидно", — рассказывает астропсихолог Александра Курникова.

Знак зодиака в конце августа

Конец августа проходит под влиянием знака Девы — одного из самых рациональных и внимательных знаков зодиака. Люди, рожденные в этот период, обычно отличаются практичным взглядом на жизнь, наблюдательностью и стремлением к порядку.

Какой знак зодиака в конце августа

С 23 по 31 августа действует знак зодиака Дева. Это период, связанный с аналитическим мышлением, организованностью и вниманием к деталям.

Дева относится к стихии Земли, а ее покровителем считается Меркурий — планета мышления, информации и логики. В астрологии знак Девы часто связывают с аккуратностью, ответственностью и способностью замечать то, что ускользает от других.

Характеристика людей, рожденных в конце августа

Люди, рожденные в конце августа под знаком Девы, обычно производят впечатление спокойных, собранных и рассудительных людей. Для них важны стабильность, понятные правила и ощущение контроля над происходящим.

Среди типичных черт Дев, рожденных в конце августа, чаще выделяют:

внимательность;

практичность;

ответственность;

аналитическое мышление;

организованность;

наблюдательность;

умение работать с деталями.

Многие представители этого периода предпочитают продуманный подход к жизни и редко принимают решения исключительно на эмоциях. Им важно понимать, как устроены процессы, и чувствовать предсказуемость ситуации.

При этом Девы могут быть довольно требовательными к себе и окружающим, остро замечать ошибки и долго анализировать происходящее. Иногда это делает их более тревожными и склонными к внутреннему напряжению.

В отношениях люди, рожденные в конце августа, чаще проявляют заботу через поступки и внимание к мелочам. В работе они ценят стабильность, порядок и возможность видеть конкретный результат своих усилий.

"Здесь начинается переходная зона. Рожденные 20-22 августа — это Львы с "девичьими" нотками: они все так же любят внимание, но уже начинают контролировать детали и экономить ресурсы. А с 23 августа вступают в права Девы — полностью земные, рациональные и дотошные.

Девы конца августа — это люди-системы. Они замечают то, что другие пропускают: пыль на верхней полке, грамматическую ошибку в договоре, несостыковку в чьих-то словах. Их мозг работает как качественный сканер — сортирует, раскладывает по полочкам, выбрасывает лишнее. Именно среди рожденных в конце августа больше всего перфекционистов и критиков, которые видят идеальный мир и страдают от того, что он не такой.

Главные примечательные качества — надежность и трудолюбие. Если Дева что-то пообещала, она сделает в срок и даже раньше. На нее можно положиться в кризисной ситуации: пока все паникуют, Дева спокойно составляет план эвакуации и раскладывает по карманам необходимые мелочи. Их слабость — склонность к тревоге и самокритике. Дева всегда недовольна собой: "Могла бы сделать лучше, быстрее, аккуратнее". Похвалить себя для нее почти невозможно", — описывает рожденных в конце месяца астропсихолог Александра Курникова.

Таблица: знак зодиака по датам августа Дата Знак зодиака 1 — 22* августа Лев 23 — 31 августа Дева

* Для рожденных 22 августа знак иногда зависит от точного времени рождения и года, поскольку Солнце может переходить из знака Льва в знак Девы именно в этот период.

Кто родился в августе: какой знак зодиака

Люди, рожденные в августе, могут относиться сразу к двум знакам зодиака — Льву или Деве. Все зависит от даты рождения и положения Солнца в конкретный момент.

В большинстве случаев:

с 1 по 22 августа рождаются Львы;

с 23 по 31 августа — Девы.

Чтобы определить знак зодиака, астрология ориентируется на положение Солнца в день рождения человека. Когда Солнце переходит из одного знака в другой, начинается новый зодиакальный период.

Именно поэтому люди, рожденные в разные части августа, могут заметно отличаться по характеру, темпераменту и стилю поведения. Августовские Львы чаще ассоциируются с яркостью, эмоциональностью и стремлением к лидерству, тогда как Девы — с практичностью, внимательностью и аналитическим складом мышления.

При этом особенно важно учитывать пограничные даты — 22 и 23 августа. В эти дни знак иногда зависит не только от даты, но и от точного времени рождения.

Пограничные даты: 22-23 августа

Период 22-23 августа в астрологии считается переходным, поскольку именно в эти даты Солнце обычно переходит из знака Льва в знак Девы.

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Из-за этого у людей, рожденных в конце 22 августа или в начале 23 августа, знак зодиака иногда определяется только после построения натальной карты с учетом:

точного времени рождения;

города рождения;

года рождения.

В разные годы переход Солнца в знак Девы происходит в разное время — иногда днем 22 августа, а иногда уже 23 августа. Поэтому простого совпадения даты рождения не всегда достаточно.

В астрологии такой переходный период часто называют куспидом. Куспид — это граница между двумя знаками зодиака, когда человек может ощущать черты сразу двух энергий.

Люди, рожденные на куспиде Льва и Девы, нередко сочетают:

яркость и харизму Льва;

практичность и внимательность Девы;

эмоциональность и рациональность одновременно.

При этом официально в астрологии человек не считается "двумя знаками сразу". Солнце всегда находится только в одном знаке в момент рождения. Но считается, что близость к границе действительно может делать характер более смешанным и сложным.

Именно поэтому для людей, рожденных 22-23 августа, астрологи обычно рекомендуют проверять знак не по общим таблицам, а по точному времени рождения и натальной карте.

Чем отличаются Лев и Дева

Лев и Дева — два совершенно разных знака зодиака, хотя они идут друг за другом в календаре. Лев связан с яркостью, эмоциональностью и стремлением проявлять себя, тогда как Дева чаще ассоциируется с рациональностью, вниманием к деталям и практичным взглядом на жизнь.

Август объединяет эти противоположные по темпераменту энергии: первую часть месяца занимает более эмоциональный и открытый Лев, а конец августа — спокойная и аналитичная Дева.

Характеристика Лев Дева Даты 23 июля — 22 августа 23 августа — 22 сентября Стихия Огонь Земля Планета-управитель Солнце Меркурий Основная черта Яркость и уверенность Практичность и аналитичность Характер Эмоциональный, открытый, харизматичный Сдержанный, внимательный, рациональный Эмоции Проявляет чувства открыто и ярко Чаще контролирует эмоции Поведение Любит внимание и активность Предпочитает порядок и стабильность Отношение к жизни Стремится к самореализации и признанию Ценит предсказуемость и полезность Сильные стороны Лидерство, щедрость, уверенность Организованность, надежность, внимательность Слабые стороны Чувствительность к критике, импульсивность Тревожность, излишняя требовательность

Львы чаще ориентированы на эмоции, впечатления и самовыражение. Им важно чувствовать признание, внимание и возможность проявлять инициативу. Девы, напротив, обычно больше концентрируются на деталях, логике и практической стороне жизни.

При этом оба знака могут быть очень требовательными — просто проявляется это по-разному. Лев чаще ожидает эмоционального отклика и уважения, а Дева — ответственности, точности и понятных правил.

Астропсихолог Александра Курникова так описывает знаки:

"Разница между Львом и Девой — как между сценой и залом, где проверяют билеты. Лев хочет быть в центре, Дева хочет, чтобы все работало как часы.

Лев оперирует крупными мазками: "Мы сделаем гениально! Все будут в восторге!" Дева оперирует деталями: "А где конкретная смета? А кто отвечает за пункт третий? А почему шрифт не тот?"

Лев не выносит критику — для него это удар по самооценке. Дева не выносит небрежность и хаос — для нее это признак неуважения. Лев может потратить всю зарплату на один ужин, потому что "настроение такое". Дева три дня будет сравнивать цены в пяти магазинах, чтобы сэкономить сто рублей.

В отношениях Лев дарит огонь, страсть, дорогие подарки и публичные признания. Дева дарит порядок, заботу о здоровье, вовремя оплаченные счета и идеально сложенные вещи.

Конфликт Льва и Девы выглядит так: Лев обижается, что Дева не восхищается им каждую минуту. Дева обижается, что Лев не ценит ее ежедневную рутинную работу. Идеальный союз возможен, если Лев научится замечать мелочи, а Дева — хотя бы иногда устраивать шоу со свистом и овациями. Но это требует от обоих выйти из своей зоны комфорта".

Как определить свой знак зодиака точно

В большинстве случаев знак зодиака определяют по дате рождения. Для августа это обычно выглядит так:

с 1 по 22 августа — знак Лев;

с 23 августа — знак Дева.

Однако для людей, рожденных в пограничные даты, этого бывает недостаточно. Особенно это касается 22 и 23 августа, когда Солнце переходит из одного знака в другой.

Чтобы определить знак зодиака максимально точно, астрологи учитывают сразу несколько параметров:

дату рождения;

точное время рождения;

место рождения.

Главную роль играет положение Солнца в конкретный момент появления человека на свет. Если рождение произошло в день перехода Солнца между знаками, даже разница в несколько часов может изменить знак зодиака.

Например, человек, рожденный утром 22 августа, в одном году может относиться ко Льву, а в другом — уже к Деве. Именно поэтому пограничные даты всегда требуют более точного расчета.

Для проверки знака зодиака обычно используют:

натальную карту;

астрологические таблицы;

онлайн-калькуляторы;

специальные сервисы построения гороскопа.

Онлайн-калькуляторы помогают быстро определить знак Солнца, если указать:

дату рождения;

время рождения;

город рождения.

На основе этих данных программа рассчитывает положение планет и показывает точный знак зодиака на момент рождения человека.

Особенно полезны такие расчеты для людей, которые: