Какой знак зодиака в апреле: кто рождается в начале и конце месяца

Именно дата рождения определяет, к какому знаку зодиака относится человек. В апреле таких знаков два — Овен и Телец, которые делят месяц между собой. Какой знак зодиака действует в первой половине апреля, а какой — в конце месяца, характеристики людей, рожденных под знаками Овна и Тельца, таблица по дням — в материале РИА Новости.

Какой знак зодиака в апреле

Апрель располагается на стыке двух знаков зодиака: первая половина месяца проходит под знаком Овна, вторая — Тельца. А потому на вопрос, какой именно знак зодиака у родившихся в этом месяце россиян, нельзя дать однозначный ответ: все будет определять конкретная дата появления человека на свет.

“С астрологической точки зрения апрель делится на два периода. Примерно с 1 по 19 апреля Солнце находится в знаке Овна, а с 20 по 30 апреля — уже в знаке Тельца. Но граница между знаками не всегда остается неизменной, ведь Солнце не переходит из одного знака в другой строго в полночь и не делает это в один и тот же час каждый год. В разные годы переход Солнца может происходить 19 или 20 апреля, поэтому людям, родившимся в эти даты, лучше уточнять знак по точному времени и месту рождения”, — говорит астролог Юлия Рольник.

Знак зодиака в начале апреля

Люди, рожденные в первые недели апреля, как правило, относятся к первому знаку зодиакального круга — Овну.

Какой знак зодиака в начале апреля

К Овнам относятся те люди, чей день рождения выпадает на период с 1 по 19 апреля (нередко в разных источниках сюда может добавляться и 20 апреля). “Данный знак связывают с энергией начала, инициативой, смелостью, внутренним огнём и стремлением действовать. Люди, рожденные в этот период, часто производят впечатление активных, прямых и независимых. Им свойственно быстро принимать решения, идти вперёд и не бояться нового”, — говорит Юлия Рольник.

Характеристика людей, рожденных в начале апреля

Внутренняя инициатива, стремление задавать темп, а не томиться в ожидании, запускать процессы в самых разных сферах (в работе, дружбе, отношениях) — вот основные черты, которые характеризуют Овнов, родившихся в апреле.

“Это люди, которым важно чувствовать движение, драйв и перспективу. У них обычно заметны такие черты, как решительность, активность и высокая жизненная энергия, стремление к лидерству, прямота в общении, смелость и азарт, нетерпение и нелюбовь к затяжным паузам, — отмечает астролог. — При этом есть у них и уязвимые стороны. Например, такие люди могут быть вспыльчивыми, слишком резкими, импульсивными, не всегда готовыми к компромиссу. Им важно учиться выдержке, терпению и умению не расходовать силы слишком быстро”.

Яркий, харизматичный и независимый характер Овнов проявляется на примере известных представителей данного знака. К ним относятся Сергей Лазарев (родился 1 апреля 1983 года), Рассел Кроу (7 апреля 1964 года) и Эмма Уотсон (15 апреля 1990 года).

Знак зодиака в конце апреля

Рожденные в конце апреля относятся к другому знаку зодиака — Телец.

Какой знак зодиака в конце апреля

Представителями земного, устойчивого и практичного знака Тельца, который в первую очередь ориентирован на результат, в большинстве случаев считаются рожденные с 20 по 30 апреля.

Характеристика людей, рожденных в конце апреля

“У Тельцов, рожденных в конце апреля, часто заметны такие качества, как выдержка, стабильность, верность своим принципам и способность долго идти к цели. Это люди, которые умеют строить фундамент — будь то карьера, дом, отношения или финансовая безопасность, — говорит Юлия Рольник. — Если Овен дает старт, то Телец помогает закрепиться, сохранить и приумножить. Люди, рожденные в этот период, обычно более спокойны, основательны и терпеливы. Они не любят суеты, ценят комфорт, надёжность и предсказуемость”.

Среди основных характеристик Тельцов значатся:

практичность;

настойчивость;

любовь к стабильности;

чувственность и хороший вкус;

верность и надежность;

умение доводить начатое до конца.

При этом у представителей данного знака отмечаются и определенные слабые стороны.

“Иногда Тельцы бывают чересчур упрямыми, медлительными, консервативными и тяжело принимают перемены. Там, где Овен мгновенно идёт вперёд, Телец может долго присматриваться и сопротивляться новому”, — говорит астролог.

Среди известных личностей-Тельцов, которые отмечают свой день рождения в конце апреля — актер Аль Пачино (25 апреля 1940 года) и актриса Джессика Альба (28 апреля 1981 года).

Таблица: знак зодиака по датам апреля

Для удобства определения мы составили таблицу соответствия конкретной даты знаку зодиака:

Дата Знак зодиака 1 апреля Овен 2 апреля Овен 3 апреля Овен 4 апреля Овен 5 апреля Овен 6 апреля Овен 7 апреля Овен 8 апреля Овен 9 апреля Овен 10 апреля Овен 11 апреля Овен 12 апреля Овен 13 апреля Овен 14 апреля Овен 15 апреля Овен 16 апреля Овен 17 апреля Овен 18 апреля Овен 19 апреля Овен 20 апреля Телец 21 апреля Телец 22 апреля Телец 23 апреля Телец 24 апреля Телец 25 апреля Телец 26 апреля Телец 27 апреля Телец 28 апреля Телец 29 апреля Телец 30 апреля Телец

Кто родился в апреле: какой знак зодиака

Практически каждый месяц года между собой делят сразу два знака зодиака. В апреле это — Овен и Телец. По словам эксперта, обычно действует простое правило: с 1 по 19 апреля — это чаще всего Овен, а в период с 20 по 30 апреля — Телец.

“Но есть важный нюанс: 19 и 20 апреля — это пограничные даты. В эти дни знак может зависеть от конкретного года и времени рождения. Поэтому людям, появившимся на свет именно в эти даты, желательно проверять натальную карту или хотя бы положение Солнца в астрологическом калькуляторе”, — отмечает Юлия Рольник.

Пограничные даты: 19–20 апреля

По различным гороскопам 20 апреля относится как к Овну, так и к Тельцу. Это происходит потому, что календарная граница между знаками не является статичной.

“В астрологии дни перехода от одного знака к другому часто называют куспидом. Это не отдельный знак, а пограничная зона между двумя знаками зодиака, — поясняет Юлия Рольник. — Если человек рождается 19 или 20 апреля, Солнце может находиться либо в последних градусах Овна, либо уже в первых градусах Тельца. На это влияет точное время рождения. Например, утром Солнце ещё может быть в одном знаке, а вечером — уже в другом”.

Люди, рожденные в такой пограничной зоне, нередко сочетают отдельные черты характера обоих знаков зодиака. Но при этом сам знак зодиака у них все же будет один — тот, в котором находилось Солнце в момент его или ее рождения.

“Просто соседний знак может ощущаться сильнее, чем обычно. Именно поэтому фраза "я родился 20 апреля, значит, я и Овен, и Телец" не совсем точна. Формально солнечный знак один, хотя пограничное положение действительно может делать характер более смешанным по восприятию”, — говорит астролог.

Чем отличаются Овен и Телец

Несмотря на тот факт, что Овен и Телец следуют друг за другом в зодиакальном круге, по характеру они являются представителями очень разных энергий. Как отмечает астролог, Овен — это напор, риск, лидерство и быстрое действие, а Телец — устойчивость, накопление, терпение, комфорт и сохранение ресурсов. То есть Овен стремится начинать любое дело здесь и сейчас, а Телец — выполнить все надежно и надолго. “Овен действует импульсом, Телец — расчётом и внутренней уверенностью. Овен любит скорость, Телец — качество, устойчивость и основательность”, — говорит Юлия Рольник.

Сравнение двух знаков зодиака наглядно представлено в таблице:

Таблица: Характеристика знаков Овна и Тельца Характеристика Овен Телец Даты 21 марта — 19 апреля 20 апреля — 20 мая Стихия Огонь Земля Планета-управитель Марс Венера Основная черта Инициативность Устойчивость Характер Смелый, прямой, активный Спокойный, надежный, практичный Эмоции Яркие, быстрые, интенсивные Глубокие, сдержанные, устойчивые Поведение Импульсивное, энергичное Размеренное, последовательное Отношение к жизни “Надо действовать сейчас” “Важно построить прочную основу” Сильные стороны Смелость, лидерство, решительность Верность, терпение, настойчивость Слабые стороны Резкость, импульсивность Упрямство, медлительность, консерватизм

Как определить свой знак зодиака точно

Для того, чтобы максимально точно определить свой знак зодиака, необходимо учитывать не только дату рождения, но и следующие факторы:

— точное время рождения;

— место рождения;

— год рождения.

Все это поможет максимально точно определить положение Солнца в момент рождения и, соответственно, знак зодиака. Особенно актуально это для тех, кто родился 19 или 20 апреля. Нередко для этого можно использовать онлайн-калькуляторы, которые учитывают большую часть перечисленных выше факторов.