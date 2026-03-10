Восточный календарь: все животные китайского гороскопа и стихии

В системе китайского гороскопа год рождения определяет не только животное-покровитель, но и одну из пяти стихий. Именно их сочетание создает уникальный характер каждого года и человека в Восточном календаре. Все 12 знаков животных, тайны стихий Огня, Земли, Металла, Воды и Дерева, как эта древняя система помогает понять себя и окружающих — в материале РИА Новости.

Восточный календарь животных

В основе восточного календаря лежит двенадцатилетний цикл. Животные китайского зодиака сменяют друг друга в строгой последовательности: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.

Каждому году соответствует свое животное, а также одна из пяти стихий — Дерево, Огонь, Земля, Металл или Вода. В сочетании с принципами инь и ян это образует 60-летний цикл.

Система формировалась в китайской традиции и связана с лунным календарем: начало года приходится на период китайского Нового года – с конца января до середины февраля. Поэтому людям, рожденным в январе или феврале, важно уточнять, к какому году по китайскому календарю относится их дата рождения.

“Восточный календарь уже давно перестал быть просто экзотической традицией стран Азии, превратившись в глобальное явление, которое ежегодно объединяет миллионы людей в ожидании перемен. В основе этой системы лежит двенадцатилетний цикл, где каждому году покровительствует определенное животное”, — добавляет Ольга Черемнова, практикующий психолог, эзотерик и энергопрактик.

© Getty Images / yuki-ramen1025 Фигурка лошади © Getty Images / yuki-ramen1025 Фигурка лошади

Крыса

Люди, рожденные в год Крысы, отличаются наблюдательностью и практичностью. В китайском гороскопе это животное символизирует сообразительность и гибкость.

Бык

Людям этого знака приписывают терпение и стремление доводить начатое до конца.

Тигр

Люди, рожденные в год Тигра, согласно традиции, отличаются смелостью и инициативностью.

Кролик

Люди этого знака отличаются осторожностью.

Дракон

Этому знаку приписывают энергичность и лидерские качества.

Змея

Этот знак в восточном календаре связывают с интуицией.

Лошадь

Этот знак отличается активностью и стремлением к независимости.

Коза

Люди, рожденные в год Козы, отличаются мягкостью и творческими способностями.

Обезьяна

Рожденные в этот год отличаются изобретательностью.

Петух

Рожденные в год Петуха люди внимательны к деталям.

Собака

Люди этого года отличаются верностью и повышенным чувством справедливости.

Свинья

Эти люди ассоциируются с искренностью и комфортом.

Знаки зодиака по годам Животное Годы рождения Крыса 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Бык 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Тигр 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Кролик 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Дракон 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Змея 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Лошадь 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Коза 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Обезьяна 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Петух 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Собака 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Свинья 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Важно учитывать, что китайский Новый год начинается в период с конца января по середину февраля. Поэтому людям, рожденным в январе или феврале, стоит уточнять дату начала года по китайскому календарю.

Что принесет удачу в год Вашего животного

В традиции китайского календаря считается, что год своего животного ("бэньминнянь") требует повышенного внимания к решениям и планированию. В культуре Китая этот период воспринимается как время обновления и проверки устойчивости человека.

Считается, что что людям, рожденным в год определенного животного, полезно:

уделять внимание здоровью и режиму дня;

избегать импульсивных финансовых решений;

заранее планировать крупные изменения;

носить элементы "покровительствующего цвета" года, связанного со стихией (например, зеленый – для Дерева, красный – для Огня).

Стихии знаков по китайскому гороскопу

В китайском гороскопе каждому году соответствует не только животное, но и одна из пяти стихий – Дерево, Огонь, Земля, Металл или Вода. Сочетание животного и стихии формирует 60-летний цикл.

Определить стихию можно по последней цифре года рождения:

0 или 1 – Металл

2 или 3 – Вода

4 или 5 – Дерево

6 или 7 – Огонь

8 или 9 – Земля

Например, 2024 год – Деревянный Дракон, а 2025 – Деревянная Змея. При этом одно и то же животное в разные годы относится к разным стихиям: существует Огненная Лошадь, Водяная Лошадь, Металлическая Лошадь и т.д.

"Вопрос влияния года рождения на характер и жизненные сценарии остается открытым, но многие находят в этом систему координат для саморазвития. С точки зрения психологии каждое животное восточного календаря символизирует определенную стратегию поведения. Например, год Змеи ассоциируется с мудростью и осторожностью, а год Быка — с упорством и трудолюбием. Человек, зная особенности своего знака, часто подсознательно развивает в себе эти черты или находит в них объяснение своим поступкам. Это помогает формировать жизненные установки и лучше адаптироваться к обстоятельствам", — добавляет Ольга Черемнова.

В традиции стихии символически связывают с определенными качествами:

Дерево – рост,

Огонь – активность,

Земля – устойчивость,

Металл – структура,

Вода – гибкость.

© Getty Images / PonyWang Девушка пишет иероглиф, обозначающий лошадь © Getty Images / PonyWang Девушка пишет иероглиф, обозначающий лошадь

Совместимость знаков зодиака

Сегодня восточный календарь используется не только как предсказательная система, но и как инструмент анализа совместимости в любви, дружбе и бизнесе.

Благодаря ему можно понять, какие энергии будут доминировать в ближайшее время, ожидаются ли прорывы в жизни в ближайшее время или стоит готовиться к периоду созерцания.

Также знание своего символа помогает вычислить свои сильные и слабые стороны, найти в себе скрытые таланты и точки для роста.

Восточные календарь учит каждого из нас терпению и осознанию, что все в жизни движется по кругу.

Легенда о животных китайского Зодиака

Происхождение животных Восточного календаря связывают с двумя фольклорными историями.

Легенда о Будде и животных

По одной из версий, перед уходом из мира Будда пригласил к себе животных. На зов откликнулись Бык, Тигр, Крыса, Собака, Коза, Кролик, Кот, Змея, Дракон, Лошадь, Свинья и Обезьяна. В благодарность каждому было обещано покровительство одного года.

Чтобы определить очередность, предложили состязание – переплыть реку. Крыса воспользовалась хитростью, перебралась через воду первой. Следом пришли Бык и Тигр. В некоторых вариантах легенды Кролик и Кот прибыли почти одновременно, поэтому им приписывают "разделенный" год. Последней добралась Свинья.

Император и его гости

Согласно другой версии, порядок установил Нефритовый император – персонаж китайской мифологии. Он поручил собрать во дворце наиболее достойных животных. Среди приглашенных вновь были Бык, Тигр, Крыса, Собака, Коза, Кролик, Змея, Дракон, Лошадь, Свинья и Обезьяна.