Совместимость Весы и Весы: полный гороскоп отношений

Совместимость знаков зодиака Весы и Весы считается одной из гармоничных в астрологии. Представители этих воздушных знаков отлично понимают романтичность и легкость друг друга, способны оценить нежность, дипломатичность и открытость партнера. Как развиваются отношения мужчины-Весы и женщины-Весы в любви, дружбе, работе, — в материале РИА Новости.

Общая характеристика пары

Люди, рожденные под знаком Весов, почти сразу притягиваются друг к другу благодаря общим принципам, интересам и любви к красоте. Они романтичны, ценят в партнере легкость, дипломатичность и желание совершенствовать окружающее пространство вокруг. Это пара эстетов, которые как никто другой умеют ценить красоту в ее самых разных проявлениях: от произведений искусства до правильно сервированного стола.

Для обоих партнеров принципиально важны воздух и свобода в отношениях — излишняя навязчивость и бытовая рутина тяготят их в равной мере. Зато светская жизнь, культурные события, изысканные рестораны и совместные путешествия становятся настоящей территорией счастья для этой пары.

"Оба партнера с детства осваивают искусство этикета и дипломатии. Они никогда не опускаются до грубости, умеют держать лицо в любой ситуации и мастерски сглаживают острые углы. Именно это делает их союз внешне практически безупречным", — отмечает астролог Анна Ширяева.

Совместимость мужчины-Весы и женщины-Весы

Знак Весов обладает мужской энергетикой, но управляется Венерой — женской планетой. Это двойственное начало проявляется по-разному: мужчине-Весам Венера добавляет мягкости, тонкого понимания женской природы и развитой эмпатии, а женщине-Весам — определенной эмоциональной сдержанности и аналитичности, нетипичной для многих других знаков зодиака.

В паре такое взаимодействие создает нужный баланс. Он не давит своим авторитетом и умеет слушать; она не растворяется в отношениях и сохраняет собственное "я". "Именно в общении, обмене идеями и взаимном понимании кроется главный залог успешной связи между мужчиной-Весами и женщиной-Весами", — утверждает астролог.

Гороскоп совместимости Весы и Весы всегда показывает положительную динамику между партнерами с первых минут их встречи. Схожие взгляды на жизнь, близкий круг интересов и одинаковые ценности превращают их встречу в узнавание, а не открытие.

Любовная совместимость

Весы и Весы в любви — это романтика и флирт, идеально спланированные свидания, как в кино, роскошные подарки, нежные признания и взаимные комплименты. Конфетно-букетный период у этой пары растягивается на долгие месяцы, а порой и годы: они оба обожают ухаживания и умеют принимать знаки внимания с искренней радостью.

"Совместимость Весов в любовных отношениях строится на взаимной обратной связи. Чем больше один партнер вкладывает в романтику, тем сильнее вдохновляется второй — и отвечает тем же", — комментирует Анна Ширяева.

Но в таких идеальных, на первый взгляд, отношениях есть свои минусы. Весы по своей природе нерешительные и сомневающиеся люди. Когда ни один не готов сделать первый шаг или взять на себя ответственность за развитие отношений, союз рискует застыть на стадии приятного флирта, так и не перейдя в нечто большее. Еще одна возможная проблема — требовательность к партнеру, которая может перерастать в конфликты, упрямство и затаенные обиды.

Сексуальная совместимость

Весы и Весы в постели — это торжество чувственной эстетики. Обоим партнерам одинаково важна атмосфера: красивое белье, мягкий свет свечей, легкая музыка, ароматы, эстетически привлекательный внешний вид партнера. Оба ценят прелюдию, чувственность и стремятся доставить своему партнеру удовольствие.

По словам астролога, самым разрушительным фактором для сексуальной близости Весов становятся сцены ревности и скандалы. Негативные эмоции буквально отключают их желание — восстановить романтический настрой после конфликта бывает непросто. Поэтому оба интуитивно избегают конфликтов, что в долгосрочной перспективе может привести к накоплению невысказанных претензий.

Совместимость в браке

Несмотря на то, что Весы склонны к постоянным сомнениям, он относится к кардинальным знакам. Поэтому если кто-либо в этой паре примет решение заключить брак, то он не отступит от этого и сделает все, чтобы пышная и красивая свадьба прошла как можно скорее.

В браке Весы и Весы царит равноправие. Ни один из партнеров не претендует на доминирование, оба уважают личное пространство друг друга. Но именно здесь может скрываться одна из главных сложностей: когда в паре нет явного лидера, бытовые решения могут превращаться в бесконечные обсуждения. Перекладывание ответственности часто становится типичной ловушкой для двух Весов в браке. Чтобы этого не произошло, очень важно сразу распределить зоны ответственности. Оба представителя знака способны договориться и это следует применить не только на внешний мир, но и внутрь семьи.

Детям такая пара стремится дать все лучшее: престижное образование, развитие вкуса и манер, возможность познавать мир. Финансово оба Весы склонны тратить с удовольствием — особенно на предметы интерьера, путешествия, качественную одежду и все, что связано с красотой и роскошью. Бюджет при этом требует четкого планирования, иначе общая нерешительность может приводить к стихийным тратам.

Совместимость в дружбе

Весы и Весы в дружбе создают тандем равных людей, которые сближаются благодаря взаимному уважению и общим интересам. В их дуэте нет места постоянным жалобам на жизнь и слезам на плече: оба предпочитают конструктивную поддержку эмоциональному погружению в чужие проблемы. Зато совет, дельная информация или дипломатичная помощь в решении щекотливого вопроса — это то, в чем Весы действительно незаменимы друг для друга.

Оба Весы безоговорочно принимают потребность своего друга в личном пространстве и времени. Их дружба нередко длится десятилетиями даже при редких звонках и встречах.

"Совместимость Весов в дружбе строится вокруг общих удовольствий. Галерея современного искусства, премьера в театре, самый обсуждаемый ресторан сезона, выставка модных фотографов — все это их территория. Два Весы-друга прекрасно проводят время вместе, потому что хотят одного и того же", — комментирует Анна Ширяева.

Совместимость в работе и бизнесе

Переговоры, партнерские соглашения, медиация, организация процессов — стихия двух Весов в деловой сфере. Оба партнера умеют учитывать интересы всех сторон, никогда не прибегают к агрессивным методам и мастерски выстраивают долгосрочные отношения с коллегами и клиентами.

Деловая пара Весы-Весы легко находит общий язык в рабочих вопросах: схожий стиль мышления и близкие профессиональные ценности делают их сотрудничество комфортным.

Как отмечает Анна Ширяева, в этой паре воздушных знаков не хватает огня — импульса к решительным действиям. Оба могут долго обсуждать стратегию, анализировать варианты и откладывать старт. В идеале им рядом нужен партнер с огненной энергетикой — например, Овен или Лев, — который даст толчок к реализации. Если такого нет, важно самим устанавливать четкие дедлайны и договариваться о зонах ответственности.

Плюсы и минусы отношений пары Весы и Весы

Плюсы Минусы Глубокое взаимопонимание и притяжение с первых дней знакомства Нерешительность обоих партнеров может затянуть переход отношений на новый уровень Общие стремления, тяга к прекрасному и понимание эстетики скрепляют союз Весы — не любят занимать лидирующие позиции. В паре, где оба человека рождены под этим знаком, может привести к отсутствию лидера, инициатора в отношениях Общее стремление к проявлению внешней идеальности в отношениях Весы не склонны анализировать мелочи и стремиться выявить их. Из-за этого могут возникнуть упреки, причиной которых может быть сосредоточенность на внешнем облике Любовь к романтике, романтичным жестам, флирту Весы не любят конфликтов и предпочитают, чтобы все было легко, поэтому остаются поверхностными, оставляя обиды, недосказанность и недопонимание глубоко внутри. Это может стать причиной пассивной агрессии в паре Стремление к роскоши, красоте, общие увлечения и принципы Вместе партнеры не слишком практичны. Быт и выгода волнуют их в меньшей степени Общее стремление достичь психологического комфорта, избегание конфликтов Могут перекладывать ответственность друг на друга, скатываться в лицемерие при обсуждении вопросов

Как укрепить отношения

Советы астролога Анны Ширяевой:

Поддерживайте дух романтики и эстетики на протяжении всей жизни, радуйте друг друга комплиментами. Не забывайте о собственном “я”, о личных потребностях: есть большой риск раствориться в партнере и отодвинуть на второй план себя и свои желания. Давайте отношениям воздух. Пусть у каждого из вас будут свои интересы и друзья, которые не пересекаются, посещайте разные мероприятия, читайте разные книги, чтобы можно было рассказать партнеру о новом, интересном, красивом.

Также важно развивать умение говорить о проблемах. Страх ссоры и лицемерие — типичные недостатки и слабости Весов. Чтобы отношения не разрушились из-за накопленных недовольств, учитесь обсуждать сложные темы спокойно, приходя к общему решению проблемы.

Известные пары Весы и Весы

© AP Photo / Jordan Strauss Майкл Дуглас фотографирует на мобильный телефон Кэтрин Зету-Джонс на премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз. 6 января 2019

Кетрин Зета-Джонс (25 сентября) и Майкл Дуглас (25 сентября) — несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте актеры продолжают оставаться самой крепкой парой Голливуда с момента первой встречи в 1999 году.