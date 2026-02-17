Рейтинг@Mail.ru
Совместимость ♏Скорпион и ♑Козерог любовь, брак, дружба, карьера
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 17.02.2026
https://ria.ru/astrologiya/sovmestimost-scorpion-kozerog/
Совместимость Скорпион и Козерог: полный гороскоп отношений
Совместимость ♏Скорпион и ♑Козерог любовь, брак, дружба, карьера
Совместимость Скорпион и Козерог: полный гороскоп отношений
Союз Скорпиона и Козерога - это отношения двух сильных личностей, водного знака и земного знака, нацеленных на долгосрочную историю. Совместимость данных знаков РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:18:00+03:00
2026-02-17T11:18:00+03:00
астрология
гороскоп
знаки зодиака
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074617871_0:149:1604:1051_1920x0_80_0_0_48b7f6dbfd2d4ffb0f09334a5573cab0.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Юлия Рольник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058904318_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_56e985accedafacfcb025236875e8d64.jpg
Юлия Рольник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058904318_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_56e985accedafacfcb025236875e8d64.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074617871_2:0:1602:1200_1920x0_80_0_0_4b07119855a51e123f84b7b4a1b18dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астрология, гороскоп, знаки зодиака
Астрология, гороскоп, знаки зодиака
Главная / Астрология

Совместимость Скорпион и Козерог: полный гороскоп отношений

© Getty Images / AllexxandarЗнаки зодиака Скорпион и Козерог
Знаки зодиака Скорпион и Козерог - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Getty Images / Allexxandar
Знаки зодиака Скорпион и Козерог
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Юлия Рольник
Приглашенный эксперт
Юлия Рольник
Астролог, специалист по прогнозированию, астропсихологии, мунданной и финансовой астрологии
Все материалы
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Союз Скорпиона и Козерога - это отношения двух сильных личностей, водного знака и земного знака, нацеленных на долгосрочную историю. Совместимость данных знаков зодиака, перспективы союзов Скорпиона-мужчины и Козерога-женщины, а также Скорпиона-женщины и Козерога-мужчины, их отношения в браке, дружбе и на работе - в материале РИА Новости.

Общая характеристика пары

Скорпион относится к стихии воды, а Козерог прекрасно себя чувствует в своей земной стихии. Оба этих знака относятся к числу наиболее устойчивых и выносливых, а их союз - это соединение силы и амбиций, приправленный стратегическим мышлением. И Скорпионы, и Козероги не склонны вступать в поверхностные связи: из куда больше интересуют отношения, которые начинаются всерьез и надолго.
“Скорпион живет эмоциями и глубиной, Козерог - структурой и целью. Один чувствует скрытые мотивы, второй строит долгосрочные планы. Вместе они могут создать союз, в котором есть страсть, дисциплина, верность и мощная поддержка, - говорит астролог Юлия Рольник. - Это не лёгкие, но очень перспективные отношения”.

Совместимость мужчины-Скорпион и женщины-Козерог

Уважение и взаимное восхищение друг другом - вот те два столпа, на которых строятся такие отношения.
“Мужчина-Скорпион ценит в женщине-Козероге выдержку, силу характера и способность держать свое слово. Ему важно видеть рядом не просто партнёра, а настоящую личность. Женщина-Козерог не склонна к истерикам, но слабых мужчин рядом с собой не терпит, а Скорпион устраивает её своей внутренней мощью”, - отмечает Юлия Рольник.
Но и в таких отношениях есть важный нюанс. Скорпиону необходимо эмоциональное подтверждение любви, а Козерог привык выражать свои чувства сдержанно. “Если он научится читать её поступки как проявление любви, а она - мягче говорить о чувствах, союз будет очень крепким”, - добавляет астролог.

Совместимость мужчины-Козерога и женщины-Скорпиона

Такой тандем имеет все шансы стать еще более глубоким, ведь женщина-Скорпион умеет тонко чувствовать слабые места своего партнера, при этом вдохновляя его на новые достижения. В жизнь Козерога такая женщина добавляет больше эмоций, страсти и внутреннего огня.
“В свою очередь мужчина-Козерог дает ей стабильность и ощущение защищенности. Для Скорпионов это крайне важно, даже если они этого и не признают, - говорит Юлия Рольник. - Опасность возникает, если оба начинают бороться за контроль. Тогда отношения превращаются в тихую войну. Но если партнеры играют в одной команде - это союз стратегов”.
© Depositphotos.com / NeyaOМужчина обнимает женщину
Мужчина обнимает женщину - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Depositphotos.com / NeyaO
Мужчина обнимает женщину

Любовная совместимость

Если между Скорпионом и Козерогом вспыхивают чувства, то их огонь разгорается не стремительно. Это не вспышка, а скорее медленное, но прочное сближение.
“Оба знака очень серьезно относятся к чувствам. Если один из них влюбился - это надолго. Предательство в таком союзе практически невозможно: оба не прощают измен. Романтика здесь проявляется не в словах, а в поступках: заботе, защите, ответственности”, - говорит Юлия Рольник.

Сексуальная совместимость

Сексуальная энергия такой пары может быть очень сильной. Скорпион вкладывает в такие отношения свою страсть и глубину, Козерог добавляет выносливость и скрытую чувственность.
“На первый взгляд Козерог может казаться холодным, но рядом со Скорпионом раскрывается полностью, - отмечает астролог. - Их интимная связь часто становится цементом отношений. Это не поверхностная страсть, а глубокая эмоционально-физическая привязанность”.

Совместимость в браке

Брак Скорпиона и Козерога может оказаться очень стабильным, ведь оба ценят в партнере надежность, верность и долгосрочные обязательства. Финансовые вопросы в таких отношениях стараются решать рационально, воспитание детей реализуют строго, но при этом - с внутренней поддержкой.
Слабое место такой пары, по словам астролога - их некоторая эмоциональная закрытость. Если партнёры не учатся говорить о своих чувствах, между ними может образоваться дистанция.

Совместимость в дружбе

Между представителями данных знаков может образоваться крепкий и надежный дружеский союз, ведь оба очень ценят преданность и постоянство. При этом им нет необходимости постоянно находиться друг с другом, видеться каждый день: зато в ситуациях, когда необходимы реальная помощь и поддержка, они всегда оказываются рядом.
“Они могут редко видеться, но при этом полностью доверять друг другу. Разговоры - глубокие, без лишней болтовни. Общие интересы часто связаны с карьерой, развитием, стратегией”, - добавляет Юлия Рольник.
© iStock.com / AntonioGuillemБеседа друзей
Беседа друзей - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© iStock.com / AntonioGuillem
Беседа друзей

Совместимость в работе и бизнесе

В атмосфере рабочих коллективов, авралов и дедлайнов пара Козерог-Скорпион - одна из самых сильных деловых комбинаций.Вместе они способны достаточно эффективно двигаться к общей цели, находят общий язык в решении рабочих вопросов, очень упорны и дисциплинированны.
“Скорпион - стратег, чувствующий риски. Козерог - менеджер, умеющий доводить проекты до результата. Вместе они способны построить устойчивый бизнес. Конфликт возможен только из-за борьбы за лидерство”, - говорит Юлия Рольник.

Плюсы и минусы отношений пары Скорпион и Козерог

Даже у такого крепкого и гармоничного союза отношения далеко не всегда складываются легко и просто. Важно учитывать как общие черты, так и те различия, которые могут стать причиной конфликтов и непонимания.

✅ ПЛЮСЫ

❌ МИНУСЫ

- высокая верность;


- эмоциональная закрытость;

- стратегическое мышление;

- склонность к холодной дистанции;

- сильная сексуальная совместимость;

- борьба за контроль;

- общие жизненные цели;

- обидчивость и злопамятность

- умение преодолевать кризисы


Как укрепить отношения

Два сильных характера в рамках одной пары (будь то любовный союз или рабочий тандем) могут вызывать конфликты и споры. Преодолеть все опасные места возможно, если очень осторожно и обдуманно относиться к критике (не таить недовольство в себе, но высказывать все тактично, уважая друг друга).
Так как представителям обоих знаков присущи лидерские качества, важно не превратить отношения в бесконечное соперничество. Далеко не сразу они начинают и доверять друг другу, раскрываются перед партнером: для того, чтобы по-настоящему сблизиться, им важно научиться говорить о своих чувствах.

Известные пары Скорпион и Козерог

Ярким примером того, что между Скорпионом и Козерогом возможны длительные, плодотворные отношения, является пара Яны Рудковской (Козерог) и Евгения Плющенко (Скорпион).
Достаточно продолжительным оказался союз Кэти Перри (Скорпион) и Орландо Блума (Козерог): их отношения продлились примерно десятилетие.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПродюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко. Архивное фото
 
Астрология и гороскопыАстрологиягороскопзнаки зодиака
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала