Совместимость Скорпион и Козерог: полный гороскоп отношений

Оглавление
- Общая характеристика пары
- Совместимость мужчины-Скорпион и женщины-Козерог
- Совместимость мужчины-Козерога и женщины-Скорпиона
- Любовная совместимость
- Сексуальная совместимость
- Совместимость в браке
- Совместимость в дружбе
- Совместимость в работе и бизнесе
- Плюсы и минусы отношений пары Скорпион и Козерог
- Как укрепить отношения
- Известные пары Скорпион и Козерог
МОСКВА — РИА Новости. Союз Скорпиона и Козерога - это отношения двух сильных личностей, водного знака и земного знака, нацеленных на долгосрочную историю. Совместимость данных знаков зодиака, перспективы союзов Скорпиона-мужчины и Козерога-женщины, а также Скорпиона-женщины и Козерога-мужчины, их отношения в браке, дружбе и на работе - в материале РИА Новости.
Общая характеристика пары
Скорпион относится к стихии воды, а Козерог прекрасно себя чувствует в своей земной стихии. Оба этих знака относятся к числу наиболее устойчивых и выносливых, а их союз - это соединение силы и амбиций, приправленный стратегическим мышлением. И Скорпионы, и Козероги не склонны вступать в поверхностные связи: из куда больше интересуют отношения, которые начинаются всерьез и надолго.
“Скорпион живет эмоциями и глубиной, Козерог - структурой и целью. Один чувствует скрытые мотивы, второй строит долгосрочные планы. Вместе они могут создать союз, в котором есть страсть, дисциплина, верность и мощная поддержка, - говорит астролог Юлия Рольник. - Это не лёгкие, но очень перспективные отношения”.
Совместимость мужчины-Скорпион и женщины-Козерог
Уважение и взаимное восхищение друг другом - вот те два столпа, на которых строятся такие отношения.
“Мужчина-Скорпион ценит в женщине-Козероге выдержку, силу характера и способность держать свое слово. Ему важно видеть рядом не просто партнёра, а настоящую личность. Женщина-Козерог не склонна к истерикам, но слабых мужчин рядом с собой не терпит, а Скорпион устраивает её своей внутренней мощью”, - отмечает Юлия Рольник.
Но и в таких отношениях есть важный нюанс. Скорпиону необходимо эмоциональное подтверждение любви, а Козерог привык выражать свои чувства сдержанно. “Если он научится читать её поступки как проявление любви, а она - мягче говорить о чувствах, союз будет очень крепким”, - добавляет астролог.
Совместимость мужчины-Козерога и женщины-Скорпиона
Такой тандем имеет все шансы стать еще более глубоким, ведь женщина-Скорпион умеет тонко чувствовать слабые места своего партнера, при этом вдохновляя его на новые достижения. В жизнь Козерога такая женщина добавляет больше эмоций, страсти и внутреннего огня.
“В свою очередь мужчина-Козерог дает ей стабильность и ощущение защищенности. Для Скорпионов это крайне важно, даже если они этого и не признают, - говорит Юлия Рольник. - Опасность возникает, если оба начинают бороться за контроль. Тогда отношения превращаются в тихую войну. Но если партнеры играют в одной команде - это союз стратегов”.
© Depositphotos.com / NeyaOМужчина обнимает женщину
© Depositphotos.com / NeyaO
Мужчина обнимает женщину
Любовная совместимость
Если между Скорпионом и Козерогом вспыхивают чувства, то их огонь разгорается не стремительно. Это не вспышка, а скорее медленное, но прочное сближение.
“Оба знака очень серьезно относятся к чувствам. Если один из них влюбился - это надолго. Предательство в таком союзе практически невозможно: оба не прощают измен. Романтика здесь проявляется не в словах, а в поступках: заботе, защите, ответственности”, - говорит Юлия Рольник.
Сексуальная совместимость
Сексуальная энергия такой пары может быть очень сильной. Скорпион вкладывает в такие отношения свою страсть и глубину, Козерог добавляет выносливость и скрытую чувственность.
“На первый взгляд Козерог может казаться холодным, но рядом со Скорпионом раскрывается полностью, - отмечает астролог. - Их интимная связь часто становится цементом отношений. Это не поверхностная страсть, а глубокая эмоционально-физическая привязанность”.
Совместимость в браке
Брак Скорпиона и Козерога может оказаться очень стабильным, ведь оба ценят в партнере надежность, верность и долгосрочные обязательства. Финансовые вопросы в таких отношениях стараются решать рационально, воспитание детей реализуют строго, но при этом - с внутренней поддержкой.
Слабое место такой пары, по словам астролога - их некоторая эмоциональная закрытость. Если партнёры не учатся говорить о своих чувствах, между ними может образоваться дистанция.
Совместимость в дружбе
Между представителями данных знаков может образоваться крепкий и надежный дружеский союз, ведь оба очень ценят преданность и постоянство. При этом им нет необходимости постоянно находиться друг с другом, видеться каждый день: зато в ситуациях, когда необходимы реальная помощь и поддержка, они всегда оказываются рядом.
“Они могут редко видеться, но при этом полностью доверять друг другу. Разговоры - глубокие, без лишней болтовни. Общие интересы часто связаны с карьерой, развитием, стратегией”, - добавляет Юлия Рольник.
© iStock.com / AntonioGuillemБеседа друзей
© iStock.com / AntonioGuillem
Беседа друзей
Совместимость в работе и бизнесе
В атмосфере рабочих коллективов, авралов и дедлайнов пара Козерог-Скорпион - одна из самых сильных деловых комбинаций.Вместе они способны достаточно эффективно двигаться к общей цели, находят общий язык в решении рабочих вопросов, очень упорны и дисциплинированны.
“Скорпион - стратег, чувствующий риски. Козерог - менеджер, умеющий доводить проекты до результата. Вместе они способны построить устойчивый бизнес. Конфликт возможен только из-за борьбы за лидерство”, - говорит Юлия Рольник.
Плюсы и минусы отношений пары Скорпион и Козерог
Даже у такого крепкого и гармоничного союза отношения далеко не всегда складываются легко и просто. Важно учитывать как общие черты, так и те различия, которые могут стать причиной конфликтов и непонимания.
✅ ПЛЮСЫ
❌ МИНУСЫ
- высокая верность;
- эмоциональная закрытость;
- стратегическое мышление;
- склонность к холодной дистанции;
- сильная сексуальная совместимость;
- борьба за контроль;
- общие жизненные цели;
- обидчивость и злопамятность
- умение преодолевать кризисы
Как укрепить отношения
Два сильных характера в рамках одной пары (будь то любовный союз или рабочий тандем) могут вызывать конфликты и споры. Преодолеть все опасные места возможно, если очень осторожно и обдуманно относиться к критике (не таить недовольство в себе, но высказывать все тактично, уважая друг друга).
Так как представителям обоих знаков присущи лидерские качества, важно не превратить отношения в бесконечное соперничество. Далеко не сразу они начинают и доверять друг другу, раскрываются перед партнером: для того, чтобы по-настоящему сблизиться, им важно научиться говорить о своих чувствах.
Известные пары Скорпион и Козерог
Ярким примером того, что между Скорпионом и Козерогом возможны длительные, плодотворные отношения, является пара Яны Рудковской (Козерог) и Евгения Плющенко (Скорпион).
Достаточно продолжительным оказался союз Кэти Перри (Скорпион) и Орландо Блума (Козерог): их отношения продлились примерно десятилетие.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПродюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко. Архивное фото