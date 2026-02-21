Рейтинг@Mail.ru
Совместимость ♋Рак и ♋Рак: любовь, брак, дружба, карьера
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 21.02.2026
https://ria.ru/astrologiya/sovmestimost-rak-rak/
Совместимость Рак и Рак: полный гороскоп отношений
Совместимость ♋Рак и ♋Рак: любовь, брак, дружба, карьера
Совместимость Рак и Рак: полный гороскоп отношений
Точный гороскоп совместимости знаков зодиака Рак и Рак, любовные и сексуальные отношения, дружба, работа для мужчин и женщин данной пары знаков.
2026-02-21T16:11:00+03:00
2026-02-21T16:11:00+03:00
гороскоп
том хэнкс
астрология
знаки зодиака
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075983305_6:0:3647:2048_1920x0_80_0_0_774eb9d359ebcc30ec557ba4f8827453.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Ирина Ряскина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061342794_0:0:403:403_100x100_80_0_0_53441b3681cd0a786577a6ea01908014.jpg
Ирина Ряскина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061342794_0:0:403:403_100x100_80_0_0_53441b3681cd0a786577a6ea01908014.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075983305_502:0:3233:2048_1920x0_80_0_0_ca6458159dc71ea84a1f8735742c2576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гороскоп, том хэнкс, астрология, знаки зодиака
гороскоп, Том Хэнкс, Астрология, знаки зодиака
Главная / Астрология

Совместимость Рак и Рак: полный гороскоп отношений

© Getty Images / da-kukСовместимость Рак и Рак
Совместимость Рак и Рак - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Getty Images / da-kuk
Совместимость Рак и Рак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Ряскина Ирина
Приглашенный эксперт
Ирина Ряскина
Астролог, финансовый и бизнес-психолог, маркетолог
Все материалы
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Совместимость знаков зодиака в паре, где сходятся Рак-мужчина и Рак-женщина, считается одной из самых глубоких в эмоциональном плане. Это водный знак, управляемый Луной, поэтому отношения строятся на чувствах, интуиции и стремлении к защищенности. Союз отличается высокой чувствительностью к настроению партнера и сильной ориентацией на дом и семью.

Общая характеристика пары

Два Рака образуют зеркальный союз, в котором партнеры отражают сильные и слабые стороны друг друга. Оба относятся к кардинальным знакам, что проявляется в стремлении управлять пространством, бытом и эмоциональной атмосферой. Астрологи отмечают, что такие пары нередко оказываются склонны к замкнутости и формированию собственной "внутренней территории", куда редко допускаются посторонние.
Влияние Луны усиливает переменчивость настроения и эмоциональную память. Пара хорошо чувствует друг друга, но также быстро накапливает обиды. Совместимость знаков Рак и Рак напрямую зависит от умения работать с эмоциями.
“Пара Рак и Рак редко строит поверхностные отношения. Здесь важнее эмоциональный контакт, чем внешние проявления любви, поэтому такие союзы часто выглядят тихими, иногда даже скучными, но на самом деле, внутренне они очень насыщены, — отмечает астролог Ирина Ряскина. — И сильные, и слабые стороны союза заключаются в его зеркальности. Все, что не проговаривается, быстро отражается в поведении партнера, усиливая как близость, так и напряжение”.
© iStock.com / Drazen ZigicПара
Пара за просмотром сериала - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© iStock.com / Drazen Zigic
Пара. Архивное фото

Совместимость мужчины-Рака и женщины-Рака

Гармония в паре строится на взаимной заботе и потребности в стабильности. Женщина чаще задает эмоциональный тон, мужчина стремится обеспечить ощущение безопасности. По мнению астрологов, девушка-Рак и мужчина-Рак быстро формируют модель "общей раковины", где каждый знает привычки и уязвимые точки партнера.
Риск союза — взаимная зависимость. При отсутствии внешних интересов пара может замыкаться друг на друге, усиливая тревожность и контроль.
“Для устойчивости этой паре особенно важно сохранять личное пространство и внешние интересы вне союза. Тогда забота не превращается в контроль, а близость остается здоровой и комфортной”, — считает астролог.

Любовная совместимость

Любовь двух Раков развивается постепенно. Быстрых вспышек здесь меньше, чем у огненных знаков, но связь формируется надолго. Их совместимость в любви основана на эмоциональном резонансе, понимании без слов и ощущении родства душ. Астрологи называют такой союз интуитивным, иногда сравнивая его с телепатией.
При этом совместимость в любовных отношениях Рака и Рака уязвима к взаимным обидам, пассивной агрессии и манипуляциям молчанием. Непроговоренные чувства могут накапливаться и разрушать доверие.
“Главная задача этой пары заключается в том, чтобы научиться говорить о своих чувствах и переживаниях вовремя. Молчание для Раков кажется безопасным, но именно оно чаще всего становится источником дистанции и будущих проблем в их паре”, — предостерегает Ирина Ряскина.

Сексуальная совместимость

Сексуальная сфера для пары тесно связана с эмоциональным состоянием. Раки ценят нежность, медленный темп и ощущение психологической близости. По наблюдениям астрологов, интимная жизнь становится насыщенной, когда между партнерами есть чувство защищенности.
Проблемы возникают в периоды конфликтов: Рак склонен закрываться, и это напрямую отражается на сексуальном контакте.
“Для Раков близость — это продолжение эмоционального диалога. Когда чувства проговорены, телесный контакт становится естественным, глубоким и ярким”, — отмечает астролог.

Совместимость в браке

Совместимость в браке двух раков считается высокой, особенно при зрелом подходе к отношениям. Для пары важен принцип "мой дом — моя крепость". Часто формируется устойчивый семейный уклад с традициями, совместными ритуалами и акцентом на воспитании детей.
Астрологи отмечают склонность к накопительству и сентиментальности: вещи и воспоминания имеют особую ценность. Конфликты в браке чаще связаны не с внешними обстоятельствами, а с эмоциональными перепадами и ролью "жертвы" в спорных ситуациях.
© РИА Новости / Лев Устинов | Перейти в медиабанкМолодожены во Дворце бракосочетания
Молодожены во Дворце бракосочетания - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Лев Устинов
Перейти в медиабанк
Молодожены во Дворце бракосочетания
“В браке двум Ракам особенно важно не застревать в прошлом. Умение отпускать обиды и не жить старыми эмоциями делает союз более легким и живым”, — советует Ирина Ряскина.

Совместимость в дружбе

Дружба Рака и Рака строится на доверии и умении хранить тайны. Такие отношения редко бывают поверхностными. Партнеры готовы поддерживать друг друга в сложных ситуациях и не требуют постоянного внешнего подтверждения связи.
Минус — ограниченный круг общения. Два Рака могут избегать новых знакомств, предпочитая привычную эмоциональную среду.

Совместимость в работе и бизнесе

В работе совместимость представителей одного знака проявляется в сферах, где важны забота, сервис и долгосрочные проекты: семейный бизнес, образование, социальные услуги, недвижимость. Оба ориентированы на стабильность, но могут избегать рисков.
Астрологи предупреждают о проблемах с принятием решений: эмоциональный фон и обидчивость иногда мешают деловому диалогу. Для успеха важно четко разграничивать ответственность и избегать манипуляций через молчание.
“Для успешного партнерства двум Ракам важно четко разделять рабочие и личные эмоции, — уверена астролог. — В бизнесе ясные договоренности помогают избежать недосказанности и вытекающих из нее проблем”.

✅ ПЛЮСЫ

❌ МИНУСЫ

Глубокая эмоциональная связь

Взаимные обиды

Интуитивное понимание

Капризность

Верность и преданность

Перепады настроения

Ориентация на семью

Гиперопека

Уютное гнездышко

Пассивная агрессия

Как укрепить отношения

Астрологи рекомендуют паре Рак и Рак регулярно обсуждать чувства и ожидания, не накапливая недовольство. Важно снижать замкнутость на партнере и поддерживать личные интересы. Полезны четкие бытовые договоренности и эмоциональная гигиена — умение отделять настроение от реальных проблем.

Известные пары Рак и Рак

Профессиональные астрологи отмечают, что супружеские союзы Рак и Рак среди публичных людей встречаются редко. Причина — ориентация представителей знака на закрытый образ жизни, а также нежелание выносить личные отношения в публичное пространство. Многие пары, где оба партнера Раки, остаются вне внимания СМИ или не связаны с шоу-бизнесом.
Том Хэнкс — 9 июля (Рак)
Рита Уилсон — 26 июля (Рак)
Брак с 1988 года
© AP Photo / Evan Agostini/InvisionАктер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон
Актер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
Актер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон. Архивное фото
Один из самых известных и устойчивых союзов в Голливуде. Астрологи часто приводят эту пару как пример гармоничного "зеркального союза" Рак и Рак. В публичных интервью оба неоднократно подчеркивали ценность семьи, эмоциональной поддержки и личной приватности, что полностью соответствует характеристикам водного знака и влиянию Луны.
 
Астрология и гороскопыгороскопТом ХэнксАстрологиязнаки зодиака
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала