Совместимость Овен и Лев: полный гороскоп отношений

Овен и Лев — пара, в которой сразу чувствуется жара. Оба знака огненные, любят жить "на полную громкость", не боятся ответственности, инициативы и публичности. Совместимость знаков зодиака в любви, дружбе, бизнесе, как выстраивают отношения Лев-мужчина и Овен-женщина, Лев-женщина и Овен-мужчина, полная характеристика и советы астролога — в материале РИА Новости.

Общая характеристика пары

Овен и Лев быстро замечают друг друга в любой компании: двойной огонь, они словно подсвечены прожектором, а их энергия притягивает. Вместе они могут многого добиться: это союз людей действия, способных работать, рисковать, вести за собой и поднимать общий уровень жизни. Но рядом с силой всегда идет испытание характеров.

Астролог Юлия Рольник отметила главные темы этого союза:

Лидерство . Каждый хочет быть первым, и если роли не обсуждены, начинается вечное перетягивание каната.

. Каждый хочет быть первым, и если роли не обсуждены, начинается вечное перетягивание каната. Гордость . И Овен, и Лев болезненно реагируют на неуважение, особенно при свидетелях.

. И Овен, и Лев болезненно реагируют на неуважение, особенно при свидетелях. Темперамент. Овен вспыхивает и остывает быстро, Лев горит долго и не готов терпеть грубость и хаос.

"При зрелом подходе это союз двух равных партнеров, которые не подавляют друг друга, а усиливают. При незрелом — нескончаемый сериал из ссор, примирений и драм", — поясняет эксперт.

Совместимость мужчины-Овна и женщины-Льва

Мужчина-Овен действует по принципу: "увидел — захотел — завоевал". Он быстро влюбляется, не боится проявлять симпатию, легко идет на риск и обожает ощущать, что жизнь кипит.

Женщина-Лев — яркая, заметная, с чувством собственного достоинства. Ей нужно не просто внимание, а уважение, восхищение и ощущение, что рядом с ней мужчина не "для галочки", а настоящий партнер и защитник.

Их притяжение часто возникает с первого взгляда. Он впечатлен ее стилем, харизмой, манерами. Она видит в нем смелость, честность и огонь в глазах.

Где возникают сложности:

Резкость Овна может задевать ее гордость. Фраза, сказанная на эмоциях, для него забудется через час, а для нее останется занозой.

Ей важно, чтобы он не обесценивал ее достижения и не шутил на тему ее амбиций или внешности.

Если мужчина-Овен начинает воспринимать спутницу как "само собой разумеющееся", женщина-Лев быстро отдаляется.

Что помогает союзу:

Честные похвалы и признание заслуг друг друга.

Договоренность: в чем он главный (сфера решений, где нужен быстрый рывок), а в чем она (организация, стиль жизни, атмосфера дома).

Общие цели — путешествия, проекты, бизнес, обучение.

Совместимость мужчины-Льва и женщины-Овна

Мужчина-Лев любит ощущать, что вокруг него — его "королевство": дом, семья, дело, люди, на которых он опирается и которыми гордится.

Женщина-Овен не из тех, кто тихо сидит на троне рядом. Ей нужна свобода, движение, собственные победы. Она прямолинейна, иногда резка, но искренна и верна, если чувствует уважение и простор для действий.

Величественный Лев и дерзкая Овен — их союз строится на взаимном восхищении: он гордится ее дерзостью и самостоятельностью, а она чувствует его силу, защиту и щедрость.

Зоны риска:

Мужчина-Лев может пытаться укротить ее, ожидая большей покорности и сдержанности, чем она способна дать.

Женщина-Овен не терпит постоянного контроля и намеков на то, что ее мнение менее значимо.

Если он ревнив и склонен к драме, а она не поклоняется ему, часто и подолгу занята собственными проектами, то возможны серьезные конфликты на почве доверия.

Оптимальный формат:

Он — надежный центр и опора, который поддерживает ее начинания, не превращая отношения в иерархию "я главный — ты слушайся".

Она — партнер, который дает их союзу свежий импульс, не разрушая его чувство достоинства публичной критикой или соревнованием кто успешнее.

Любовная совместимость

В любви Овен и Лев — это две большие волны, идущие навстречу друг другу. Их чувства редко развиваются медленно — здесь все быстро: интерес, сближение, признания, планы.

Плюсы:

искренность: оба говорят прямо, что чувствуют;

умение поддержать партнера, когда он идет на риск;

общая потребность в ярких событиях, праздниках, поездках, новых впечатлениях;

отсутствие равнодушия: в этом союзе лучше ссорятся, чем молча копят недовольство.

Минусы:

склонность все выяснять здесь и сейчас, иногда на повышенных тонах;

обостренная ревность — особенно, если кому-то начинает казаться, что партнер слишком много внимания отдает другим;

борьба, кто более важен и кому сейчас "должны" больше.

"Чтобы любовь не превратилась в бесконечный шторм, паре важно научиться откладывать выяснение отношений, если кто-то из них на пределе сил: сначала выдохнуть, потом обсуждать", — советует астролог.

Сексуальная совместимость

Интимная жизнь — одна из сильнейших сторон этой пары. Оба темпераментны, не стесняются желаний и инициативы, любят игру, флирт, эксперимент.

Овен добавляет спонтанность и огонь, Лев — чувственность, театральность, умение сделать даже обычный вечер особенным. Оба хотят чувствовать себя желанными, красивыми и значимыми.

Важно только, чтобы секс не превращался в арену для самолюбия: кто чаще отказывает, кто больше старается и т.д. Когда в этой сфере звучит искренний интерес к партнеру, их физическая связь заряжает весь союз.

Совместимость в браке

Брак Овна и Льва обычно мало похож на тихую семейную повесть. Это история с событиями: переезды, новые проекты, дети с активным характером, постоянный круг друзей и родственников, которым у них есть что рассказать.

Сильные стороны брака:

оба не боятся трудностей и готовы действовать;

вместе они способны поднять уровень жизни, если учатся разумно обращаться с деньгами;

в кризисах каждый умеет мобилизоваться и поддержать другого не жалостью, а верой: "мы справимся".

Проблемные зоны:

финансы. Оба любят тратить: Овен — на инициативы и импульсивные покупки, Лев — на статус, дом, подарки. Нужны четкие договоренности о бюджете;

домашние роли. Если каждый считает, что делает больше, а другой не ценит, начинаются взаимные претензии;

публичные конфликты. Ссоры на людях для этой пары особенно болезненны — задето чувство достоинства.

Астролог поясняет, что для благополучных отношений в семье стоит разделить ответственность: один ведет стратегию заработка и инвестиций, а второй — отвечает за долгосрочную стабильность и качество жизни семьи.

Совместимость в дружбе

В дружбе Овен и Лев быстро находят общий язык. Их объединяют:

чувство юмора и любовь к жизни;

интерес к активному отдыху, событиям, движению;

неравнодушие к несправедливости — оба готовы защищать друг друга.

Юлия Рольник отмечает, что часто дружба становится стартом для романа. Но даже если это просто друзья, это теплые, лояльные отношения, при условии, что они не соревнуются бесконечно, у кого жизнь ярче и достижения крупнее.

Совместимость в работе и бизнесе

В деловой сфере эта пара может невероятно многого достигать, если распределены роли.

Овен — старт, идеи, риск, быстрые решения, умение пробить стену.

Лев — стратегия, представительство, переговоры, имидж, мотивация команды.

Подходящие сферы:

предпринимательство, стартапы, проекты, где нужно много энергии и харизмы;

сфера развлечений, мероприятий, спорта, шоу-бизнеса;

любые направления, где важен личный бренд и публичность.

Опасность — конфликт двух начальников. Если оба претендуют на одну и ту же роль "главного", сотрудничество трещит. Лучший вариант — договоренность о зоне влияния каждого и уважение границ.

Плюсы и минусы отношений пары Овен и Лев

✅ ПЛЮСЫ ❌ МИНУСЫ Гармония огненных стихий: Два огня создают мощное пламя — взаимное усиление энергии, страсти и жизненной силы Выжженная земля: Два огня могут сжечь всё вокруг — конфликты разрушительны, нет того, кто остудит пыл Взаимное восхищение: Овен восхищается величием Льва, Лев — смелостью Овна, постоянная подпитка эго друг друга Борьба за главную роль: Оба хотят быть звездой и центром внимания — постоянное соперничество за лидерство Страсть и сексуальность: Невероятная химия в постели — оба темпераментны, энергичны, экспериментальны, либидо зашкаливает Эгоизм в сексе: Каждый хочет получать внимание, а не отдавать — борьба за доминирование даже в постели Щедрость и великодушие: Лев одаривает роскошью и комплиментами, Овен дарит приключения и защиту — королевская жизнь Расточительность: Оба транжиры и любят роскошь — финансовый крах из-за неумения экономить и планировать Амбициозность: Вместе достигают невероятных высот — оба целеустремлены, не боятся рисковать, поддерживают амбиции партнера Конкуренция вместо партнерства: Успех одного вызывает ревность другого — вместо радости за партнера возникает зависть Социальная активность: Яркая харизматичная пара — центр внимания на любом мероприятии, популярны, обожаемы окружением Зависимость от внимания: Без публики и восхищения отношения тускнеют — нужны постоянные зрители их любви Оптимизм и позитив: Оба жизнерадостны, верят в лучшее, не зацикливаются на неудачах — вдохновляют друг друга на свершения Игнорирование проблем: Оба избегают "скучных" тем (финансы, быт, обязательства) — проблемы накапливаются Верность и преданность: Когда влюблены — абсолютно преданы, защищают честь партнера, гордятся друг другом Гордыня разрушает: Никто не хочет признавать ошибки и просить прощения первым — конфликты затягиваются на месяцы Творческий союз: Вместе создают шедевры — Овен генерирует идеи, Лев их облагораживает и презентует миру Столкновение творческих эго: Оба считают свое видение единственно верным — творческие конфликты переходят в личные Яркая жизнь: Никогда не скучно — постоянные события, драма, страсть, приключения, фейерверк эмоций Эмоциональное выгорание: Постоянное напряжение и драмы истощают — нет спокойствия и стабильности, отношения как американские горки

Как укрепить отношения

Для укрепления отношений в парах Овна и Льва Юлия Рольник советует:

Договориться о правилах. Кто за что отвечает, как принимаются важные решения, как обсуждаются деньги.

Соблюдать уважение при любых эмоциях. Можно спорить, но нельзя унижать — особенно при других.

Учиться паузам. Овну — не действовать и не говорить в момент максимальной злости, Льву — не раздувать драму из каждого напряжения.

Иметь совместную цель. Проект, мечта, долгосрочный план, к которому они идут вдвоем.

"Тогда союз Овна и Льва перестает быть просто горячим романом и становится сильным, мощным партнерством двух лидеров, которые не гасят огонь друг друга, а помогают ему гореть ровно и долго", — говорит астролог.

Известные пары Овен и Лев

Роб Макэлхенни (Овен, 14 апреля) и Кейтлин Олсон (Лев, 18 августа) — партнеры по сериалу "В Филадельфии всегда солнечно", поженились в 2008 году.

Аджай Девган (Овен, 2 апреля) и Каджол (Лев, 5 августа) — одна из самых известных пар Болливуда, женаты с 1999 года.

Бен Аффлек (Лев, 15 августа) и Дженнифер Гарнер (Овен, 17 апреля) — были женаты с 2005 по 2018 год. Часто фигурируют как классический пример яркого, но непростого союза Овен + Лев.

Дженнифер Лопес (Лев, 24 июля) и Каспер Смарт (Овен, 6 апреля) — роман с 2011 по 2016 год, "огненная" пара.