Совместимость Овен и Козерог: полный гороскоп отношений

Совместимость таких знаков зодиака как огненный знак Овна и земной знак Козерога — тема интересная и неоднозначная. Смогут ли построить отношения Овен-мужчина и Козерог-женщина или гораздо больше шансов на успешный тандем у мужчины-Козерога и женщины-Овна? Все о совместимости этих знаков в различных сферах — в материале РИА Новости.

Общая характеристика пары

Овен и Козерог — это не только союз, в котором сходятся две сильные личности. Это столкновений двух стихий — Земли и Огня. А потому между ними никогда не будет простых отношений, хотя потенциал у данной пары определенно есть.

“Овен — это первопроходец, инстинктивный лидер и человек импульса. Он живет настоящим и не привык ждать или прятать свои эмоции. В свою очередь Козерог — архитектор и стратег, состоящий из планов и внутренней дисциплины. К любви он движется вовсе не по наитию, а по убеждению. Овна подкупает основательность Козерога: он чувствует рядом человека, который не предаст. А Козерога привлекает сила воли и энергия Овна, которых так не хватает в мире, полном сомнений. Но и различия очень быстро становятся очевидны: один любит спонтанность, другой предпочитает контроль. Один действует сразу, другой строит расчет”, — говорит астролог Юлия Рольник.

Подобные отношения точно не для слабых, и вместе Овен с Козерогом останутся лишь при условии, что перестанут соперничать за лидерство и начнут вместе строить общее будущее.

Совместимость мужчины-Овна и женщины-Козерога

Бесстрашный и стремительный мужчина-Овен способен зарядить своей энергией все пространство, едва переступив порог помещения. А вот женщина-Козерог столь же быстро просчитывает перспективы новых отношений, ведь выбирать она привыкла не глазами, а внутренним чутьем.

“С самого начала их тянет друг к другу, ведь каждый чувствует: перед ним сильная личность. Его напор и честность вызывают у нее интерес, а ее сдержанность и статусность задевают любопытство Овна. Другими словами, Овен бросает вызов — Козерог медленно разворачивается навстречу”, — говорит Юлия Рольник.

Проблемы могут начаться, когда рассчитывающий на быструю ответную реакцию Овен не получит желаемого, ведь Козерог продолжит взвешивать все “за” и “против”. Пока он живет здесь и сейчас, она выстраивает отношения как надежный дом — на века.

Для построение успешных отношений мужчина-Овен должен научиться уважать границы и амбиции партнерши, а женщина-Козерог — ценить порыв возлюбленного и не гасить его пыл и идеи уже на старте. Стоит лишь научиться быть не соперниками, а союзниками — и результат может превзойти все ожидания.

Совместимость мужчины-Козерога и женщины-Овна

Мужчина-Козерог — воплощение стабильности: ему чужда суета, нужны четкие цели и понятные правила, а отношения для него подобны инвестициям с долгим сроком окупаемости. Женщина-Овен — его полная противоположность: быстро вспыхивает идеей, влюбляется буквально на лету, не ждет ни от кого разрешения и действует, как хочет. В мужчине-Козероге такая женщина видит крепость, стабильность, которой в ее жизни зачастую так не хватает. А Козерог находит в ней столь же недостающий ему импульс, чтобы сделать первый шаг.

“Вместе им поначалу непросто: Козерог может показаться чересчур сухим, а Овен — слишком импульсивной. Он ценит традиции — она меняет планы едва ли не по пути. Но если между ними возникнет доверие, они смогут научить друг друга главному: он — как не потеряться в хаосе, она — как не застрять в рутине”, — отмечает Юлия Рольник.

В подобном союзе мужчина-Козерог уже не молчаливый наблюдатель, а женщина-Овен — не хаотичный ураган. Из них получается прекрасная, где сила и страсть не вступают в противоречие друг с другом, а помогают создать такое пространство, в котором хочется остаться. Главное — научиться говорить на одном языке.

Любовная совместимость

Может показаться, что в любви Овны и Козероги — словно представители совершенно разных миров. У страстных Овнов чувства вспыхивают практически мгновенно, они не боятся в них признаться и предпочитают действовать, а не рассуждать. Козероги совсем не такие: они идут к своей любви осторожно и вдумчиво, ведь им нужна не просто красивая история, а настоящее и прочное чувство.

“Да, на старте они могут не понять друг друга. Козерог может показаться Овну холодным и закрытым, не проявляющим эмоций. А для Козерога Овен слишком порывист и непредсказуем, к тому же не умеет “держать дистанцию”. Но стоит только дать себе время — и эти различия станут ресурсом, а не конфликтом. Овен принесет в отношения спонтанность, романтику и азарт, напомнив Козерогу, что чувства — не только долг, но и праздник. Козерог подарит отношениям устойчивость и реальную заботу, которая проявляется не только на словах, но и на деле. Ведь когда Козерог по-настоящему влюблен — это надолго, а может, и навсегда”, — говорит астролог.

Конечно, столь разным личностям в отношениях придется многому научиться: например, Овну — терпению, а Козерогу — теплоте. Но со временем из такой пары может вырасти союз, наполненный сильными и зрелыми чувствами, основанный на уважении и надежности.

Сексуальная совместимость

В интимной сфере у Овна и Козерога есть свой стиль и ожидания: страстный и нетерпеливый Овен не боится пробовать новое, более сдержанный Козерог не распаляется мгновенно, но если доверяет партнеру, то отдается ему целиком. Между ними нередко возникает притяжение, которому сложно противостоять. И если оба партнера готовы изучать друг друга, а не требовать, чтобы все было “по-моему” — это напряжение может перерасти в огненную связь.

“На первых порах они могут "не попасть в такт": Овен — слишком быстрый, Козерог — слишком закрытый. Но если они не торопят события и позволяют телу говорить за сердце, сексуальная совместимость пары становится одной из самых насыщенных и мощных в зодиаке. Козерог удивляет: под его внешней холодностью скрывается сильная чувственность и способность к глубокому физическому союзу. Он умеет раскрыться, но только с тем, кто внушает доверие”, — говорит Юлия Рольник.

Главный секрет успеха — терпение и уважение к личному пространству. Тут не нужна спешка, куда важнее научиться говорить обо всем честно.

Совместимость в браке

Семейный союз Овна и Козерога — это партнерство двух взрослых людей, которые умеют принимать важные решения и брать ответственность за будущее. Овен приносит в брак энергию перемен, часто выступает инициатором различных путешествий и новых проектов, оперативно решает бытовые вопросы. Козерогу больше подходит роль опоры, он следит за бюджетом и рутинными процессами, ведь его мир должен быть надежным и не зависеть от случая.

“Такой союз отлично работает, когда у пары есть общая долгосрочная цель, например, покупка дома, развитие бизнеса или рождение ребенка. В этом случае каждый знает, ради чего старается. Но брак не будет легким, если Овен станет жить в своем темпе и забудет о партнере, а Козерог начнет диктовать свои правила, не считаясь с желаниями другого. В такой обстановке в доме исчезнут тепло, легкость и эмоциональный контакт”, — предупреждает астролог.

Актуальна для данного союза и проблема эмоциональной изоляции, ведь и Козерог, и Овен склонны замыкаться в себе и молчать о том, что причиняет им боль. Тем важнее поддерживать регулярный эмоциональный контакт: завтракать вместе, выбираться на прогулку или устраивать свидания, чтобы отвлечься от бытовых вопросов и других дел. И не забывать благодарить партнера за труд и заботу.

Совместимость в дружбе

Вряд ли у Козерога и Овна получится стать друзьями моментально. Прямого и открытого Овна часто тянет к сильным и уверенным в себе людям, а в Козероге эта внутренняя сила есть. Однако он очень сдержан в проявлении своих чувств и будет долго присматриваться, ведь в его понимании настоящая дружба требует времени, а доверие строится на совместном опыте.

“В дружбе эти знаки хорошо дополняют друг друга. Овен подталкивает Козерога к новым идеям и переменам (даже если тот и сопротивляется), Козерог помогает Овну не распыляться и доводить начатое до конца. В такой дружбе мало слов, но много настоящей поддержки. Главное — четкие границы и взаимное уважение”, — рассказывает Юлия Рольник.

Овна и Козерога сближают общее чувство ответственности, уважение к силе и самостоятельности, стремление расти и умение не предавать. а вот разница в проявлении эмоций, привычка конкурировать друг с другом и упрямство могут стать помехой.

Совместимость в работе и бизнесе

Встретившись в одном коллективе, Овен и Козерог способны составить мощную команду, особенно в том случае, если сумеют грамотно распределить роли. Ведь по натуре они оба — лидеры, и если нет четкой договоренности о разделении сфер ответственности — конфликт неминуем.

“Овен — прирожденный инициатор, человек первого шага, который не боится рисковать и действует быстро, заражая своим энтузиазмом окружающих. Козерог — системный игрок, который работает на результат на длительной дистанции, не поддается панике и умеет видеть возможные риски. Их сильнейшая зона — стартапы, стратегические проекты, масштабные запуски, где нужны смелость и расчет одновременно”, — отмечает эксперт.

Нужно быть готовым к тому, что “медлительность” Козерога порой будет раздражать Овна, а первый в свою очередь — приходить в ужас от царящего у коллеги хаоса. Все это может привести с очень жарким спорам.

Тандем Овен и Козерог способен прекрасно показать себя в тех направлениях бизнеса, которые связаны с недвижимостью и инвестициями, в управлении брендами и стартапах, в ряде общественных инициатив и других направлениях. Вместе они умеют выигрывать, если, конечно, сумеют договориться.

Плюсы и минусы отношений пары Овен и Козерог

✅ ПЛЮСЫ ❌ МИНУСЫ Дополняют друг друга по характеру: Овен — инициатор, Козерог — организатор. Разный темп жизни. Пока Овен торопится и действует сгоряча, Козерог предпочитает все тщательно обдумать и спланировать. Амбициозность. Они способны покорить даже самые крутые вершины, ведь оба нацелены на рост и достижение целей. Борьба за лидерство. И Овен, и Козерог хотят быть главными в отношениях, так что важно научиться договариваться. В период кризисов проявляют удивительную выносливость. Ни Овен, ни Козерог не склонны сдаваться (так, если решили быть вместе — будут бороться за отношения до конца). Эмоциональная несовместимость. Козерог может показаться внешне слишком холодным, в то время как Овен — слишком резким. Финансовая стабильность. Козерог умеет планировать и копить, Овен — находить возможности и зарабатывать. На почве денег также могут возникать споры. Умеющий зарабатывать Овен и тратит деньги очень легко, в то время как Козерог экономен и осторожен. Чувство ответственности: свои отношения обе стороны воспринимают серьёзно и уважают взаимные договоренности. У Козерога есть склонность “воспитывать” партнера, а Овен весьма бурно реагирует на критику и замечания.

Как укрепить отношения

Чтобы укрепить свои отношения, Овнам и Козерогам важно научиться:

Договариваться о правилах игры и распределении ролей. Если каждый знает, за какую сферу отвечает, риск конфликтов на данной почве снижается.

Если каждый знает, за какую сферу отвечает, риск конфликтов на данной почве снижается. Синхронизировать ритмы. Для этого Овну порой придется притормаживать, а Козерогу, наоборот, набирать скорость.

Для этого Овну порой придется притормаживать, а Козерогу, наоборот, набирать скорость. Выделять время, чтобы побыть вдвоем. Хотя бы раз в неделю проводить время вместе, отвлекаясь от дел и прочих обязанностей. Это возвращает тепло в отношения.

Хотя бы раз в неделю проводить время вместе, отвлекаясь от дел и прочих обязанностей. Это возвращает тепло в отношения. Составлять финансовый план . Общий бюджет может стать одним из камней преткновения, а потому важно открыто обсудить эти вопросы и прийти к устраивающему всех решению.

. Общий бюджет может стать одним из камней преткновения, а потому важно открыто обсудить эти вопросы и прийти к устраивающему всех решению. Благодарить друг друга . Не забывайте отмечать усилия друг друга, ведь Козерогу это важно как признание, а Овну — как поддержка.

. Не забывайте отмечать усилия друг друга, ведь Козерогу это важно как признание, а Овну — как поддержка. Ставить общие цели . Построить дом, посадить дерево — это может быть все, что угодно, главное — оно должно давать ощущение, что пара вместе ради чего-то большего.

. Построить дом, посадить дерево — это может быть все, что угодно, главное — оно должно давать ощущение, что пара вместе ради чего-то большего. Чувству юмора. Иногда над конфликтом проще посмеяться, чем пытаться его победить. Это разряжает обстановку и сближает.

Известные пары Овен и Козерог

“Совместимость Овна и Козерога — не самая простая, но одна из самых перспективных. Их соединяют не столько эмоции, сколько сила, целеустремленность и умение доводить начатое до конца. Это пара, которая вместе может построить не только дом, но и империю, если оба выберут быть союзниками, а не соперниками”, — говорит Юлия Рольник.

Среди известных представителей данного союза:

Орландо Блум (Козерог) и Миранда Керр (Овен) встретились в 2007 году, но, несмотря на многолетние отношения и общего ребенка, развелись в 2013-м.

Алек Болдуин (Овен) и Хилария Болдуин (Козерог) — одна из самых обсуждаемых голливудских пар. Они поженились в 2012 году и воспитывают семерых детей.