Совместимость Овен и Близнецы: полный гороскоп отношений

Совместимость знаков зодиака Овен и Близнецы — взрывной коктейль энергии, азарта и непредсказуемости. Когда огненный знак встречает воздушный, рождается союз двух непосед, которым скучно сидеть на месте. Выясняем, почему отношения в таких парах никогда не бывают скучными, как укрепить союз и насколько совместимы эти знаки зодиака — в материале РИА Новости.

Общая характеристика пары

Пара Овен и Близнецы — союз, который всегда находится в движении, партнеры поддерживают идеи друг друга. Несмотря на разность стихий (Овен — огонь, Близнецы — воздух), их отношения могут быть долговечными и крепкими.

В этом союзе много энергии, энтузиазма, жажды жизни, творческих и активных проявлений. Овен быстро ставит цели, видит горизонты, а Близнецы с легкостью отзываются на все порывы партнера и с радостью готовы исследовать мир вокруг. Эти знаки зодиака создают внутреннюю атмосферу новаторства в паре, они не боятся быть первопроходцами в исследовании своих чувств, отношений, достижении благ цивилизации. Им никогда не бывает скучно вместе, они готовы к сумасшедшим поступкам, риску и эмоциям, которые не доступны для других пар.

Близнецы — интеллектуальный центр, Овен — человек-действия, что создает нужный баланс. Представитель огненного знака всегда по достоинству оценит чувство юмора, смекалку и открытость Близнецов ко всему новому. Человек воздушной стихии будет рад компании активного и целеустремленного партнера, но может устать от желания заполнить собой все его свободное пространства, ревности и упрямства. Но при совместной работе и договоренности о свободе в отношениях пара Овен и Близнецы не расстанутся никогда.

Совместимость мужчины-Овна и женщины-Близнецы

Мужчина-Овен и женщина-Близнецы — частая пара зодиакального круга, имеющая высокую совместимость как в любовных, так и в дружеских отношениях. Марсианская напористость и бескомпромиссность Овна обезоруживает и обескураживает, он готов завоевывать, а внешняя недоступность женщины-Близнеца и эмоциональная прохлада, которой она умеет окатить его пылкий нрав только разжигает огонь страсти и желание добиться ее во что бы то ни стало.

В этой паре мужчина всегда локомотив, всегда двигатель, именно он определяет вектор развития. Он первым проявляет романтический порыв, пытается придумать нечто новое, что завоюет внимание женщины-Близнецы и создаст нужное интеллектуальное влечение.

"Патриархат господствует здесь максимально, но только потому что женщина умеет и готова проявлять гибкость. Именно женщина в этой паре дает энергию своему мужчине на свершение всех подвигов, именно она готова следовать за ним, как за дуновением ветра, в какую бы сторону он ее ни увлек", — комментирует астролог и литотерапевт Анна Ширяева.

Совместимость мужчины-Близнецы и женщины-Овна

Союз мужчины-Близнецы и женщины-Овна может показаться на первый взгляд нестандартным, ведь в большинстве случаев бразды правления в паре берет на себя огненная женщина. Воздушный мужчина генерирует идеи, проявляет гибкость в любых вопросах и действиях, когда его дама способна свернуть горы, пойти напролом к цели и при этом создать нужную атмосферу для своего непоседливого мужчины.

Он может впечатлить свою даму сердца незаурядными знаниями, широким кругозором и эрудицией, покорить чувством юмора и не давать скучать ни минуты. А она легко возьмет в оборот этого интеллектуала. Пока он грызет очередной гранит науки, активная женщина-Овен уже знакомит его со всеми подругами и семьей, выбирает совместное жилье и назначает дату бракосочетания. Это и хорошо, ведь мечтатель порой может забывать о насущных вопросах и женщина становится ему не просто идеальным тылом, но и принимает важные решения в моменты сомнений и бесконечных доводов с мужской стороны. В такой паре царит матриархат, но в самом лучшем смысле слова, где женщина — хранительница очага и главный соратник своего мужчины-исследователя.

Любовная совместимость

Чувства этой пары очень пылкие: встречаются две стихии огонь и воздух, они разжигают друг друга, дополняют, находят друг в друге лучшие качества и получают от этого удовольствие. Ведущим в паре в любом случае будет Овен, которому придется запастись терпением, чтобы влюбить в себя легкомысленного и динамичного партнера-Близнецы.

"Овен готов к ярким и активным жестам и поступкам. Если этот знак принимает решение завоевать кого-то, партнеру остается только сдаться в объятия страсти. Близнецы любят ушами – им важны комплименты, внимание к их персоне, цитаты великих и серенады под окном, а потом вместе посмотреть на звезды и порассуждать о судьбе вселенной", — дополняет Анна Ширяева.

В плюсе в этой паре царит легкость в общении, они способны поддерживать необходимую искру чувств, всегда найдут повод для веселья и поддержат друг друга. Для них характерны спонтанные свидания и поездки, резкое изменение решений и флирт.

Сексуальная совместимость

Между Овном и Близнецом всегда возникает сексуальное притяжение. Они оба способны оценить по достоинству изобретательность, выносливость и необычный подход сексу. Для воздушного партнера важна интеллектуальная стимуляция, слова, игра, перевоплощение в разные образы и роли. Огненный Овен погружается в страсть с головой, он нацелен на быстрый результат. Поэтому часто стремление Близнеца разогреться с помощью игривости и загадочности может раздражать Овна. Но если он готов ввязаться в эти грани сексуальности, то наслаждение будет незабываемым.

Совместимость в браке

Брак Близнецов и Овна не может быть скучным. Часто они узаконивают отношения, когда достигают согласия в вопросах свободы в браке, предоставления личного пространства, распределении ролей и доверия в семье.

"В браке Близнецы ведут бюджет, а Овен решает куда все тратить. В чем они безусловно согласны — в жажде странствий и путешествий. Что может вызвать противоречие, так это воспитание детей. Овен с легкостью применит метод кнута и пряника, а вот Близнецы склонны поговорить, выслушать ребенка, объяснить: что, зачем, куда и почему", — дополняет астролог.

Супружеская неверность может подкрасться к любому из партнеров в этом браке. На Овна может напасть животное желание, а Близнецы могут легко играть две роли одновременно: идеальный семьянин и коварный соблазнитель. Но если в браке им достаточно достигаторства и эмоций, налево никто из них не смотрит.

Совместимость в дружбе

Овну и Близнецам никогда не бывает скучно вместе. Поэтому из товарищей они быстро становятся лучшими друзьями. Они всегда найдут чем заняться, над чем посмеяться, куда пойти и что сказать друг другу. Овен за словом в карман не полезет, у Близнецов наготове всегда ворох историй и шуток.

Друг-Овен готов следовать за идеями друга, а Близнецы восхищаются, энергией и позитивом товарища. Именно эта парочка отличалась в школе самыми яркими проделками, а во взрослой жизни вместе отправляется в походы в неведомые земли, покорять горизонт и узнавать про новые места. Подружившись в детстве, они не смогут расстаться никогда. Даже если в общении был перерыв, длившийся десятилетие.

Совместимость в работе и бизнесе

Коллеги Овен и Близнецы — та самая смешливая пара, где один подталкивает другого к завершению того или иного проекта. В бизнесе деловые отношения Овна и Близнецов всегда переполнены новыми стартапами, которые стремительно переходят к реализации.

Лидерские качества Овна неоспоримы, он зажигает своей харизмой, дает направление развития, смело принимает решения и ведет за собой, но именно Близнецы способны анализировать, делать выводы, просчитывать тактику и видеть горизонты стратегии. Приоритет Овна в силе, в том, что он не боится, а движется напролом всем ветрам назло. Достоинство Близнецов в научном подходе, который основывается на фактах и статистике, они умеют ждать нужного момента и подстраиваются под ситуацию. Они отлично сработаются в сфере медиа и коммуникации, маркетинге и продажах, благодаря своему креативному сотрудничеству.

"Поделить пальму первенства может быть не просто, но если эти знаки зодиака объединяют свои стремления к одной цели, то результат может превзойти все ожидания", — отмечает Анна Ширяева.

Плюсы и минусы отношений пары Овен и Близнецы

Напряжение в паре происходит, когда Овен так увлечен своей идеей и ее воплощением в жизнь, что хочет не слушать доводы, просьбы желания и потребности Близнецов.

Овен – искренний, временами наивный и совершенно нетерпеливый. Близнецы сложные, тонкие натуры, временами хрупкие, временами ветреные. Им может быть некомфортно от прямолинейности и напора Овна, нужен эстетический флер, время принять решение, побыть в том или ином образе, сыграть роль. Для Овна это совершенно непонятно, ведь он прекрасен таким, как создала природа и это не обсуждается.

Но когда, Близнецы готовы поддержать порыв, когда раздувают огненную силу Овна, следуют за его призывами, тогда вместе могут и горы свернуть.

Плюсы Минусы Мгновенное притяжение: Овен и Близнецы сразу находят общий язык и могут создать крепкий тандем с первой встречи Непредсказуемость союза: один из самых непредсказуемых союзов — если не преодолеют разногласия, способны нанести друг другу глубокие раны Интеллектуальное единство: оба интеллектуалы, всегда находят общий язык, обсуждают идеи — Близнецы предлагают решения, Овен воплощает их в действие Быстрое разочарование: если Овен разочаруется в партнере — уйдет к новым берегам, союз разрушают вспышки ярости и легкомысленность Равноправие: Союз основан на сотрудничестве и равенстве — один дополняет другого самым лучшим образом, играют на равных Риск поверхностности в отношениях: Близнецы не всегда до конца могут быть честными, а Овен — признаться, что ошибся в собственном партнере Отличная сексуальная химия: Близнецы предлагают попробовать что-нибудь новое в постели, Овны быстро исполняют желания партнера — яркая интимная жизнь с экспериментами Недостаток концентрации: Овну всегда придется быть лидером и смириться с изменчивостью и ветреным характером Близнецов Схожесть темпераментов: обоюдная энергичность, жизнерадостность, желание найти компромисс делает отношения крепче Недопонимание в сексе: Овен может быть слишком напористым для Близнеца. Кроме того, его может раздражать медлительность воздушного партнера, который предпочитает интеллектуальные игры, а не быстрое физическое соединение

Как укрепить отношения

Советы астролога Анны Ширяевой:

Этой паре всегда нужно новое: Овну завоевания, Близнецам информация. Совместные поездки, изучение новых маршрутов, традиций, преодоление испытаний укрепит союз. Овен в отношениях всегда должен быть рулевым и волевым, а Близнецы штурманом и аналитиком, который готов подсказать как обойти гору не пробивая ее лбом. Никогда не сидеть на месте, быть в гуще событий, соревнований, информации, понимать природу друг друга, принимать особенности друг друга - вот лучший способ сделать отношения прочными и долговечными.

Отношения между Овном и Близнецами нередко дают трещину спустя долгое время. Причиной может стать неуступчивость, упрямство первого и свободолюбие, непонимание действий партнера второго. Совместная работа над отношениями и уступчивость поможет сохранить союз.

Известные пары Овен и Близнецы

Хью Дэнси (Близнецы) и Клэр Дэйнс (Овен) — счастливы вместе с 2006 года.

Надежда Кадышева (Близнецы) и Александр Костюк (Овен) — музыканты вместе с 1983 года как в личной жизни, так и на работе.