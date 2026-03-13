Рейтинг@Mail.ru
Совместимость ♌Лев и ♎Весы: любовь, брак, дружба, карьера
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 13.03.2026 (обновлено: 11:34 13.03.2026)
https://ria.ru/astrologiya/sovmestimost-lev-vesy/
Совместимость Лев и Весы: полный гороскоп отношений
2026-03-13T10:38:00+03:00
2026-03-13T11:34:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080426183_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_e1da48d057c339be71727accbe0fcda5.png
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Либра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076857363_0:10:474:484_100x100_80_0_0_21c1f3b32a877d95b7fb9b598e686b72.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080426183_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_1e35a63ebda95961b85401e14f60943e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Главная / Астрология / Совместимость знаков

Совместимость Лев и Весы: полный гороскоп отношений

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомЛев и Весы
Лев и Весы - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Лев и Весы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Либра Дарья
Приглашенный эксперт
Дарья Либра
Астролог
Все материалы
Оглавление
Когда говорят про совместимость знаков зодиака, пара Лев и Весы часто говорят, что эти противоположности притягиваются. Это встреча огненного и воздушного знака. В материале РИА Новости разберем, как проявляется союз этих знаков зодиака.

Общая характеристика пары

Лев и Весы – это яркий и стильный дуэт. Они оба ценят эстетику, хорошие манеры, требуют комплиментов и романтики. У Льва в основе знака – Солнце, дающее самовыражение и щедрость, у Весов – Венера, дающая гармонию и дипломатию.
Союз Льва и Весов строится на взаимном вдохновении. Лев задает драйв в отношениях, а Весы дают баланс.
В этих отношениях есть и риск: Льву нужна ясность и признание, а Весы могут долго сомневаться в своих решениях.
Астролог Дарья Либра описывает этот союз следующим образом: "Лев и Весы – союз Огня и Воздуха, где отношения строятся на взаимном притяжении и стремлении к гармонии. Лев действует ярко и открыто, ему важно признание и ощущение собственной значимости в паре. Весы ориентированы на баланс, красоту и умение выстраивать диалог. Они легко считывают внешний эффект друг друга и быстро начинают выступать единым фронтом, особенно в публичной среде.
Льва привлекает красота, эстетический вкус и социальная активность Весов. Весам импонирует уверенность и харизма Льва, поэтому оказываясь на публике, пара легко становится центром внимания общественности. Подобный союз особенно удачен в рабочем и бизнес партнерстве, так как вдвоем они способны покорить чужие сердца и создать правильное впечатление.
Разногласия возникают в вопросах лидерства и принятия решений. Лев действует открыто, опирается на личную харизму и уверенность в своей правоте, в то время как Весы делают это через согласование интересов и поиск точек соприкосновения. Если соперничество выходит на первый план, то отношения быстро превращаются в борьбу за внимание и теряют искру. Если же энергия направляется во внешний мир - проекты, карьера, развитие, то союз становится устойчивым, поскольку амбиции работают на общий результат, а не друг против друга".

Совместимость мужчины-Льва и женщины-Весы

Лев обычно берет на себя роль лидера и "двигателя" в отношениях, а женщина-Весы занимается созданием атмосферы, в которой хочется быть существовать: поддерживает, вдохновляет, сглаживает острые углы в общении.
Что работает в плюсы паре:
  • красивые ухаживания, свидания "как в кино";
  • уважение к статусу и достоинству друг друга;
  • общие интересы: искусство, путешествия, светские события.
Что может помешать развитию здоровых отношений:
  • если женщина-Весы слишком рано уступает, Лев может потерять азарт;
  • если Весы избегают прямого разговора и добиваются своего "тихо", Лев чувствует неискренность.

Совместимость мужчины-Весы и женщины-Лев

В варианте отношений мужчина-Весы и женщина-Лев совместимость часто держится на том, что Весы — мастер дипломатии, а Львица — источник энергии и уверенности. Со стороны это выглядит как идеальная пара на публике: яркая женщина и обаятельный мужчина, который умеет подать себя.
В этом союзе Весы умеют "охлаждать" конфликт и предлагать компромиссы, а женщины-Львы умеют задавать темп и помогать принимать решения быстрее.
Есть и минусы у этого союза. Мужчины-Весы будут колебаться, а женщины-Львы будут воспринимать это как слабость. Учитывайте, что флирт и внимание со стороны к Весам может вызвать сильную ревность у Львов.

Любовная совместимость

Если говорить про любовную совместимость Львов и Весов, то это союз, где важна романтика, комплименты, эффектные жесты и ощущение праздника. В этом союзе важно взаимное восхищение: Лев хочет быть единственным "солнцем" в жизни партнера, а Весы умеют восхищаться красиво и тонко.
Чтобы любовные отношения Льва и Весов были гармоничными, важно придерживаться некоторых правил:
  • Весам важно не растворяться и не "угождать всем" — Лев уважает партнера с позицией.
  • Льву полезно меньше проверять, больше доверять: чрезмерный контроль убивает легкость Весов.

Сексуальная совместимость

В интимной сфере пара часто совпадает по темпераменту: Лев добавляет страсть и инициативу, Весы — чувственность, эстетику и игру. Отлично работает романтический сценарий: музыка, атмосфера, "красиво и со вкусом".
Сложность возможна, если Лев хочет быстрее и проще, а Весам важны нюансы и настроение. Здесь помогает правило: Лев — про огонь, Весы — про воздух. Сначала разжечь интерес, потом усиливать.

Совместимость в браке

Идеальный брак Львов и Весов – это комфорт+статус+впечатления. В этом союзе оба любят красивую жизнь, путешествия, гостеприимство и общение. В бытовом плане не любят рутину, но хороши в создании уюта и гармонии. Львы с удовольствием берут на себя роль защитника и добытчика.
Риск такого брака – недосказанность. Весы могут копить недовольство, чтобы не ссориться. Львы взрываются, когда замечают холодность в отношениях.

Совместимость в дружбе

Дружба Львов и Весов обычно очень крепкая. У них много общих тем для разговоров, хорошее чувство юмора, они умеют поддерживать. Лев дает ощущение плеча, а Весы – внутренний комфорт.
Слабое место в этой дружбе – тонкая ирония Весов и привычка Львов учить всех жизни.

Совместимость в работе и бизнесе

Львы отличные лидеры, а Весы – переговорщики. Такой союз дает хороший результат в бизнес-процессах. Львы быстро принимают решения и могут вести команду вперед. Весы отлично выстраивают связи и мирят стороны.
Для Львов важна свобода в работе. Весам важно не затягивать с выбором и фиксировать все договоренности на бумаге.
Плюсы и минусы отношений пары Лев и Весы

✅ ПЛЮСЫ

❌ МИНУСЫ

"Воздух раздувает огонь": Весы вдохновляют, Лев ведет

Нерешительность Весов раздражает Льва

Эстетика, вкус, красивая романтика

Флирт/внимание со стороны → ревность Льва

Отличная пара на публике, много общих интересов

Весы могут уступать "в ущерб себе" и копить обиду

Лев дает защиту и уверенность

Лев может давить и требовать постоянного восхищения

Хороший потенциал в бизнесе: лидер + дипломат

Споры из-за денег на имидж/удовольствия

Как укрепить отношения

Ниже – некоторые правила, которые помогут союзу Львов и Весов существовать в гармонии:
  • Договаривайтесь о правилах внимания. Львам нужно чувствовать себя главными, а Весам нужна свобода общения.
  • Поддерживайте уровень отношений. Маленькие свидания, совместное времяпрепровождение важны для обоих.
  • Прозрачность в финансах и быте. Оба должны знать, кто и что делает.

Известные пары Лев и Весы

Мэтт Дэймон (Весы) и Лучана Барросо (Лев) – один из самых стабильных голливудских браков. Дэймон — дипломатичный, спокойный, уравновешенный. Барросо — яркая, уверенная, с сильной внутренней позицией.
© AP Photo / Invision/Jordan StraussАктер Мэтт Дэймон с женой Лучианой Баррозо
Актер Мэтт Дэймон с женой Лучианой Баррозо на премьере фильма Элизиум - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Актер Мэтт Дэймон с женой Лучианой Баррозо. Архивное фото
 
Астрология и гороскопыСовместимость знаков зодиака
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала