Рейтинг@Mail.ru
Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни для посева
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 20.02.2026 (обновлено: 12:40 20.02.2026)
https://ria.ru/astrologiya/posevnoj-kalendar-na-fevral-2026/
Посевной календарь на февраль 2026: удачные дни для посадки разных культур
Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни для посева
Посевной календарь на февраль 2026: удачные дни для посадки разных культур
Посевной календарь на февраль 2026: лунные фазы и благоприятные дни для посева. Полный календарь посадок овощей и цветов на весь месяц.
2026-02-20T11:15:00+03:00
2026-02-20T12:40:00+03:00
луна
рассада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778478373_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf6b3a25767977a20eefd1ba0d1023df.jpg
https://ria.ru/astrologiya/lunnyy-posevnoy-kalendar-2026/
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Жаннета Вологирова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075292845_0:0:300:300_100x100_80_0_0_2aebf72410fb505214c464fed0ae3a59.jpg
Жаннета Вологирова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075292845_0:0:300:300_100x100_80_0_0_2aebf72410fb505214c464fed0ae3a59.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778478373_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_73dd3d24dedc661e15e51b07004b24c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, рассада
Луна, рассада
Главная / Астрология / Лунный календарь

Посевной календарь на февраль 2026: удачные дни для посадки разных культур

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПосевной календарь
Посевной календарь - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Посевной календарь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Жаннета Вологирова
Приглашенный эксперт
Жаннета Вологирова
Кандидат сельскохозяйственных наук
Все материалы
Оглавление
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Уже в конце зимы многие россияне традиционно приступают к первым работам на участке, готовясь к грядущему посевному сезону и закупая семена. Подробный лунный календарь работ в саду и огороде в феврале 2026 года, благоприятные дни для посева различных культур и цветов — в материале РИА Новости.

Лунный посевной календарь на февраль 2026

Для многих дачников и садоводов лунный календарь уже давно является важным ориентиром при проведении основных работ. Именно он зачастую помогает определиться, в какие дни лучше приступать к посеву тех или иных культур, а когда лучше отложить любые работы в саду и огороде, дабы дождаться более подходящего периода.
А так как дачный сезон в некоторых регионах страны начинается достаточно рано (уже в январе россияне начинают выбирать подходящие семена, готовить участки и так далее), то в феврале работы переходят в еще более активную стадию. Так, в этот период уже вовсю занимаются подготовкой рассады различных культур и заниматься необходимыми работами в саду.

Фазы Луны

Основным ориентиром при составлении посевного календаря служат различные фазы Луны. В общей сложности принято выделять четыре такие фазы, и каждая из них, как считается, оказывает свое определенное влияние на растения, их рост и развитие. И хотя научных подтверждений тому, что эти явления действительно взаимосвязаны, до сих пор не существует, многие россияне продолжают ориентироваться на лунный календарь при планировании тех или иных сельскохозяйственных работ.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРассада садовых растений
Рассада садовых растений на дачном участке в Московской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Рассада садовых растений
Вот так выглядит расписание основных фаз Луны в феврале 2026 года:
  • Растущая Луна — видимая часть Луны постепенно увеличивается. Приходится на 1 февраля, а также на период с 18 по 28 февраля. Считается, что в это время соки растений устремляются к листьям и стеблям, а потому сажать в этот период рекомендуется те культуры, плоды которых появляются над землей (например, томаты, огурцы и так далее);
  • Убывающая Луна — видимая часть Луны, наоборот, уменьшается, превращаясь в результате в тонкий серп. В последний месяц зимы данную фазу можно наблюдать с 3 по 16 февраля. Соки растений направлены к корням, рекомендуются посадки разнообразных корнеплодов (свекла и другие);
  • Новолуние — в этот день Луны на небе не видно, так как она располагается между Солнцем и нашей планетой, а потому повернута к Земле неосвещенной стороной. Наблюдать можно 17 февраля, и этот день принято считать не самым благоприятным для любых манипуляций с растениями;
  • Полнолуние — лунный диск хорошо освещен и полностью виден на небе. Приходится на 2 февраля. В этот день растениям также советуют дать отдых, так как любые работы могут потенциально нанести вред культурам.

Благоприятные дни для посева и что можно сажать

В первую очередь в феврале рекомендуется высаживать на рассаду те культуры, которые отличаются достаточно длинным сроком вегетации (в большинстве случаев это — овощи). Это позволяет растениям “войти в силу” еще до того момента, как их пересадят в открытый грунт.
Так, наиболее благоприятными датами для посева семян различных культур являются:
Благоприятные дни для посева в феврале 2026 года

Растительные культуры

Благоприятные дни для посева семян

Огурцы

6-10, 19, 22-2З, 26-28

Томаты

8-10, 19, 22-2З, 26-28

Капуста

6-10, 1З-14, 19, 22-2З, 26-28

Перец

8-10, 19, 22-2З, 26-28

Свекла

8-10, 1З-14, 22-2З, 26-28

Зелень

8-10, 19, 22-2З, 26-28

Баклажан

8-10, 18-19, 22-23, 26-28

Многие садоводы в феврале приступают к посеву не только овощей, зелени и ягод, но и различных цветов, которые будут радовать их взгляд в дальнейшем. Так, наиболее подходящими периодами для посева как однолетних, так и многолетних цветов, считаются с 3 до 10 февраля, 19 февраля и промежуток 22-28 февраля.
А вот если речь идет о луковичных цветах, то самыми подходящими считаются периоды 6-10 февраля, 19, 22-23, 26 февраля.

Удачные дни для пересадки и различных садово-огородных работ

Комнатные растения лучше пересаживать во второй половине месяца, в период с 18 по 28 февраля. А вот для пересадки рассады благоприятными считаются следующие периоды — 3–10, 13–14, 22–23 и 26–28 февраля.
Так как на убывающей Луне соки растений направляются к корням, то первая половина месяца подходит для корневой подкормки растений, а также для рыхления почвы (нужно делать это аккуратно, дабы не повредить корни). Переувлажнять землю в это время не стоит.
Во вторую половину февраля, когда энергия направлена к стеблям и листьям, подкормка также будет эффективной (можно проводить ее по листьям). В этот период также увеличивается потребность в поливе.
В феврале также можно избавить деревья и садовые постройки от снега, проверить состояние теплиц и садового инвентаря, которым уже скоро начнут активно пользоваться, проверить посадочный материал и так далее.

Неблагоприятные дни для посева

Неблагоприятными днями для любых видов работ с растениями в последний зимний месяц считаются 1-3, а также 16, 17 и 18 февраля. В эти дни стоит переключить внимание на выполнение других задач (например, проверить садовый инвентарь,

Особенности посева в феврале

Приступая к февральской подготовке рассады, важно учитывать особенности каждой культуры. Подробнее о каждой из них рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт в области агрономии и растениеводства Жаннета Вологирова:
  • томаты относительно пластичны и достаточно легко переносят колебания температуры, однако при недостатке света быстро вытягиваются. Для них особенно важна своевременная пикировка и умеренное снижение температуры после появления всходов;
  • сладкий перец развивается медленнее томатов и при этом крайне чувствителен к перепадам температур (если она опускается ниже +16 °C, рост практически останавливается). В то же время перегрев и избыточная влажность могут спровоцировать развитие корневых гнилей.
  • баклажан еще более требователен к теплу и освещению. Даже кратковременный стресс в фазе рассады впоследствии отражается на урожайности. Поэтому для него важно обеспечить стабильную температуру и аккуратный полив без переувлажнения.
  • сельдерей (особенно корневой) отличается длительным периодом вегетации, поэтому февральские посевы для него наиболее оправданы. Семена мелкие, всходы появляются медленно, и на раннем этапе требуется постоянная умеренная влажность субстрата и достаточная подсветка.
  • лук-порей менее требователен к теплу, но нуждается в хорошем освещении. При дефиците света растения формируют тонкое, ослабленное перо.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМужчина поливает грядки
Мужчина поливает грядки на своем участке в станице Елизаветинская Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мужчина поливает грядки . Архивное фото
“В последние годы многие овощеводы также начинают в феврале посевы некоторых цветочных культур с длительным развитием — например, петунии, лобелии, эустомы. Для них особенно критична качественная подсветка, поскольку всходы очень чувствительны к вытягиванию, — отмечает Жаннета Вологирова. — Ключевой фактор успешных февральских посевов — это свет. В большинстве регионов естественного освещения недостаточно, поэтому дополнительная подсветка 12–14 часов в сутки становится необходимостью. Температура прорастания теплолюбивых культур должна находиться в пределах +22…+25 °C, после появления всходов её рекомендуется постепенно снижать до +18…+22 °C для формирования крепкой рассады. При соблюдении данных условий февральская рассада формируется более выровненной и устойчивой к стрессовым факторам. В дальнейшем такие растения быстрее адаптируются после высадки и раньше вступают в фазу активного плодоношения”.
Посевной календарь - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Когда и что сажать в 2026 году: лунный посевной календарь по месяцам и дням
30 декабря 2025, 20:00
 
Астрология и гороскопыЛунный календарьЛунарассада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала