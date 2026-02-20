Посевной календарь на февраль 2026: удачные дни для посадки разных культур

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Уже в конце зимы многие россияне традиционно приступают к первым работам на участке, готовясь к грядущему посевному сезону и закупая семена. Подробный лунный календарь работ в саду и огороде в феврале 2026 года, благоприятные дни для посева различных культур и цветов — в материале РИА Новости.

Лунный посевной календарь на февраль 2026

Для многих дачников и садоводов лунный календарь уже давно является важным ориентиром при проведении основных работ. Именно он зачастую помогает определиться, в какие дни лучше приступать к посеву тех или иных культур, а когда лучше отложить любые работы в саду и огороде, дабы дождаться более подходящего периода.

А так как дачный сезон в некоторых регионах страны начинается достаточно рано (уже в январе россияне начинают выбирать подходящие семена, готовить участки и так далее), то в феврале работы переходят в еще более активную стадию. Так, в этот период уже вовсю занимаются подготовкой рассады различных культур и заниматься необходимыми работами в саду.

Фазы Луны

Основным ориентиром при составлении посевного календаря служат различные фазы Луны. В общей сложности принято выделять четыре такие фазы, и каждая из них, как считается, оказывает свое определенное влияние на растения, их рост и развитие. И хотя научных подтверждений тому, что эти явления действительно взаимосвязаны, до сих пор не существует, многие россияне продолжают ориентироваться на лунный календарь при планировании тех или иных сельскохозяйственных работ.

Вот так выглядит расписание основных фаз Луны в феврале 2026 года:

Растущая Луна — видимая часть Луны постепенно увеличивается. Приходится на 1 февраля, а также на период с 18 по 28 февраля. Считается, что в это время соки растений устремляются к листьям и стеблям, а потому сажать в этот период рекомендуется те культуры, плоды которых появляются над землей (например, томаты, огурцы и так далее);

— видимая часть Луны постепенно увеличивается. Приходится на 1 февраля, а также на период с 18 по 28 февраля. Считается, что в это время соки растений устремляются к листьям и стеблям, а потому сажать в этот период рекомендуется те культуры, плоды которых появляются над землей (например, томаты, огурцы и так далее); Убывающая Луна — видимая часть Луны, наоборот, уменьшается, превращаясь в результате в тонкий серп. В последний месяц зимы данную фазу можно наблюдать с 3 по 16 февраля. Соки растений направлены к корням, рекомендуются посадки разнообразных корнеплодов (свекла и другие);

— видимая часть Луны, наоборот, уменьшается, превращаясь в результате в тонкий серп. В последний месяц зимы данную фазу можно наблюдать с 3 по 16 февраля. Соки растений направлены к корням, рекомендуются посадки разнообразных корнеплодов (свекла и другие); Новолуние — в этот день Луны на небе не видно, так как она располагается между Солнцем и нашей планетой, а потому повернута к Земле неосвещенной стороной. Наблюдать можно 17 февраля, и этот день принято считать не самым благоприятным для любых манипуляций с растениями;

— в этот день Луны на небе не видно, так как она располагается между Солнцем и нашей планетой, а потому повернута к Земле неосвещенной стороной. Наблюдать можно 17 февраля, и этот день принято считать не самым благоприятным для любых манипуляций с растениями; Полнолуние — лунный диск хорошо освещен и полностью виден на небе. Приходится на 2 февраля. В этот день растениям также советуют дать отдых, так как любые работы могут потенциально нанести вред культурам.

Благоприятные дни для посева и что можно сажать

В первую очередь в феврале рекомендуется высаживать на рассаду те культуры, которые отличаются достаточно длинным сроком вегетации (в большинстве случаев это — овощи). Это позволяет растениям “войти в силу” еще до того момента, как их пересадят в открытый грунт.

Так, наиболее благоприятными датами для посева семян различных культур являются:

Благоприятные дни для посева в феврале 2026 года Растительные культуры Благоприятные дни для посева семян Огурцы 6-10, 19, 22-2З, 26-28 Томаты 8-10, 19, 22-2З, 26-28 Капуста 6-10, 1З-14, 19, 22-2З, 26-28 Перец 8-10, 19, 22-2З, 26-28 Свекла 8-10, 1З-14, 22-2З, 26-28 Зелень 8-10, 19, 22-2З, 26-28 Баклажан 8-10, 18-19, 22-23, 26-28

Многие садоводы в феврале приступают к посеву не только овощей, зелени и ягод, но и различных цветов, которые будут радовать их взгляд в дальнейшем. Так, наиболее подходящими периодами для посева как однолетних, так и многолетних цветов, считаются с 3 до 10 февраля, 19 февраля и промежуток 22-28 февраля.

А вот если речь идет о луковичных цветах, то самыми подходящими считаются периоды 6-10 февраля, 19, 22-23, 26 февраля.

Удачные дни для пересадки и различных садово-огородных работ

пересаживать во второй половине месяца, в период с 18 по 28 февраля. А вот для пересадки рассады благоприятными считаются следующие периоды — 3–10, 13–14, 22–23 и 26–28 февраля. Комнатные растения лучшево второй половине месяца, в период с 18 по 28 февраля. А вот для пересадки рассады благоприятными считаются следующие периоды — 3–10, 13–14, 22–23 и 26–28 февраля.

Так как на убывающей Луне соки растений направляются к корням, то первая половина месяца подходит для корневой подкормки растений, а также для рыхления почвы (нужно делать это аккуратно, дабы не повредить корни). Переувлажнять землю в это время не стоит.

Во вторую половину февраля, когда энергия направлена к стеблям и листьям, подкормка также будет эффективной (можно проводить ее по листьям). В этот период также увеличивается потребность в поливе.

В феврале также можно избавить деревья и садовые постройки от снега, проверить состояние теплиц и садового инвентаря, которым уже скоро начнут активно пользоваться, проверить посадочный материал и так далее.

Неблагоприятные дни для посева

Неблагоприятными днями для любых видов работ с растениями в последний зимний месяц считаются 1-3, а также 16, 17 и 18 февраля. В эти дни стоит переключить внимание на выполнение других задач (например, проверить садовый инвентарь,

Особенности посева в феврале

Приступая к февральской подготовке рассады, важно учитывать особенности каждой культуры. Подробнее о каждой из них рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт в области агрономии и растениеводства Жаннета Вологирова:

томаты относительно пластичны и достаточно легко переносят колебания температуры, однако при недостатке света быстро вытягиваются. Для них особенно важна своевременная пикировка и умеренное снижение температуры после появления всходов;

сладкий перец развивается медленнее томатов и при этом крайне чувствителен к перепадам температур (если она опускается ниже +16 °C, рост практически останавливается). В то же время перегрев и избыточная влажность могут спровоцировать развитие корневых гнилей.

баклажан еще более требователен к теплу и освещению. Даже кратковременный стресс в фазе рассады впоследствии отражается на урожайности. Поэтому для него важно обеспечить стабильную температуру и аккуратный полив без переувлажнения.

сельдерей (особенно корневой) отличается длительным периодом вегетации, поэтому февральские посевы для него наиболее оправданы. Семена мелкие, всходы появляются медленно, и на раннем этапе требуется постоянная умеренная влажность субстрата и достаточная подсветка.

лук-порей менее требователен к теплу, но нуждается в хорошем освещении. При дефиците света растения формируют тонкое, ослабленное перо.