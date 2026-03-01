Любовный гороскоп на 2026: любовь и судьбоносные встречи по знакам зодиака

МОСКВА - РИА Новости. 2026 год обещает стать временем глубоких перемен в личной жизни. По восточному календарю это год Огненной Лошади — энергичного, страстного и стремительного символа. Поэтому где раньше все оставалось на месте, теперь придет в движение: одни найдут свою любовь, другие переосмыслят уже имеющиеся отношения, третьи примут решения, которые давно откладывали.

Кроме того, на изменения повлияют астрологические события, которыми будет насыщен год. Прямо в День святого Валентина Сатурн перейдет в Овен, задавая новую планку честности и зрелости в отношениях. Также в течение первых шести месяцев Юпитер будет на стороне водных знаков, а после перейдет во Льва, что откроет период яркой романтики и семейных радостей у многих знаков. Еще предстоит пережить два коридора затмений — зимний и летний. Они принесут переломные моменты многим парам и тем, кто ищет свою любовь, подтолкнув на нужные трансформации.

В данном материале РИА Новости — подробный любовный гороскоп на 2026 год для каждого из двенадцати знаков зодиака: благоприятные периоды для знакомств и свадьбы, испытания для пар, дни максимальной романтики и советы астролога для тех, кто ищет свою любовь.

Астрологический обзор 2026 года: что влияет на любовь и отношения

По словам астропсихолога Варвары Петровой, 2026 год неимоверно насыщен на события и повороты судьбы. Сразу после Дня святого Валентина нас ждет Коридор затмений, который пройдет с 17 февраля по 3 марта, проверяющий каждого на искренность с самим собой, гармонию души и тела, предназначение. "Все, что творится в Коридор в любовной сфере, показывает все, что творится в душе. В случае если человек находится не на своем месте, на душе скребут кошки от неудовлетворенности жизни, велика вероятность, что и партнер рядом выбран не по сердцу, а по случайности, что одиночество – это следствие стыда за свою суть или вины за свое собственное счастье", — отмечает эксперт.

Эти две недели награждают человека по принципу "что посеешь, то и пожнешь": любящие друг друга люди станут еще более крепкой парой, а построенный на лжи и предательстве брак распадется. Человек, ищущий кому дарить любовь, ее обретет, а тот, кто подменяет понятия и на самом деле хочет закрыть свои потребности, получит шанс полюбить сначала себя.

С 12 по 28 августа пройдет летний Коридор затмений, который несет такой же посыл поиска предназначения и проявления любви к себе в первую очередь. То, что случится в зимний Коридор, отразится на событиях летнего.

Одним из ключевых событий года, который также произойдет 14 февраля, будет переход Сатурна в Овна. Ранее планета-учитель, как ее называют в астрологии, находилась в Рыбах, подталкивая людей на завершение кармических отношений, отшельничеству, построению связей на иллюзиях, драматизации и замедлению в расставании с прошлым. Теперь Сатурн под влиянием Огненного знака потребует честности, инициативы и смелости. Отношения, выстроенные на иллюзиях или удобстве, окажутся под давлением, а союзы, основанные на уважении и зрелости, станут только крепче.

Особенно ощутят влияние этого перехода Овны, Раки, Весы и Козероги — для них вероятность официально закрепить отношения в 2026 году выше, чем для остальных знаков.

Со второй половины 2026 года темы семьи, брака и детей особенно актуализируется, так как Юпитер, планета расширения и масштаба, входит в знак Льва, знак отца, ребенка, детства. Наступает благоприятный период для замужества, беременности, создания дружной семьи. Как отмечает астролог, одинокие сердца могут поймать удачу и претворить в жизнь свои мечты в сфере личной жизни. Существующие же семьи могут стать еще крепче и больше.

А с 1 октября по 16 ноября Венера, планета отношений и выбора, станет ретроградной. Когда любая планета входит в ретроградную фазу, она астрологически проходит тот путь, где уже была, потому в эти полтора месяца поднимутся те вопросы в отношениях, которые уже давали о себе знать. "Если в паре был не до конца решенный конфликт, настанет время или его закрыть и идти дальше. Если одинокое сердце желало влюбиться и были претенденты на горизонте, возможно они снова объявятся. Если любящие друг друга люди разошлись из-за пустяка, есть шанс вернуть отношения, показав свое намерение. Итого, это время для исправления ошибок и разрешения споров прошлого", — поясняет Варвара Петрова.

Напомним, что в 2026 году ретроградный Меркурий трижды уходит в ретроградное движение:

с 26 февраля по 20 марта — начнется в знаке Рыб и закончится в Водолее, период принятия важных решений на эмоциях;

с 29 июня по 23 июля — начнется в Раке, затронет темы семьи и дома;

с 24 октября по 13 ноября — начнется в Скорпионе, вскроет темы внутренних конфликтов, доверия, ревности и старых обид.

Меркурий управляет умом и коммуникацией, и в ретрограде мышление становится менее ясным, а решения — непоследовательными. Лучшее время для важных шагов — после завершения каждого из этих периодов.

Ключевые астрологические события 2026 и влияние на любовь

Дата Событие Влияние на любовь До 14 февраля Сатурн в Рыбах Завышенные требования к партнеру, замедление в принятии ключевых решений, эмоциональность и инфантильность в вопросах личных отношений С 14 февраля Сатурн в Овне Период пересмотра отношений, импульсивности, честности и проявления инициативы 17 февраля — 3 марта Зимний коридор затмений Проверка отношений на искренность 26 февраля — 20 марта Ретроградный Меркурий Недопонимания, не лучшее время для серьезных решений До 30 июня Юпитер в Раке Стремление к близким и серьезным отношениям, период свадеб, рождения детей и укрепления семьи. Удача для водных знаков С 30 июня Юпитер во Льве Время яркий признаний, бурных романов, честности в отношениях. Удача для огненных знаков 28 июня — 25 июля Ретроградный Меркурий Пауза в коммуникации, возвращение прошлого 12-28 августа Летний коридор затмений Судьбоносные встречи, поиск предназначения. Влияние событий, произошедших в период зимнего коридора затмений 1 октября — 16 ноября Ретроградная Венера Переоценка отношений, возвращение бывших 23 октября — 14 ноября Ретроградный Меркурий Недопонимания в отношениях, сомнения в выборе партнера

Любовный гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака

У каждого знака зодиака в 2026 году — свой ритм и свои поворотные моменты. Для одних год начнется с судьбоносных встреч, для других — с переосмысления уже имеющихся отношений.

Благоприятным месяцем в отношениях у каждого знака зодиака становится тот, в который он празднует свой день рождения. Например, для Овнов благоприятны март и апрель, для Тельцов – апрель и май, для Близнецов – май и июнь. А сразу после полугода от своего дня рождения может наступить непростое время проверок отношений, так как идет середина персонального года (год с дня рождения по день рождения). Например, партнеры Овнов могут чувствовать, как их любимый человек проходит личные испытания, духовно растет и идет сквозь кризисы в сентябре и октябре, что сказывается на взаимоотношениях, партнеры Тельцов – в октябре и ноябре, партнеры Близнецов – в ноябре и декабре.

При этом, как отмечает Варвара Петрова, астрология не подразумевает, что в новом году одних ждет счастье и успех, а другим – остается лишь смотреть и завидовать. "Каждый человек, будь он Водолеем или Скорпионом, может быть доволен своей личной жизни, встретить любимого человека или расширять свою уже имеющуюся семью", — дополняет эксперт.

Овен

Огненный, импульсивный, влюбляющийся всем сердцем Овен в 2026 году окажется в эпицентре любовных событий, которые потребуют не только смелости, но и осознанности.

Общий прогноз любви на 2026 год

Для Овнов 2026 год несет риск влюбиться без памяти. Чувства могут накрыть резко и полностью, стирая границы и логику. По словам Варвары Петровой, это может оказаться как иллюзией и розовыми очками, так и любовью на всю жизнь – решит степень вашей осознанности и готовности видеть реального человека, а не его образ.

Для одиноких Овнов: когда и где встретите любовь

Наиболее благоприятные месяцы для знакомств — март и апрель, период, близкий ко дню рождения Овна. Именно тогда открывается море возможностей и шанс встретить важного человека резко возрастает. Стоит быть активным: посещать новые места, расширять круг общения, не отказываться от спонтанных приглашений.

Для пар Овен: как сохранить и укрепить отношения

Периоды испытаний в паре приходятся на промежутки с 20 мая по 13 июня, с 7 августа по 9 сентября и с 16 октября по 3 декабря — время, когда Венера находится в напряженных аспектах к знаку. В эти месяцы важно не накапливать претензии, а проговаривать их.

Коридор затмений в феврале-марте может стать моментом истины для пар, которые давно откладывали важные решения. Чтобы сохранить страсть, астрологи рекомендуют не бояться новизны: совместные путешествия или неожиданные инициативы отлично работают для Овна.

Брак и свадьба в 2026

Для Овнов вероятность заключить брак в 2026 году выше средней благодаря Сатурну в своем знаке. Наиболее удачные даты для бракосочетания — после завершения летнего ретроградного Меркурия и до начала ретроградной Венеры: конец июля и август подходят хорошо, например 1 августа (растущая Луна) или 15 августа.

Лучшие партнеры для официального союза — Лев, Стрелец, Близнецы.

Интимная жизнь и страсть

Периоды максимальной сексуальной энергии совпадают с благоприятными фазами Венеры: с 6 по 30 марта и с 14 июня по 9 июля. В это время близость становится особенно яркой и насыщенной.

Чтобы поддерживать огонь в отношениях, Овну стоит помнить: партнеру нужно не только действие, но и нежность. Попробуйте сменить привычный сценарий — неожиданная поездка вдвоем или совместное новое хобби способны вернуть в отношения ту самую искру первых месяцев.

Благоприятные дни для любви и романтики

Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь 11-20, 21-31 января 1-10 января Февраль До 14 февраля — завершение старого 17-28 февраля — коридор затмений Март 6-30 марта До 21-го — ретроградный Меркурий Апрель Весь месяц — Май До 20 мая С 20 мая — начало сложного периода Июнь 14–19 июня С 28-го — ретроградный Меркурий Июль После 25 июля До 25 июля — ретроградный Меркурий Август До 7 августа 7 августа — 9 сентября Сентябрь Конец месяца До конца сентября — осторожно в принятии решений Октябрь До 16 октября С 16 октября и с 23-го — ретроградные Меркурий и Венера Ноябрь После 14 ноября Начало месяца — ретроградный Меркурий Декабрь До 3 декабря —

Совет астролога для Овна в любви 2026

Совет Варвары Петровой: "Овнам важно научиться терпению. Не принимайте решений за партнера и не торопите события. Любовь требует пространства и уважения к чужому темпу, даже если вам кажется, что вы знаете, как будет лучше".

Телец

Надежный, чувственный, ценящий стабильность Телец в 2026 году столкнется с неожиданным для себя желанием перемен. Именно оно станет его главным союзником в личной жизни.

Общий прогноз любви на 2026 год

Начало года для Тельцов станет временем попытки изменить сценарий личной жизни. Захочется выйти из привычных рамок, попробовать другой формат отношений или поменять правила игры в существующем союзе. По словам астролога Варвары Петровой, этот импульс важен — именно он задает вектор на весь 2026 год. Тельцу, который решится на перемены, год откроет новые горизонты.

Для одиноких Тельцов: когда и где встретите любовь

Наиболее удачные месяцы для знакомств — апрель и май, период солнечного сезона Тельца. Это время, когда личное обаяние работает в полную силу. Тельцу стоит обращать внимание на людей из близкого окружения — коллег, знакомых друзей, соседей по секции или курсу. Судьбоносная встреча нередко происходит там, где Телец чувствует себя комфортно.

Лучшая совместимость — с Девой, Козерогом, Раком и Рыбами. Стоит избегать партнеров, которые давят на Тельца, требуя немедленных решений: это верный путь к закрытости и отчуждению.

Для пар Телец: как сохранить и укрепить отношения

Периоды испытаний — с 14 июня по 9 июля, с 10 сентября по 1 октября и с 4 по 31 декабря. В эти месяцы партнер Тельца может проходить личные кризисы, и важно быть рядом, не давя и не торопя. Темы для обсуждения в 2026 году: совместный быт, финансовые договоренности, возможно — планы на детей.

Главный риск для Тельца в паре — инертность, которая может привести к холодности в отношениях и накоплению обид. Лучший способ избежать этого — регулярные совместные впечатления, пусть даже небольшие.

Брак и свадьба в 2026

Для Тельца, который ценит стабильность и основательность, хорошим периодом для свадьбы станет конец июля — начало сентября, когда Юпитер уже во Льве и оба ретроградных Меркурия позади. Обратите внимание на 26 июля или 8 августа — дни растущей Луны, благоприятные для новых союзов. Хорошие партнеры для брака — Дева, Козерог, Рак.

Интимная жизнь и страсть

Пик сексуальной энергии Тельца приходится на периоды, когда Венера в Тельце и земных знаках: с 31 марта по 24 апреля и с 10 июля по 6 августа.

Телец по природе своей чувственен и внимателен к деталям — именно эти качества стоит задействовать в полной мере. Красивая обстановка, вкусный ужин, неспешный вечер вдвоем способны сделать для отношений больше, чем любые слова.

Благоприятные дни для любви и романтики

Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь Весь месяц — Февраль До 26 февраля С 17 февраля — коридор затмений С 26 февраля — ретроградный Меркурий Март После 21 марта До 3 марта — коридор затмений До 21 марта — ретроградный Меркурий Апрель 1-24 апреля — Май Весь месяц — Июнь До 14 июня С 14 июня С 28 июня — ретроградный Меркурий Июль После 25 июля До 25 июля — ретроградный Меркурий Август До 6 августа — Сентябрь 10-30 сентября — Октябрь — С 1 октября — ретроградная Венера Ноябрь После 14 ноября Начало ноября — ретроградный Меркурий Декабрь 4-31 декабря —

Совет астролога для Тельца в любви 2026

Астролог Варвара Петрова: "Тельцам стоит научиться наслаждаться моментом, при этом не теряя ориентиры и постепенно выстраивая общие планы. Баланс между "сейчас" и "потом" станет ключом к гармонии. В год перемен Тельцу особенно важно не цепляться за привычное только потому, что оно знакомо".

Близнецы

Любознательные и общительные Близнецы в 2026 году столкнуться с необходимостью открыть для себя новое измерение близости, где важнее не количество контактов, а их глубина.

Общий прогноз любви на 2026 год

Любовная сфера Близнецов в 2026 году будет находиться в постоянном движении. Отношения трансформируются — меняются ожидания, взгляды и сам формат близости. Стабильность возможна, но только через гибкость и честность с самим собой, подчеркивает астролог Варвара Петрова.

Год потребует от Близнецов готовности к глубине — поверхностное общение больше не будет приносить удовлетворения, как это было раньше.

Для одиноких Близнецов: когда и где встретите любовь

Лучшие периоды для знакомств — май и июнь. Социальная активность Близнецов в это время на пике, и случайная встреча вполне может стать судьбоносной. Также благоприятны периоды, когда Венера проходит через воздушные знаки: с 7 августа по 9 сентября и с 16 октября по 3 декабря.

Близнецам стоит искать партнера там, где есть живой интеллектуальный обмен: курсы, дискуссионные клубы, творческие мастерские, путешествия. Лучшая совместимость — с Весами, Водолеем, Овном и Львом.

Для пар Близнецы: как сохранить и укрепить отношения

Периоды испытаний — с 10 февраля по 5 марта и с 10 июля по 6 августа. В феврале-марте это совпадает с зимним коридором затмений, что сделает период особенно значимым.

Риск для Близнецов в паре — поверхностность, когда общение есть, а настоящего контакта нет. Чтобы избежать охлаждения, важно регулярно говорить о чувствах, а не только о делах.

Брак и свадьба в 2026

Для Близнецов, которые давно думают об официальном оформлении отношений, хорошим выбором станут даты в августе — до начала летнего коридора затмений или после его завершения. Особенно удачен конец августа: например, 29 августа — день после завершения коридора, с растущей Луной. Хорошие партнеры для брака — Весы, Водолей, Лев.

Интимная жизнь и страсть

Периоды благоприятных периодов в интимной жизни совпадают с прохождением Венеры через воздушные знаки: с 25 апреля по 19 мая, с 7 августа по 9 сентября и с 16 октября по 3 декабря.

Не забывайте, что для вас важна интеллектуальная составляющая близости: разговор, игра, неожиданность. Чтобы перезагрузить интимную жизнь, предложите партнеру что-то неожиданное.

Благоприятные дни для любви и романтики

Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь Весь месяц — Февраль До 10 февраля 10 февр. — 5 марта С 26-го — ретроградный Меркурий Март После 21 марта До 21 марта — ретроградный Меркурий Апрель 25-30 апреля — Май 1-19 мая — Июнь До 28 июня С 28 июня — ретроградный Меркурий Июль После 25 июля До 25 июля — ретроградный Меркурий 10-31 июля важно быть осторожным Август 7-31 августа 1-6 августа Сентябрь 7-30 сентября — Октябрь 16-31 октября С 1 октября — ретроградная Венера До 16 октября следует быть осторожным Ноябрь После 14 ноября До 14 ноября — ретроградный Меркурий Декабрь До 3 декабря —

Совет астролога для Близнецов в любви 2026

Варвара Петрова: "Близнецам рекомендуется не просто слышать партнера, а вникать в смысл его слов. За сказанным часто скрывается больше, чем кажется на первый взгляд. Внимательность к деталям укрепит доверие и близость".

Рак

Интуитивный, заботливый, мечтающий о настоящей близости Рак в 2026 году получит возможность наладить уже имеющиеся отношения или встретить долгожданную любовь.

Общий прогноз любви на 2026 год

Для Раков первая половина 2026 года — удачное время в личной жизни. Возрастает вероятность гармоничных отношений, эмоциональной близости и ощущения безопасности в паре.

Юпитер в Раке до 30 июня буквально благословляет знак: удача приходит к тем, кто открыт и не прячется за стенами самозащиты. Во второй половине года важно сохранить то, что удалось создать.

Для одиноких Раков: когда и где встретите любовь

Наиболее благоприятные месяцы — июнь и июль, солнечный сезон Рака, а также периоды, когда Венера благоприятна для знака: с 10 февраля по 5 марта, с 20 мая по 13 июня, с 10 сентября по 1 октября и с 4 по 31 декабря. Рак найдет свою любовь там, где царит уют и доверие: в дружеских компаниях, на семейных мероприятиях, через общих знакомых.

Лучшая совместимость — со Скорпионом, Рыбами, Тельцом и Девой. Главная ошибка одинокого Рака — ждать, что все случится само. Активные шаги в этом году работают лучше, чем пассивное ожидание.

Для пар Рак: как сохранить и укрепить отношения

Периоды испытаний — с 6 по 30 марта, с 7 августа по 9 сентября и с 16 октября по 3 декабря. Первая половина года при этом в целом гармонична: Юпитер создает теплую атмосферу. Возможны обсуждения на тему совместного быта, беременности, переезда.

Главный риск — излишняя эмоциональность и замалчивание обид. Открытость будет важнее любой тактики.

Брак и свадьба в 2026

Ракам в этом году особенно повезло — Юпитер в их знаке в первой половине создает уникальный фон для укрепления отношений и создания семьи. Однако с учетом ретроградного Меркурия лучшие даты для свадьбы — июнь до 28-го числа, когда Меркурий еще прямой. Удачные варианты: 20 июня (красивая дата) или 13 июня.

Хорошие партнеры для брака — Скорпион, Рыбы, Телец.

Интимная жизнь и страсть

Пик сексуальной энергии приходится на периоды Венеры в водных знаках: с 10 февраля по 5 марта, с 20 мая по 13 июня, с 10 сентября по 1 октября, с 4 по 31 декабря.

Для Рака важна эмоциональная составляющая интимности — доверие и безопасность открывают лучшее в этом знаке. Поэтому детали, такие как свечи, тихая музыка, разговор по душам, будут не лишними для Рака, которому необходимо чувствовать безопасность рядом с партнером.

Благоприятные дни для любви и романтики

Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь 1-3, 6, 11-13, 21-23, 27-29 января — Февраль 10-17 февраля, 20-26 февраля С 17 февраля — коридор затмений С 26 февраля — ретроградный Меркурий Март 1-5 марта С 6 марта и до конца месяца следует быть осторожным До 21 марта — ретроградный Меркурий Апрель — — Май 20-31 мая 15-20 мая Июнь 1-13 июня С 28 июня — ретроградный Меркурий Июль 25-31 июля До 25 июля — ретроградный Меркурий Август 1-5 августа 7-31 августа Сентябрь 10-30 сентября — Октябрь — С 1 октября — ретроградная Венера С 16 октября — неблагоприятный период Ноябрь 14-30 ноября До 13 ноября — ретроградный Меркурий Декабрь 4-31 декабря —

Совет астролога для Рака в любви 2026

Варвара Петрова: "Ракам необходимо выходить из состояния ожидания. Пассивность больше не работает, ведь чем больше активных шагов вы сделаете ради своего счастья, тем быстрее изменится личная жизнь".

Лев

Яркий, щедрый и любвеобильный Лев в 2026 году пройдет через период внутренней проверки, чтобы во второй половине года засиять в полную силу и притянуть именно тех, кто этого достоин.

Общий прогноз любви на 2026 год

Львам удача в любви приходит во второй половине 2026 года, когда Юпитер входит в их знак. До этого момента возможны внутренние сомнения и проверки, но именно они создают почву для зрелых и устойчивых отношений. Как подчеркивает астролог Варвара Петрова, первая половина года — это время внутренней подготовки к счастливым отношениям.

Для одиноких Львов: когда и где встретите любовь

Наиболее яркие периоды для знакомств — июль и август, а также время прохождения Венеры через огненные знаки: с 6 по 30 марта и с 14 июня по 9 июля. В эти даты Лев привлечет партнеров там, где может блистать: творческие мероприятия, публичные пространства, летние праздники. Хорошая совместимость — с Овном, Стрельцом, Близнецами и Весами.

Главное предостережение: не выбирать партнера только потому, что тот восхищается Львом. Взаимное уважение важнее восхищения.

Для пар Лев: как сохранить и укрепить отношения

Периоды испытаний — с 31 марта по 24 апреля, с 10 сентября по 1 октября и с 4 по 31 декабря. Особенно внимательным стоит быть в начале осени, когда Юпитер уже во Льве, но Венера уходит в ретроград. Чтобы сохранить отношения в это время, Лев должен помнить: партнер — равный, а не зритель.

Брак и свадьба в 2026

Юпитер во Льве со второй половины года создает идеальный фон для торжества. Самые удачные даты для свадьбы Льва — конец июля и первая половина сентября. Например, 26 июля или 5 сентября, когда Луна растущая и нет ретроградных планет. Хорошие партнеры для брака — Овен, Стрелец, Близнецы.

Интимная жизнь и страсть

Периоды максимальной сексуальной энергии — с 6 по 30 марта и с 14 июня по 9 июля. Вторая половина года в целом богата на страсть благодаря Юпитеру.

Лев любит театральность и внимание и в интимной жизни это тоже работает: красивые жесты и сюрпризы поддерживают огонь в отношениях. Устройте партнеру настоящее представление: красивый вечер, неожиданный подарок, романтическое письмо — Лев умеет создавать магию, и именно это качество стоит использовать в полной мере.

Благоприятные дни для любви и романтики

Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь 1-15 января, 20-31 января — Февраль 1-26 февраля С 26-го — ретроградный Меркурий Март 6-30 марта Есть влияние ретроградного Меркурия до 21 марта Апрель 25-30 апреля 1-24 апреля Май — — Июнь 14-30 июня С 28 июня — ретроградный Меркурий Июль 25-31 июля 1-25 июля — ретроградный Меркурий Август — 12-28 августа — летний коридор затмений Сентябрь — 10-30 сентября Октябрь — С 1 октября — ретроградная Венера Ноябрь 14-30 ноября До 13 ноября — ретроградный Меркурий Декабрь — 4-31 декабря — с осторожностью

Совет астролога для Льва в любви 2026

Варвара Петрова: "Львам важно верить в себя и в то, что в этом году в личной жизни возможно все. Уверенность в собственной ценности притягивает нужных людей и правильные обстоятельства. Не стоит торопиться во второй половине года — Юпитер сам расставит все по местам".

Дева

Внимательная, аналитичная и чувствительная Дева в 2026 году получит возможность научиться тому, что не все в любви поддается анализу, и именно это открытие изменит ее личную жизнь.

Общий прогноз любви на 2026 год

Первая половина 2026 года для Дев окрашена кармическими событиями. Отношения могут возвращать к прошлому опыту, старым паттернам и незавершенным историям. Как отмечает астролог, это время осознаний и окончательных решений. Кто разберется с прошлым в первой половине года, войдет во вторую с чистого листа.

Для одиноких Дев: когда и где встретите любовь

Благоприятные периоды для знакомств — август и сентябрь, период Девы, а также время Венеры в земных знаках: с 31 марта по 24 апреля и с 10 июля по 6 августа. Встретить свою вторую половинку Девы смогут в рабочей обстановке, на учебе или через общее дело. Хорошая совместимость — с Тельцом, Козерогом, Раком и Скорпионом.

Главное предостережение: не анализировать партнера бесконечно, вместо того чтобы просто быть рядом. Иногда достаточно позволить чувствам быть.

Для пар Дева: как сохранить и укрепить отношения

Периоды испытаний — с 10 февраля по 5 марта и с 25 апреля по 19 мая. В эти месяцы велик риск уйти в критику и контроль. Чтобы этого не произошло, Деве нужно выходить из головы в сердце.

Брак и свадьба в 2026

Для Девы, которая предпочитает долго все взвешивать, лучший период для свадьбы — сентябрь, когда оба летних ретрограда позади, а ретроградная Венера еще не наступила. Хорошие даты: 5 сентября или 19 сентября — дни с благоприятным положением Луны. Лучшие партнеры для брака — Телец, Козерог, Рак.

Интимная жизнь и страсть

Максимум чувственности Дев произойдет в периоды с 31 марта по 24 апреля и с 10 июля по 6 августа.

Для раскрытия и комфорта Деве важна обстановка: уют, чистота, отсутствие тревоги. Когда все в порядке снаружи, раскрывается и внутреннее, поэтому позвольте себе отпустить контроль хотя бы на время. Спонтанность и доверие к моменту дают Деве ощущение настоящей страсти.

Благоприятные дни для любви и романтики

Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь Весь месяц — Февраль 1-10 февраля 10-28 февраля 26 февраля — ретроградный Меркурий Март 22-31 марта До 21 марта — ретроградный Меркурий Апрель 1-24 апреля 25-30 апреля Май — 1-19 мая Июнь — С 28 июня — ретроградный Меркурий Июль 10-31 июля Влияние ретроградного Меркурия до 25 июля Август 1-6 августа 12-28 августа — летний коридор затмений Сентябрь Весь месяц — Октябрь — Влияние ретроградной Венеры с 1 октября Ноябрь 14-30 ноября 1-13 ноября — ретроградный Меркурий Декабрь Весь месяц —

Совет астролога для Девы в любви 2026

Варвара Петрова: "Девам рекомендуется выйти из привычных сценариев и внимательно прислушаться к своим чувствам. Логика больше не должна подавлять эмоции — именно они в 2026 году подскажут верное направление. Доверие к себе станет главным инструментом".

Весы

Романтичные Весы в 2026 году переживут массу событий, которые помогут понять, что настоящий баланс в отношениях начинается не с компромисса, а с честности в собственных желаниях.

Общий прогноз любви на 2026 год

У Весов в 2026 году чувства заявят о себе с новой силой. Эмоции станут глубже, интенсивнее и честнее. Возникнет потребность не просто в партнерстве, а в настоящей близости и равенстве. Для тех, кто давно искал по-настоящему зрелые отношения, год может принести именно это.

Для одиноких Весов: когда и где встретите любовь

Лучшие периоды для новых знакомств — сентябрь и октябрь (солнечный сезон Весов), а также время, когда Венера находится в воздушных знаках: с 25 апреля по 19 мая, с 7 августа по 9 сентября и с 16 октября по 3 декабря. Возможна встреча будущего партнера в компании друзей, на светском мероприятии или сближение с гостем из зарубежных стран.

Для пар Весы: как сохранить и укрепить отношения

Периоды испытаний — с 6 по 30 марта и с 20 мая по 13 июня. В это время велик риск несправедливости в отношениях: один дает больше, другой меньше. Возможны постоянные беседы и выяснения отношений на тему равенства в паре, общих ценностей, баланса между "я" и "мы". Главный риск — угождать партнеру в ущерб себе.

Брак и свадьба в 2026

Весы — один из знаков, для которых Сатурн в Овне особенно актуализирует тему официальных отношений. Для Весов, которые ценят красоту момента, удачными датами для свадьбы станут конец августа или начало сентября. Обратите внимание на 29 августа или 12 сентября. Хорошие партнеры для брака — Близнецы, Водолей, Лев.

Интимная жизнь и страсть

Пик сексуальной энергии Весов придется на периоды с 25 апреля по 19 мая, с 7 августа по 9 сентября и с 16 октября по 3 декабря.

Улучшить интимную жизнь поможет красота и внимание к форме, которые являются языком любви этого знака. Красивое свидание, продуманный образ, приятная музыка — все это работает на Весов лучше любых прямолинейных усилий.

Благоприятные дни для любви и романтики

Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь 1-2, 9, 11-13, 18, 24, 27-31 января 3-4, 23-25 января Февраль 1-15 февраля, 25-26 февраля 17–28 февраля — влияние коридора затмений С 26 февраля — ретроградный Меркурий Март — 6-30 марта До 21 марта продолжится влияние ретроградного Меркурия Апрель Весь месяц — Май 1-19 мая С 20 мая следует быть осторожным Июнь — 1-13 июня С 28 июня — ретроградный Меркурий Июль 25-31 июля До 25 июля — ретроградный Меркурий Август 7-31 августа Возможно влияние коридора затмений 12-28 августа Сентябрь 7-30 сентября — Октябрь 16-31 октября До 16 октября следует быть осторожным — влияние ретроградной Венеры Ноябрь 14-30 ноября 1-13 ноября — ретроградный Меркурий Декабрь Весь месяц —

Совет астролога для Весов в любви 2026

Варвара Петрова: "Весам стоит отказаться от угодничества ради любви. Желание понравиться любой ценой разрушает баланс в отношениях. Будьте собой, ведь только так возможна настоящая близость".

Скорпион

Глубокого и мистического Скорпиона в 2026 году ожидают непредсказуемые события в личной жизни,

Общий прогноз любви на 2026 год

Для Скорпионов ключевым ориентиром в личной жизни весь год остается интуиция. Она четко подскажет, где стоит продолжать, а где – завершать. Если вы будете ей доверять, ошибки сведутся к минимуму.

Для одиноких Скорпионов: когда и где встретите любовь

Благоприятные периоды для начала новых отношений — октябрь и ноябрь, а также время Венеры в водных знаках: с 10 февраля по 5 марта, с 20 мая по 13 июня, с 10 сентября по 1 октября и с 4 по 31 декабря. Скорпион найдет свою любовь там, где есть глубина: в интеллектуальных кругах, на духовных практиках, через доверительное знакомство. Есть вероятность случайной встречи. Для перехода на новый этап отношений главное — не тестировать партнера, а раскрываться самому.

Лучшая совместимость — с Раком, Рыбами, Козерогом и Девой.

Для пар Скорпион: как сохранить и укрепить отношения

Периоды испытаний для отношений — с 31 марта по 24 апреля и с 14 июня по 9 июля. В эти месяцы могут всплыть старые обиды и проблемы доверия. Вероятны приступы ревности, споры насчет совместных финансов. Главный риск разрушения отношений — манипуляции вместо диалога, поэтому Скорпиону в 2026 году важно выбирать прямой разговор.

Брак и свадьба в 2026

Для Скорпиона, для которого брак — серьезный и окончательный шаг, лучшим периодом станет начало сентября, когда оба ретрограда позади и Луна растущая. Хорошие даты: 5 или 19 сентября. Лучшие партнеры — Рак, Рыбы, Козерог.

Интимная жизнь и страсть

Пик сексуальной энергии произойдет в периоды с 10 февраля по 5 марта, с 20 мая по 13 июня, с 10 сентября по 1 октября и с 4 по 31 декабря.

Важно помнить, что для Скорпиона интимность — это всегда больше, чем физическое: это слияние и доверие. Когда это есть, страсть не угасает. Откровенный разговор о желаниях и фантазиях способен открыть в отношениях совершенно новое измерение — Скорпиону не стоит этого бояться.

Благоприятные дни для любви и романтики

Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь 2-4, 7, 9, 14-15, 21-23, 26-27, 29-30 января — Февраль 10-28 февраля С 26 февраля возможно влияние ретроградного Меркурия Март 3, 16, 18 марта 29-31 марта Апрель — 1-24 апреля Май 20-31 мая — Июнь 1-13 июня 14-30 июня С 28 июня — ретроградный Меркурий Июль 25-31 июля 1-9 июля До 25 июля — ретроградный Меркурий Август — 12-28 августа — коридор затмений Сентябрь 10-30 сентября — Октябрь Весь месяц — Ноябрь 15-29 ноября Начало месяца — ретроградный Меркурий Декабрь 6-7, 10-12, 15-17, 20-22, 25-26 декабря —

Совет астролога для Скорпиона в любви 2026

Варвара Петрова: "Скорпионам важно открыть сердце для спонтанной любви. Контроль и расчет уступают место искренности и внутреннему импульсу".

Стрелец

Свободолюбивый и оптимистичный Стрелец в 2026 году обнаружит, что самые важные перемены в личной жизни случаются именно тогда, когда их меньше всего ждешь.

Общий прогноз любви на 2026 год

Стрельцов в любви ждут резкие и неожиданные перемены. События могут обрушиться внезапно, как гром среди ясного неба, полностью меняя привычное представление об отношениях. Год требует от Стрельца готовности принять непредсказуемость как ресурс, а не как угрозу.

Для одиноких Стрельцов: когда и где встретите любовь

Лучшие периоды для знакомств — ноябрь и декабрь, а также время Венеры в огненных знаках: с 6 по 30 марта и с 14 июня по 9 июля. Стрелец встречает партнеров в движении: в путешествиях, на образовательных мероприятиях, в новых компаниях. 2026 год не исключение. Чтобы отношения имели будущее, Стрельцам важно в порыве влюбленности не обещать больше, чем готов дать.

Хорошая совместимость — с Овном, Львом, Весами и Водолеем.

Для пар Стрелец: как сохранить и укрепить отношения

Стрельцы могут столкнуться с проблемами в отношениях с 10 февраля по 5 марта, с 25 апреля по 19 мая и с 10 июля по 6 августа. В это время динамичному огненному знаку придется замедлиться, набраться терпения и встретиться напрямую со сложностями, а не убегать от них. Только это поможет пережить кризисы в сложное для пары время.

Брак и свадьба в 2026

Для Стрельца, который нередко откладывает официальные решения, удачным окном станет конец августа — начало сентября. Хорошие даты: 29 августа или 4 сентября, когда нет ретроградных планет и Луна растущая. Лучшие партнеры для брака — Овен, Лев, Весы.

Интимная жизнь и страсть

Периоды максимальной страсти совпадают с периодами Венеры в огненных знаках: с 6 по 30 марта и с 14 июня по 9 июля.

Чтобы интимная жизнь дарила удовольствие и не заставляла Стрельца искать новые приключения, важно поддерживать разнообразие и придумывать новое. Самое простое — сменить обстановку. Поездка в новый город или ночь в отеле способны полностью перезагрузить отношения.

Благоприятные дни для любви и романтики

Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь Февраль 1-9 февраля 10-28 февраля Март 6-30 марта 1-5 марта Апрель 1-20 апреля 25-30 апреля Май 22-31 мая 1-19 мая Июнь 14-30 июня 1-13 июня Июль — 10-31 июля Август 7-29 августа 1-6 августа Сентябрь 15,18, 26 сентября 1-14, 16-17, 20-25, 27-30 сентября Октябрь 3, 10, 18, 26 октября 1-2, 4-9, 11-17, 19-25, 27-31 октября Ноябрь Весь месяц — Декабрь Весь месяц —

Совет астролога для Стрельца в любви 2026

Варвара Петрова: "Стрельцам рекомендуется сбавить скорость и чаще прислушиваться к собственным ощущениям. Ответы уже есть внутри, важно дать себе время их услышать".

Козерог

Нацеленный на карьеру и успех Козерог в 2026 году столкнется с необходимостью расставить приоритеты и решить вопросы, касающиеся личной жизни.

Общий прогноз любви на 2026 год

По словам астролога Варвары Петровой, Козерогам важно решить ключевые вопросы в личной жизни до июля 2026 года. Все, что будет отложено, позже потребует гораздо больше сил и ресурсов. Это период для выяснения конкретики и внесения ясности.

Для одиноких Козерогов: когда и где встретите любовь

Благоприятные периоды — декабрь и январь, а также время Венеры в земных знаках: с 31 марта по 24 апреля и с 10 июля по 6 августа. Встретить свою любовь Козероги могут в неожиданных местах — на обучении или в поездке. Важно обращать внимание на то, что происходит вокруг и не зацикливаться на карьере и финансах, что будут требовать периоды ретроградного Меркурия и коридоров затмений.

Для пар Козерог: как сохранить и укрепить отношения

Козерог в отличие от всех других знаков столкнется с насыщенным графиком испытаний — с 6 по 30 марта, с 20 мая по 13 июня, с 7 августа по 9 сентября и с 16 октября по 3 декабря. Также ретроградная Венера осенью потребует переосмысления приоритетов в паре. Ключевыми темами в отношениях станут время и амбиции.

Брак и свадьба в 2026

Для Козерога, который всегда взвешивает долгосрочные перспективы, важно уложиться в окно до начала ретроградной Венеры. Удачные даты для свадьбы — конец июля или первые числа сентября: например, 26 июля или 5 сентября, когда оба летних ретрограда завершены. Лучшие партнеры для брака — Телец, Дева, Скорпион.

Интимная жизнь и страсть

Пик сексуальной энергии произойдет в периоды с 31 марта по 24 апреля и с 10 июля по 6 августа. Но козерогу важно позволить себе расслабиться: именно тогда раскроется его истинная глубина в близости. Поэтому отложите телефон, закройте рабочие чаты и побудьте полностью с партнером — это только укрепит ваши отношения.

Благоприятные дни для любви и романтики

Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь Без выраженных периодов — Февраль 1-26 февраля С 17 февраля возможно влияние коридора затмений Март 1-5 марта 6-30 марта Апрель 1-24 апреля — Май 1-20 мая 20-25 мая Июнь 15-25 июня 1-13 июня Июль 10-31 июля — Август 1-6 августа 7-29 августа Сентябрь 11-25 сентября 1-9 сентября Октябрь 1-15 октября 16-25 октября Ноябрь 15-30 ноября — Декабрь 4-30 декабря 1-3 декабря

Совет астролога для Козерога в любви 2026

Варвара Петрова: "Козерогам стоит позволить себе наслаждаться тем количеством любви и поддержки, которое дают близкие. Не обесценивайте чувства, они ваша точка опоры".

Водолей

Независимый и нестандартный Водолей в 2026 году обнаружит, что самые неожиданные события в личной жизни оказываются именно теми, которых он ждал.

Общий прогноз любви на 2026 год

Для Водолеев внезапная удача в любви приходит со второй половины 2026 года. Возможны неожиданные знакомства, стремительное развитие отношений и ощущение, что все складывается само собой. По словам астролога Варвары Петровой, Водолею в этом году важно не пытаться предугадать ход событий, а довериться им.

Для одиноких Водолеев: когда и где встретите любовь

Благоприятные периоды для знакомств — январь и февраль, а также время Венеры в воздушных знаках: с 25 апреля по 19 мая, с 7 августа по 9 сентября и с 16 октября по 3 декабря. Долгожданная встреча может произойти на научных мероприятиях, лекциях, форумах или в интернете. Главное — не бояться потерять независимость и не держаться на дистанции, важно довериться происходящему.

Для пар Водолей: как сохранить и укрепить отношения

С 31 марта по 24 апреля, с 14 июня по 9 июля, с 10 сентября по 1 октября и с 4 по 31 декабря Водолеи, состоящие в отношениях, столкнуться со сложными испытаниями, которые потребуют гибкости и внимательности. Предстоит решить вопросы общих ценностей и будущего, чтобы отношения не дали трещину.

Брак и свадьба в 2026

Юпитер во Льве добавляет тепла и решимости даже самому независимому Водолею. Для знака, который не спешит с официальными шагами, хорошим выбором станет конец августа: 29 августа или 1 сентября — дни с растущей Луной и без ретроградных планет. Лучшие партнеры для брака — Близнецы, Весы, Стрелец.

Интимная жизнь и страсть

С 25 апреля по 19 мая, с 7 августа по 9 сентября и с 16 октября по 3 декабря у Водолеев будет повышенная сексуальная энергия. Разнообразить отношения поможет необычный совместный досуг: интеллектуальная игра, нестандартный сценарий и т. п. Совместный эксперимент или приключение сближает Водолея лучше, чем любые традиционные романтические жесты.

Благоприятные дни для любви и романтики

Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь 1-2, 6-10, 15-22, 23-26 января 4, 8, 17,26 января Февраль 1-15 февраля С 17 февраля — возможно влияние коридора затмений Март 5-20 марта — Апрель — 1-24 апреля Май 1-19 мая — Июнь 1-13 июня 14-30 июня Июль 10-31 июля 1-9 июля Август 7-31 августа — Сентябрь 1-9 сентября 10-25 сентября Октябрь 16-31 октября 1 октября Ноябрь 1-3, 10, 13-17, 22-30 ноября 5–6, 11–12, 18–20 ноября Декабрь 1-3 декабря 4-31 декабря

Совет астролога для Водолея в любви 2026

Варвара Петрова: "Водолеям важно верить, что в нужный момент они окажутся в нужном месте. Доверьтесь ходу событий и не пытайтесь предугадать заранее".

Рыбы

Мечтательные и преданные Рыбы в 2026 году наконец получат возможность увидеть свою личную жизнь такой, какая она есть. Это может стать началом чего-то по-настоящему нового.

Общий прогноз любви на 2026 год

У Рыб в 2026 году наконец спадают розовые очки. Появляется возможность трезво взглянуть на свою личную жизнь, увидеть реальные причины происходящего и принять зрелые решения. Это не разочарование — это взросление, и именно оно открывает путь к настоящей любви.

Для одиноких Рыбы: когда и где встретите любовь

Высокие шансы встретить свою любовь в 2026 году у Рыб будет в феврале и марте, а также во время Венеры в водных знаках: с 10 февраля по 5 марта, с 20 мая по 13 июня, с 10 сентября по 1 октября и с 4 по 31 декабря. Чтобы это действительно произошло, представителю водного знака следует посещать музыкальные концерты, фестивали и места, где есть общая идея, например, курсы или групповые духовные практики. Новое знакомство перерастет в близкие отношения только в том случае, если Рыбы не будут влюбляться в потенциал человека вместо того, кто он есть на самом деле.

Лучшая совместимость — с Раком, Скорпионом, Тельцом и Козерогом.

Для пар Рыбы: как сохранить и укрепить отношения

С 25 апреля по 19 мая и с 10 июля по 6 августа у Рыб возможны сложности в отношениях, которые вскроют проблемы иллюзий и ожиданий в паре. Важно оставаться собой и стараться смотреть на происходящее реально. Это поможешь сохранить и укрепить имеющийся союз.

Брак и свадьба в 2026

Для Рыб, которые нередко откладывают решения, 2026 год дает внутреннюю ясность. Удачные даты для свадьбы — начало сентября, когда оба летних ретрограда завершены и Луна растущая: например, 5 сентября или 12 сентября. Лучшие партнеры для брака — Рак, Скорпион, Телец.

Интимная жизнь и страсть

Высокая сексуальность Рыб проявится в периоды с 10 февраля по 5 марта, с 20 мая по 13 июня, с 10 сентября по 1 октября и с 4 по 31 декабря. Чтобы разнообразить интимную жизнь, позвольте себе говорить о чувствах вслух — для Рыб именно слова иногда становятся самым сильным афродизиаком.

Благоприятные дни для любви и романтики

Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь Весь месяц — Февраль 10-28 февраля — Март 1-5 марта Влияние ретроградного Меркурия до 21 марта Апрель 1-24 апреля 25-30 апреля Май 20-31 мая 1-19 мая Июнь 1-13 июня Нет пиковых периодов Июль 1-9 июля 10-31 июля Август 7-31 августа 1-6 августа Сентябрь 10-30 сентября — Октябрь Весь месяц — Ноябрь 15-30 ноября 1-10 ноября Декабрь 4-31 декабря 1-3 декабря

Совет астролога для Рыб в любви 2026

Варвара Петрова: "Рыбам стоит сделать главный акцент на любви к себе. Когда выбираешь себя, личная жизнь начинает выстраиваться естественным образом. В 2026 году ясность взгляда на себя — лучший подарок, который Рыбы могут сделать своей любви".